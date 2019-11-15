 Из-за новых исков "Нафтогаза" к "Газпрому" существует риск прекращения транзита газа через Украину, - Путин

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал в беседе с российскими журналистами в Бразилиа в четверг.
Он напомнил о новом иске "Нафтогаза Украины", и о сложном процессе выделения газотранспортной составляющей из "Нафтогаза".
"Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы", - сказал он.
Путин высказался против как физического, так и виртуального реверса газа в проходящем через Украину газовом потоке с востока на запад: "Я хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а полтрубы - в другую. Чушь это, понимаете? Сапоги всмятку! Это нереально абсолютно. Мы знаем, как это технологически делается. Заходит (труба со стороны Украины в Европу. - Ред.), потом лупинг такой, обходную трубу там сделали - и назад его качают".
"Или прямо качают. Технологически как выстроена труба, это же советская труба? Она идет транзитная, а от нее ответвления на всю территорию Украины. Там засчитывают, а потом пересчитывают, что как будто это с Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы уже не обострять ситуацию", - описал Путин другую схему получения газа Украиной.
"Но мы даже говорили, что если мы напрямую будем поставлять, мы готовы снизить цену до 20 и даже до 25%. В свое время приезжал господин Медведчук и Бойко. Встречались с председателем правительства России. И Медведев их спросил: ну вам то что, вы же не входите в правительство и вряд ли войдете? Но ответ был, на мой взгляд, зрелый абсолютно. Они сказали: для нас важно, чтобы Украина и украинский потребитель получал более дешевый газ. Если мы это сделаем, толкнем этот процесс, мы будем счастливы. Я считаю, что это реальная зрелая политическая позиция - в интересах граждан Украины", - сказал президент РФ.
"Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде. Бред какой-то! Просто обостряют ситуацию. Зачем? Мы же говорим, мы готовы (причем при сопровождении Еврокомиссии) достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать - пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам - она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство - мы готовы. И в Еврокомиссии об этом сказали. Я сказал это своим коллегам во Франции и в Германии. Если Украина успеет имплементировать у себя законодательство европейских стран (там связано с разделом добывающих и транзитирующих компаний) - смогут они это сделать в оставшийся период времени? Они взяли на себя обязательство перед Европой (не перед нами) - пусть делают. Мы готовы и к этому", - заявил Путин.
"Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверное, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал", - заключил он.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.
"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что НАК будет требовать от "Газпрома" $12,25 млрд компенсаций в Стокгольмском арбитраже.
"!не бессмертии"... он такой же клеточный геномом наделенное существо как и все население планета Земля... и кучей запрограммированных болячек и случаев в своем организме и своей Судьбе.... ...
Читай про Сивуху.
На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо.
https://censor.net.ua/news/3156844/na_nepodkontrolnyh_territoriyah_est_lyudi_gotovye_idti_na_vybory_ot_slugi_naroda_sivoho
Не загаджуй форум своїм неадекватом.
О его алкоголизме очень тонко написал Масляков:
"Да... Знаете, что я могу сказать. Сережа Сивохо очень талантливый человек - актерски и по кавээновским меркам, много играл в свое время в командах кавээновских.
Потом какое-то время, как бы это сформулировать помягче, уходил в себя, вот так скажем, потом возвращался, опять играл."
Да и пох. ***** отдай Украине долги за газ, а работу можешь оставить себе. Только мне интересно что будут делать зимой твои колаборанты в приднестровье и Молдове без газа? Ведь до сих пор даже не смотря на войну они берут газ из украинской ГТС.
ПОЛЬЩА ОБІЦЯЄ "ЮРИДИЧНІ КРОКИ" ПРОТИ НІМЕЧЧИНИ У РАЗІ ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЦІ
Варшава може застосувати юридичні кроки щодо Берліна у випадку, якщо Німеччина не враховуватиме інтереси Польщі при імплементації газової директиви ЄС у ФРН щодо Nord Stream 2.
Про це заявив у Варшаві голова польської нафтогазової компанії PGNiG Пьотр Возняк, інформує Biznesalert.pl.
"Якщо, на нашу думку, не буде здійснено глибокий аналіз впливу інвестиції на ринок і безпеку суміжних країн (у рамках імплементації газової директиви ЄС у Німеччини щодо регулювання Nord Stream 2 - ред.), то ми залишаємо за собою можливість застосувати відповідні юридичні кроки", - зазначив Возняк.
Він пояснив, що у газовій директиві ЄС є норма про те, що при будь-яких кроках щодо Nord Stream 2 національний регулятор має брати до уваги безпеку постачання і вплив на конкурентність ринків суміжних країн.
Если бы Польша была вместо него в переговорных группах, была совсем другая современная история.
- А можно утром стулья, а в обед деньги?
- Можно, но деньги ВПЕРЁД! Других условий, дуся, душа не принимает. От плешивого московита.
Европа таких дебильных решений не простит... Достройте сразу СП-2 - а потом быкуйте !!!
Прокачать без Украины в Европу 200 млрд кубов газа...
90 млрд которые идут через Украину, у него с математикой всё хорошо???