 Коррупция в "Укрзализныце" дикая, воруют почти на всем, в ближайшее время примем решение о смене руководства, - Гончарук. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "1+1" заявил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, работники предприятия жалуются на "дикую коррупцию", так как менеджмент "занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце".
"Люди в первую очередь протестовали против коррупции. На плакатах перечеркнуты отдельные руководители (директор Евгений Кравцов. - Ред.). Главная претензия к ним - коррупция в "Укрзализныце", к сожалению, продолжается. Она там совершенно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, потому что продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", - отметил премьер.
Гончарук подчеркнул, что люди обеспокоены тем, что могут потерять работы и эта проблема возникает из того, что компания очень неэффективная и убыточная.
"Если люди, которые работают внутри - менеджмент, руководство - занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце", то нормальной работы не будет. Там сегодня почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это точно надо прекратить", - сообщил премьер-министр.
73%, вы должны получить по полной за всё что натворили.
Что б вы выли на Луну, лицезрея свой пустой холодильник.
Так наркоман вливает последнюю дозу перед ломкой.
«Пример получения спекулятивного дохода на протяжении одного рабочего дня. 16 июля 2015 года на фондовом рынке осуществлялись торги ОВГЗ (код ISIN-UA4000152441) в рамках цены 29-30 тысяч грн/шт. и объеме 970-1500 шт. Одновременно осуществляется операция купли-продажи объемом 10 100 по цене 21847,65 грн. Несложно рассчитать и возможный спекулятивный доход - 82,3 млн грн», - утверждает Костенко. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/313774-gontareva-za-odin-den-zarabatyvaet-bolee-80-mln-grn---%C2%ABsamopomich%C2%BB.html
Ой!
Лично Вам: желаю найти прибыльное рабочее место, в качестве батрака на рисовой плантации. Кстати, если будете себя там плохо вести, Хозяин будет бить палкой.
При Порошенко страна начала жить по средствам, вот и всё.
Об этом поведала глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева. Она не стала объяснять причины загадочного исчезновения желтого металла, сообщает ряд украинских экономических изданий.
Согласно официальной статистике НБУ, количество золота в хранилищах должно быть в восемь раз больше, чем реально есть в наличии. На начало ноября 2014 года объем золота составлял около 1 миллиарда долларов, или 8% от общего объема ЗВР. 25 ноября 2014 года остался это всего один процент.
Несложно подсчитать что на ноябрь 2014 года в ЗВР Украины было 12, 5 млрд $. Даже учитывая что первый транш от МВФ полученный в 2014 году составлял всего 2 млрд $.https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48348016
То есть от Януковича осталось в ЗВР около 10,5 млрд.$.
То есть в абсолютно аховой ситуации, при том что с полного нуля строилась и вооружалась армия, и до сих пор продолжается война, правительство Порошенко оставило преемникам стабильную гривну и ещё $ 10 млрд. в ЗВР.
Сообщение Гонтаревой, очевидно, относится к разграблению золотых запасов в период власти донецких уголовников.
Вертолёт-то заправлен ? Ростов не резиновый.
"Совпадєніє? Нє думаю!" (С)
А кардинально обеспечить верховенство Закона в Украине который автоматически убьет коррупцию не, слабо?
- Денис Григорьев! - начинает следователь.- Подойди ближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенович Акінфов, проходя утром колеей, на сто сорок первой версте застал тебя за откручиванием гайки, которой рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С этой самой гайкой он и задержал тебя. Так ли оно было?
- Га?
- Так все это было, как говорит Акінфов?
- Конечно, было.
- Ладно; ну, а для чего ты одкручував гайку?
- Га?
- Ты это свое "га" брось, а отвечай на вопрос: для чего ты одкручував гайку?
- Если бы не нужна была, не одкручував бы,- хрипит Денис, искоса глядя на потолок.
- Для чего же тебе нужна была эта гайка?
- Гайка бы то? Мы с гаек грузила делаем...
- Кто это - мы?
- Мы, люди... Климовские мужики то есть.
- Послушай, братец, не притворяйся ты мне дубиной, а говори дело. Ничего здесь о грузила врать!
Правда, позвоните Зеленскому и скажите шо пора Народные трибуналы вводить...
А про нове керівництво... Так воно вже в черзі стоїть с пустими лантухами для грошей. Вже й заскучали...
Воруют тут жутко, я сам работник ж.д. транспорта, знаю, что говорю!!!