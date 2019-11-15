EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  3428  77
Материалы по теме:
Все про:Газпром (2930) Нафтогаз (2777) Путин (25157) Россия (74275) Транзит газа (99)

 Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в беседе с российскими журналистами в Бразилиа в четверг.

Он напомнил о новом иске "Нафтогаза Украины", и о сложном процессе выделения газотранспортной составляющей из "Нафтогаза".

"Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", - сказал он.

Путин высказался против как физического, так и виртуального реверса газа в проходящем через Украину газовом потоке с востока на запад: "Я хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а полтрубы - в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку! Это нереально абсолютно. Мы знаем, как это технологически делается. Заходит (труба со стороны Украины в Европу. - Ред.), потом лупинг такой, обходную трубу там сделали - и назад его качают".

Читайте также: Украина заблокировала "Газпрому" доступ к деньгам из Евросоюза. Важнейший успех "Нафтогаза"

"Или прямо качают. Технологически как выстроена труба, это же советская труба? Она идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это с Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию", - описал Путин другую схему получения газа Украиной.

"Но мы даже говорили, что если мы напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20 и даже до 25%. В свое время приезжал господин Медведчук и Бойко. Встречались с председателем правительства России. И Медведев их спросил: ну вам то что, вы же не входите в правительство и вряд ли войдете? Но ответ был, на мой взгляд, зрелый абсолютно. Они сказали: для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал более дешевый газ. Если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы. Я считаю, что это реальная зрелая политическая позиция - в интересах граждан Украины", - сказал президент РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна Украине миллиарды евро прямо сейчас, мы победили в арбитраже, - Пристайко

"Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то! Просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы (причем при сопровождении Еврокомиссии) достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать - пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам - она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство - мы готовы. И в Еврокомиссии об этом сказали. Я сказал это своим коллегам во Франции и в Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран (там связано с разделом добывающих и транзитирующих компаний) - смогут они это сделать в оставшийся период времени? Они взяли на себя обязательство перед Европой (не перед нами) - пусть делают. Мы готовы и к этому", - заявил Путин.

"Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", - заключил он.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.

Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что НАК будет требовать от "Газпрома" $12,25 млрд компенсаций в Стокгольмском арбитраже.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение Бундестага ничего не меняет в "газовых" правилах ЕС, - министр экономики и энергетики ФРГ Альтмайер

Источник: https://censor.net.ua/n3159841
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошие результаты по искам в пользу "Нафтогаза", так раздражают Пукина... Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин - Цензор.НЕТ 3814
 показать весь комментарий
 
Да пошло ты нахер со своим газом чмо плешивое
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошие результаты по искам в пользу "Нафтогаза", так раздражают Пукина... Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин - Цензор.НЕТ 3814
 показать весь комментарий
 
 
путін старий став, вже його дешеві погрози нікого не лякають! закопуйте старого путіна, несіть нового! А нам потрібно масово ставити по квартирах буржуйки!
 показать весь комментарий
 
 
Тебя не пугают, а Моника ослушаться не может, это не тебе посыл
 показать весь комментарий
 
 
Моника может статься так будет в прошедшем времени... нет я не об угрозах ему... и о его \
"!не бессмертии"... он такой же клеточный геномом наделенное существо как и все население планета Земля... и кучей запрограммированных болячек и случаев в своем организме и своей Судьбе.... Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин - Цензор.НЕТ 5727 ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Можно найти пятак и радоваться, а потом потерять гривну.
 показать весь комментарий
 
 
И заметь что выигранные иски у газпрома только благодаря тому контракту который подписала "Юлька-воровка" Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин - Цензор.НЕТ 1779
 показать весь комментарий
 
Скоро Жулька объявит, как обычно, импичмент преЗЕденту... Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 3662
 показать весь комментарий
 
 
Плати по искам или пошло нах со своим газом
 показать весь комментарий
 
 
Информация для европейских "пратнеров". ***** не отвечает за свои договора.
 показать весь комментарий
 
 
Да пошло ты нахер со своим газом чмо плешивое
 показать весь комментарий
 
 
Вот я и говорю-отглушить нах.эту трубу и не спекулировать на ней.Пусть ввх-пару раз сорвет поставки газа в Европу,тогда посмотрим. Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 2523
 показать весь комментарий
 
 
Один цікавий факт. Томська область газифікована на 12 %)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Но нам равняться на них не надо. А скоро придется с такими роскладами.
 показать весь комментарий
 
Рівнятись не потрібно, але з злазити з кремлівської газової голки необхідно. Дружба з РФ як виявилось коштує дорожче ніж дорогий газ.
 показать весь комментарий
 
 
Из всей статьи в очередной раз убедился - путин ***** !
 показать весь комментарий
 
 
Мля, ни кто так не любит Украину как Путин, Медведчук и Бойко...
 показать весь комментарий
 
 
***** уже верещит, значит все правильно делают
 показать весь комментарий
 
 
а если бы Украина была должна деньги по суду кацапии.. муйло тоже бы говорил что мол давайте простим это ...???
 показать весь комментарий
 
 
Начало поджимать, он ну очень ждёт запуска СП2, что бы начать давить на Украину как не давил ранее, закидоны уже пошли.
 показать весь комментарий
 
 
Какой же геморройный этот Путин!..
 показать весь комментарий
 
 
Перекроют газ - перекроем Даунбасс. Пусть ***** платит пенсии особому статусу.
 показать весь комментарий
 
 
А ти закусуй після вживання сивухи, може попустить
 показать весь комментарий
 
 
Вже похмелився, навів різкість?
Читай про Сивуху.

На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо.



https://censor.net.ua/news/3156844/na_nepodkontrolnyh_territoriyah_est_lyudi_gotovye_idti_na_vybory_ot_slugi_naroda_sivoho



 показать весь комментарий
 
 
Чого сереш вашим темником? Хто-хто а ботва безальтернативно-миролюбного свиночолого мовчала б в тряпочку з цього питання Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 2718
 показать весь комментарий
 
 
Не просто похмелився, а явно перебрав.
Не загаджуй форум своїм неадекватом.
 показать весь комментарий
 
 
по темі пиши, опудало соєве, а не розводь флуд
 показать весь комментарий
 
 
Я відповіла людині, яка написала про пенсії, зебуїн.
 показать весь комментарий
 
чихав ботоксний на ті пенсії. це все суцільний офтоп
 показать весь комментарий
 
Зате їх не мали би поспішати виплачувати ті, хто розпоряджається українським бюджетом.
 показать весь комментарий
 
Правильно, і так є багато бажаючих освоїти бюджетні грошики собі на кишеню. Повторюю, який зв'язок з новиною? Дуже віддалений. Кремлю витрати на соціалку ОРДЛО - це не про його бабки і ніразу не важіль впливу, свій відкат путєн получить в будь-якому випадку - чи прокрутить гроші зі скарбниці через дамбас чи через якихось сєчіних. Зате, якщо хтось по глупості хоче "підіймати ставки" в тьорках про газ, то й про вугілля, нафтопродукти, ядерне пальне з рашки виникнуть питання...
 показать весь комментарий
 
Постыдись! У вас 3/4 украинцев - алики! Грехов понабирались на 10 жизней, бесстыдные!
 показать весь комментарий
 
Я пишу не об украинцах, а о настоящем, а не мнимом алкаше Сивохо.
О его алкоголизме очень тонко написал Масляков:
"Да... Знаете, что я могу сказать. Сережа Сивохо очень талантливый человек - актерски и по кавээновским меркам, много играл в свое время в командах кавээновских.
Потом какое-то время, как бы это сформулировать помягче, уходил в себя, вот так скажем, потом возвращался, опять играл."



 показать весь комментарий
 
Подгорает у ***** конкретно. Через каких то полтора месяца завоют и в Европе после прекращения транзита. Готовим попкорн.
 показать весь комментарий
 
 
Не думаю,зеля с беней думают как помоч.!
 показать весь комментарий
 
 
Ато типо до сих пор ***** не хотел прекратить транзит газа через Украину? Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин - Цензор.НЕТ 1484
Да и пох. ***** отдай Украине долги за газ, а работу можешь оставить себе. Только мне интересно что будут делать зимой твои колаборанты в приднестровье и Молдове без газа? Ведь до сих пор даже не смотря на войну они берут газ из украинской ГТС.
 показать весь комментарий
 
 
а как же без исков, как кобелев будет премии получать? хотя денег от расеи не дождаться - н и к о г д а
 показать весь комментарий
 
А денег и не надо. Масса активов Газпрома за рубежом. В той же Европе.
 показать весь комментарий
 
 
***** про про "неможливість реверсу" все життя співав, а реальність така, що не лише із західного, а й з південного напрямку відкриється реверсна прокачка.
 показать весь комментарий
 
 
в педофіла загострення після остаточного усвідомлення того факту, що більше ніж на половину завантажити Сєвпоток не вдасться і шантажувати на переговорах про транзит нічим
 показать весь комментарий
 
 
NORD STREAM 2:
ПОЛЬЩА ОБІЦЯЄ "ЮРИДИЧНІ КРОКИ" ПРОТИ НІМЕЧЧИНИ У РАЗІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ

Варшава може застосувати юридичні кроки щодо Берліна у випадку, якщо Німеччина не враховуватиме інтереси Польщі при імплементації газової директиви ЄС у ФРН щодо Nord Stream 2.

Про це заявив у Варшаві голова польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк, інформує Biznesalert.pl.

"Якщо, на нашу думку, не буде здійснено глибокий аналіз впливу інвестиції на ринок і безпеку суміжних країн (у рамках імплементації газової директиви ЄС у Німеччини щодо регулювання Nord Stream 2 - ред.), то ми залишаємо за собою можливість застосувати відповідні юридичні кроки", - зазначив Возняк.

Він пояснив, що у газовій директиві ЄС є норма про те, що при будь-яких кроках щодо Nord Stream 2 національний регулятор має брати до уваги безпеку постачання і вплив на конкурентність ринків суміжних країн.
 показать весь комментарий
 
 
Польша реально может скоро стать лидером в ЕС вместо Германии, а тем более Франции!!!
 показать весь комментарий
 
 
Да, для начала не мешало бы хоть Микрона отодвинуть на задний план.
Если бы Польша была вместо него в переговорных группах, была совсем другая современная история.
 показать весь комментарий
 
 
От отримувати з Білорусі потік в трубі на 100% завантажений газпромовським газом для поляків безпечно, а якщо німці хочуть робити ті ж транзитні гешефи, то це небезпечно Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин - Цензор.НЕТ 9859
 показать весь комментарий
 
 
S 2022 goda poliaki otkryvajet Baltic trubu.Norvegija,Danija Polsa do 13 milairdov kubov mocnostiu,tak s gazproma nebudet pokupat ili mense.Im aktualna cena stob eto Baltic rabotala .Po zakonu oni mogut neprinimat dapustim gaza s tretix stran to jest s gazproma.Norvegija ona necytajetsia tretija strana sto kasajetsia torgovli
 показать весь комментарий
 
 
Зебобики слелают все что бы транзит был...им интеоесы паРаши важнее интересов Украины...
 показать весь комментарий
 
 
- Вова, утром деньги - в обед стулья. В обед деньги - вечером стулья, вечером деньги - утром стулья.
- А можно утром стулья, а в обед деньги?
- Можно, но деньги ВПЕРЁД! Других условий, дуся, душа не принимает. От плешивого московита.
 показать весь комментарий
 
 
Ну тоді опалюйте своїм вонючим газом вашу кацапську тайгу. Може,банани повиростають...
 показать весь комментарий
 
 
Да прекращайте транзит через Украину - и через месяц вы с МясГазом будете банкроты !!!

Европа таких дебильных решений не простит... Достройте сразу СП-2 - а потом быкуйте !!! Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 5313
 показать весь комментарий
 
 
Украина покупает по 200, а медведев предложил по 250 и это с 25% скидкой оказывается, братушки ****
 показать весь комментарий
 
Опасность заключается в станциях приёма сжиженного газа как компенсации прекращения украинского транзита...
 показать весь комментарий
 
 
Kto imejet terminali i tak pokupajet zyzeni gaz poskolku on desevle v dani moment za gazrpoma gaz.Problema sto Germanija neimejet terminalov dlia prijioma takogo gaza.
 показать весь комментарий
 
В німців немає ніяких проблем з цього приводу, адже транзит УкрГТС на Німеччину не йде Через нові позови "Нафтогазу" до "Газпрому" існує ризик припинення транзиту газу через Україну, - Путін - Цензор.НЕТ 8033 Й істерики карлика ніхто всерйоз не сприймає, через явну бредовість...
 показать весь комментарий
 
Щодо інших країн, то проведене цього року дослідження показало, що проблема балканських країн в разі повного припинення укртранзиту росгазу значно менша ніж була 5 років тому, коли аналогічний аналіз проводився, інші держави ЄС взагалі не зачепить.
 показать весь комментарий
 
 
там нюанс. терминалы мы построить можем, но Турция может не пропускать через Босфор газовозы под предлогом экологической опасности.
 показать весь комментарий
 
Ось вам і намалювався газовий терорист. Ну що, Німеччина, зрозуміла, що буде з твоїми громадянами посеред зими, коли щось не так зробиш кацапам? Вам прийдеться жалітися в спортлото, ви все для цього зробили.
 показать весь комментарий
 
 
и рыбку съесть, и на*** сесть. будто, если не будет исков - транзит гарантирован. слышали мы уже подобные "гарантии".
 показать весь комментарий
 
Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку! Это нереально абсолютно...Источник: https://censor.net.ua/n3159841
Прокачать без Украины в Европу 200 млрд кубов газа...
90 млрд которые идут через Украину, у него с математикой всё хорошо???
 показать весь комментарий
 
Можно просчитать - СП-2 максимум 55, Турецкий поток 15 одна нитка, их четыре значит около 60 - наверно в середине 2020г. и смогут, а пока нет.
 показать весь комментарий
 
Будеш пуйло свой вонючий газ немецкой комсомолке в шариках возить.ПНХ ЧМО
 показать весь комментарий
 
 
Ботоксный пердак горит. Жаль,что зеленая вонючка и в этом вопросе сольется.
 показать весь комментарий
 
Существует еще риск огромных миллиардных штрафов и офигительных санкций )) Да и Европа вполне уже может отказаться от газа вообще. Есть варианты и получше.
 показать весь комментарий
 
Риск от связей с РФ, включая и торговые отношения, особенно это касается газа существует всегда. В этом Украина убедилась в течении всех лет независимости. Поэтому мы уже привыкшие к рискам. Надежд на "порядочность" и соблюдение международных норм РФ отсутствует полностью, поэтому только международные суды. А дальше арест российского газа по искам Украины , и пусть немцы платят не Газпрому а Нефтегазу за газ "Северного потока 1 и 2" Если Рф хочет договориться по этому вопросу, то Рф должна заключить долгосрочный договор лет на 10, с объемами полной загрузки "украинской трубы" с огромной компенсацией в случае не выполнения договоренности , а суды к этому не имеют ни какого отношения, по их решениям им все равно нужно будет платить. ( Закон суров, но это закон) Вот и вся формула договоренностей. Нет, значит нет и транзита с 1 января, а ЕС пусть запрашивает газ из США и Норвегии что бы не замерзнуть. мы то при чем.
 показать весь комментарий
 
да и хрен с ним, с этим транзитом. а 3 млрд прибыли это преувеличение. где в бюджете статья дохода от трубы в 3 млрд?
 показать весь комментарий
 
напомню, по юлиному контракту украина с 2009 по 2014 потеряла 32 млрд из за дружбы с рашей
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх