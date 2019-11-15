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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (473) выборы (23062) импичмент (425) США (15764) Пристайко (277) Трамп (2628)

 Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы на президентских выборах в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Трамп сказал во время митинга в штате Луизиана, который транслировал канал Fox News.

"Нужна ли нам помощь (Украины. - Ред.), чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - заявил Трамп, комментируя сделанное накануне заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что посол США в ЕС Сондленд не связывал задержку военной помощи Украине и проведение расследования дела в отношении компании Burisma Holdings, где работал сын Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу было недостаточно личного обещания, он хотел публичного заявления Зеленского о начале расследований по Burisma, - Тейлор

Трамп отметил, что зачитывает публике слова Пристайко, поскольку СМИ "не любят освещать такие истории", ссылаясь на фейковые новости, бороться с которыми "еще сложнее, чем с демократами".

Он также рассказал, что история об импичменте только добавила рейтинг Республиканской партии, из-за чего республиканцы теперь просят его сохранить процедуру импичмента, инициированную демократами.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3159840
 
 
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Весь мир - театр, в нем женщины, мужчины - все актеры
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Ага, щас! Думаете, Моника зря грудь выбрила?
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Даже Трамп понял, что лучше с умным потерять, чем с Зелей найти.
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Это Пэтрухи заслуга, не отнимай у него ЛАВРЫ.
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Україна нікому непотрібна крім УКРАЇНЦІВ - про це треба пам'ятати нам всім!!!
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Щось після "любовних утєх" з Монікою Зелінскі старий коЗел зовсім з глузду з'їхав . Недарма ж кажуть - З ким поведешся, того і наберешся 😕
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