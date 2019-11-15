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 Политика Украины
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 Российский дипломат угрожал членам ООН из-за резолюции по оккупированному Крыму, - Кислица

Дипломат назвал Крымскую резолюцию "посягательством на территориальную целостность РФ"

Замминистра иностранных дел Сергей Кислица сообщил, что российский дипломат "угрожал" членам ООН во время рассмотрения проекта Крымской резолюции. Об этом он написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это напомню в т.ч. доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ (Управление верховного комиссара по правам человека. - Ред.), но и пошел на прямые угрозы членам ООН: "голосование за резолюцию - это посягательство на территориальную целостность РФ", - рассказал Кислица.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты считают жителей Крыма ненадежными, поэтому массово переселяет туда людей с территории РФ, - Кислица

Вчера Третий комитет ГА ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации.

Российский дипломат угрожал членам ООН из-за резолюции по оккупированному Крыму, - Кислица 01

Источник: https://censor.net.ua/n3159842
 
 
 Топ комментарии
 

Львовский метрополитен
@natohawks

ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму.
Европейские страны ее поддержали.
Против выступили Рашка, Сербия, Беларусь.
Просто напомню что согласно опросу из всех иностранных лидеров Украинцы лучше всего относятся к Лукашенко 66%. Ох уж этот мудрый нарид. Дебилыб...
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А "распальцовку" показывал, "разобраться "па панятиям", требовал?
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Давно пора посягать на территориальную целость РФ. И не только в контексте Крыма
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рано чи піздно, але ********* буде знищений!
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Добре,що хоч мачіть в сартірє не обіцяв... Российский дипломат угрожал членам ООН из-за резолюции по оккупированному Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 7188
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Львовский метрополитен
@natohawks

ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в Крыму.
Европейские страны ее поддержали.
Против выступили Рашка, Сербия, Беларусь.
Просто напомню что согласно опросу из всех иностранных лидеров Украинцы лучше всего относятся к Лукашенко 66%. Ох уж этот мудрый нарид. Дебилыб...
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"Бо у Бацьки порядок в стране и крепкий кулак" а то, что экономика колосс на глиняных ножках, то никого не волнует.Просто соскучились по колхозам, раскулачиванию, Гулагам.
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Valentyna Vashchenko‏ @ValentynaVashc2 13 ч.13 часов назад
Российский дипломат угрожал членам ООН из-за резолюции по оккупированному Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 476

Список стран голосовавших сегодня против украинской резолюции по Крыму: Армения,Беларусь, Бурунди,Камбоджа, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.




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Ну наш мудрый нарид не знает правителей Бурунди, Камбоджи, Кот-д'Ивуара, Эритреи.
А вот Бацьку знают и шибко уважают.
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Культурный слой эпохи вкусного пломбира в Луцке. Западная Украина.

Российский дипломат угрожал членам ООН из-за резолюции по оккупированному Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 1448
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Культурный слой эпохи вкусного пломбира в Ровно. Западная Украина.

Российский дипломат угрожал членам ООН из-за резолюции по оккупированному Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 917
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Сталинистам-жуковцам Бужанским и их избирателям нравится.
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Вы там смотрите карманы у кацапов проверяйте ато еще бомбу взорвут или Новичком ручки дверные помажут. Кацапотеррористы такое могут
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Крадуни чужих територій погрожують. Российский дипломат угрожал членам ООН из-за резолюции по оккупированному Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 9008
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после его угроз кинулись, а в туалете бумага пропала
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Выход один исключать РФ из ООН. Организация которая предшествовала ООН - Лига наций в свое время исключала Италию за агрессию против Абиссинии ( Эфиопии), Германию из за развязывания войны в Европе ( хотя точнее она сама вышла), СССР за агрессию против Финляндии. А нынешняя ООН это сбор что бы поболтать, без принятия каких то решений, да и вообще наличия стран которые могут накладывать вето, это какой то средневековый рудимент. Пять сюзеренов, а остальные вассалы. Но хоть на нынешнюю резолюцию сподобились и то что то. А вообще с ООН нужно что то делать. Как минимум расширять численность постоянных членов совбеза. ( за счет Германии, Италии, Японии, Индии, Канады, Австралии, Бразилии) и принимать вето двумя третями голосов.
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Не так все просто, как вам кажется.... Современная структура ООН возникла в результате Ялтинской конференции стран-победительниц во ВМВ.... Радикальные изменения могут потянуть за собой и пересмотр и других положений решений этой конференции.... А это очень многим может не понравиться! Российский дипломат угрожал членам ООН из-за резолюции по оккупированному Крыму, - Кислица - Цензор.НЕТ 7307
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Это как нарушение Россией Будапештского меморандума может потянуть потерю Украиной безъядерного статуса с возможностью размещения здесь американского ядерного оружия? Это твоему кацапстану понравится?
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Ну и что ООН,проглотило эту гниль?Цель русского фашизма - обесценить ВСЕ общегоссударственные и общечеловеческие организации,в том числе и ООН.Если ООН неиотреагирует,то путин выбьет еще один кирпич из-под фундамента этой организации.
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Речь Гитлера 01.09.1939 VS Речь Путина 18.03.2014.

Гитлер . Депутаты германского Рейхстага! Данциг был - и остается германским городом. Коридор* был - и остается немецким. Обе эти территории по их культурным особенностям принадлежат исключительно германскому народу.
Путин . Уважаемые коллеги! В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России.В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и гордостью.
Гитлер. Более миллиона людей немецкой крови в 1919-1920 годах были отрезаны от их родины.
Путин. Сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жителей Крымского полуострова - почти полтора миллиона русских, значительная часть которых, как показал референдум, ориентируются на Россию.
Гитлер. Вы знаете о предложени­ях, которые я вносил для восстановления германского суверенитета над гер­манскими территориями. Вы знаете о моих бесконечных стараниях, которые я прилагал для мирного урегулирования вопросов.
Путин. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему, говорили, что Крым - это исконно русская земля, а Севастополь - русский город.
Гитлер. Данциг был отнят у нас, Коридор был аннексирован Польшей.
Путин. И когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что её даже не просто обокрали, а ограбили.
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В очередной раз ко всем просьба писать комментарии на украинском. Имейте хоть каплю уважения к стране где вы живете
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___ КОНСТИТУЦІЯ ____ УКРАЇНИ ____
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УКРАЇНА - суверенна унітарна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) і 2 міста, що мають спеціальний статус: Київ і Севастополь.
Області і автономна республіка розділені на 490 районів і 176 міст обласного і республіканського (автономної республіки) підпорядкування.
I будь який ворог окупант що зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет української держави буде обов'язково знищений багатомільйонним українським народом. Хто б він не був, навіть жахливi личакові окупанти москалі -кацапи зі своїм кривавим фюрером )(уйлом - путліним з кривавоi фашистською ********* паРаші.
Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські українські області і вони на завжди є і будуть вічно в складі Української держави України -Русі. І національно визвольна війна українського народу за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну святу українську землю Криму і Донбасу буде наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий українським народом кривавий російський фашист окупант )(уйла покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану святу українську землю.
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Всем ясно,что расия-страна изгой.И пока Европа не прекратит покупать нефть и газ,до тех пор расия не угомонится.
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Раз Запад решил принять такую резолюцию,значит они уже готовы к любому сценарию. А чем рашка может угрожать ? - Испортить воздух в зале ? ))
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При окупації в 1941 вже окупованій раніше в 1922 році держави УНР і її Крим сталінськими комуно - фашистами, вже як колонії УРСР (зміна окупанта) фашистським Рейхом. Кривавий Гітлер фюрер німецького народу стверджував що колонія кремля УРСР з «Готенланд - Кримом» це справжня Арійська земля, точно так як зараз заявляє про Крим його ******** правонаступник кривавий фашист )(уйло путлін. Гітлер заявляв бо на території ******** України і Криму близько двох тисяч років тому знаходилося потужна німецька держава остготів -Ойум як містом столицею на Дніпрі - Данпарстад. Так багато народів раніше жили на території слов'янської Русі -України, Українського Криму так і Німеччини, так і жахливої бридкої личакової московії .. та й на територіях всіх країн в світі. Ну що це тепер дає їм право для фашистських анексій суверенних територій інших країн тільки через те, що вони там колись раніше якийсь час проживали в статусі окупантів. Тоді і придумана тільки в 18 столітті жахлива татаро - угро -фінська личакова паРаша -Рассея (Московський улус .....) яка була колонією близько 500 років з 13 по 18 століття у тюркських народів (Золота Орда, Кримське ханство) теж повинна бути включена в склад Монголії, Китаю, Казахстана, Татарстана ... і перетвориться в Золоту Орду? Чому території цієї жахливої ​​мерзенної паРаші анексувати чомусь не можна, а їй анексувати території всіх її сосідніх суверенних країн можна?
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Надо было этому ватному оленю развалить его козлячью морду.
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