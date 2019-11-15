 Российский дипломат угрожал членам ООН из-за резолюции по оккупированному Крыму, - Кислица

Замминистра иностранных дел Сергей Кислица сообщил, что российский дипломат "угрожал" членам ООН во время рассмотрения проекта Крымской резолюции. Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это напомню в т.ч. доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ (Управление верховного комиссара по правам человека. - Ред.), но и пошел на прямые угрозы членам ООН: "голосование за резолюцию - это посягательство на территориальную целостность РФ", - рассказал Кислица.
Вчера Третий комитет ГА ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.
Львовский метрополитен
@natohawks
ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму.
Европейские страны ее поддержали.
Против выступили Рашка, Сербия, Беларусь.
Просто напомню что согласно опросу из всех иностранных лидеров Украинцы лучше всего относятся к Лукашенко 66%. Ох уж этот мудрый нарид. Дебилыб...
Список стран голосовавших сегодня против украинской резолюции по Крыму: Армения,Беларусь, Бурунди,Камбоджа, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.
А вот Бацьку знают и шибко уважают.
https://antikor.com.ua/articles/61950-pro_podvigi_banderovtsev_znajut_vse_pora_napomnitj_pro_podvigi_nkvd_v_zapadnoj_ukraine
Гитлер . Депутаты германского Рейхстага! Данциг был - и остается германским городом. Коридор* был - и остается немецким. Обе эти территории по их культурным особенностям принадлежат исключительно германскому народу.
Путин . Уважаемые коллеги! В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России.В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и гордостью.
Гитлер. Более миллиона людей немецкой крови в 1919-1920 годах были отрезаны от их родины.
Путин. Сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова - почти полтора миллиона русских, значительная часть которых, как показал референдум, ориентируются на Россию.
Гитлер. Вы знаете о предложениях, которые я вносил для восстановления германского суверенитета над германскими территориями. Вы знаете о моих бесконечных стараниях, которые я прилагал для мирного урегулирования вопросов.
Путин. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, что Крым - это исконно русская земля, а Севастополь - русский город.
Гитлер. Данциг был отнят у нас, Коридор был аннексирован Польшей.
Путин. И когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что её даже не просто обокрали, а ограбили.
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УКРАЇНА - суверенна унітарна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) і 2 міста, що мають спеціальний статус: Київ і Севастополь.
Області і автономна республіка розділені на 490 районів і 176 міст обласного і республіканського (автономної республіки) підпорядкування.
I будь який ворог окупант що зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет української держави буде обов'язково знищений багатомільйонним українським народом. Хто б він не був, навіть жахливi личакові окупанти москалі -кацапи зі своїм кривавим фюрером )(уйлом - путліним з кривавоi фашистською ********* паРаші.
Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські українські області і вони на завжди є і будуть вічно в складі Української держави України -Русі. І національно визвольна війна українського народу за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну святу українську землю Криму і Донбасу буде наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий українським народом кривавий російський фашист окупант )(уйла покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану святу українську землю.