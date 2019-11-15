EN|RU|UK
Темы дня: Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1446  26
Материалы по теме:
Все про:Байден (473) выборы (23062) импичмент (425) США (15764) Пристайко (279) Трамп (2630)

 Трамп: Мне не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы на президентских выборах в 2020 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Трамп сказал во время митинга в штате Луизиана, который транслировал канал Fox News.

"Нужна ли нам помощь (Украины. - Ред.), чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - заявил Трамп, комментируя сделанное накануне заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что посол США в ЕС Сондленд не связывал задержку военной помощи Украине и проведение расследования дела в отношении компании Burisma Holdings, где работал сын Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу было недостаточно личного обещания, он хотел публичного заявления Зеленского о начале расследований по Burisma, - Тейлор

Трамп отметил, что зачитывает публике слова Пристайко, поскольку СМИ "не любят освещать такие истории", ссылаясь на фейковые новости, бороться с которыми "еще сложнее, чем с демократами".

Он также рассказал, что история об импичменте только добавила рейтинг Республиканской партии, из-за чего республиканцы теперь просят его сохранить процедуру импичмента, инициированную демократами.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3159840
 
 
 Топ комментарии
 
Даже Трамп понял, что лучше с умным потерять, чем с Зелей найти.
 показать весь комментарий
 
Україна нікому непотрібна крім УКРАЇНЦІВ - про це треба пам'ятати нам всім!!!
 показать весь комментарий
 
Щось після "любовних утєх" з Монікою Зелінскі старий коЗел зовсім з глузду з'їхав . Недарма ж кажуть - З ким поведешся, того і наберешся 😕
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Весь мир - театр, в нем женщины, мужчины - все актеры
 показать весь комментарий
 
Даже Трамп понял, что лучше с умным потерять, чем с Зелей найти.
 показать весь комментарий
 
 
Это Пэтрухи заслуга, не отнимай у него ЛАВРЫ.
 показать весь комментарий
 
 
Україна нікому непотрібна крім УКРАЇНЦІВ - про це треба пам'ятати нам всім!!!
 показать весь комментарий
 
 
Щось після "любовних утєх" з Монікою Зелінскі старий коЗел зовсім з глузду з'їхав . Недарма ж кажуть - З ким поведешся, того і наберешся 😕
 показать весь комментарий
 
 
Донни заручился поддержкой ***** ?
кремляди гарантируют ?
 показать весь комментарий
 
 
Прибігла раз Лисичка у садок;
Вподобавсь дуже їй привітненький куток -
І гарно погулять, і любо подивиться,
То тим, то сим там можна поживиться.
Глядить -
На тичках виноград висить,
Густесенько, аж тички нахиляє.
«От,- дума,- снідання смачне;
Усяка ягідка неначе привітає,
Неначе каже: їж мене».
Та от біда яка: відкіль вона не гляне,
Де не зопнеться - не достане;
Облизує роток -
Хоч би десяток ягідок.
- Бач,- каже,- люди як хитрують,
Неначе носом чують…-
А на вершечку поравсь Горобець:
Усюди він, проворний молодець,
Примазаться уміє на дурничку,-
На те вже вдавсь.
Побачив він Лисичку
І зараз обізвавсь:
- Здоровенька була, Лисичко!
Поласуй з нами, молодичко!
А виноград же то який!
У вашому гаю не виросте такий!..-
Лисичка думає: цвірінькало ти сучий,
Без тебе знаю я…- Ні,- каже,- нам не йде,
Кислючий-прекислючий -
Оскома нападе! -
Розсердилась вона і подалась додому,
Жалкуючи, що бігла по-дурному.
Так завидющий чоловік
На брехні верне свій язик;
Чого не втне чи не достане -
Усе погане.(Глібов. Лисиця і виноград").
 показать весь комментарий
 
 
Что Трамп, что Байден - оба измазаны мутными историями, оба старые, оба недоговаривают. Обое рябое.
Странно, что в такой большой стране не находится номального предентента.
 показать весь комментарий
 
 
От в Італії. Там самі "генії" в президентах Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах - Цензор.НЕТ 7479
 показать весь комментарий
 
Все це Трамп сказав лише з однією метою: щоб відвести підозри в тому, що кацапи втручалися в попередні вибори. Тому й притягнуто за вуха Україну, мовляв, це вона намагалася втрутитися, але ж бачите, який я чесний. Трамп тупо хоче відбілити кацапію, яка його за щось тримає.
 показать весь комментарий
 
 
Трамп - аморальный тип, он не видит ничего плохого в том, что использует влияние США для того, что бы нарыть компромат на конкурента. Он наверное с удовольствием отдал бы приказ спецслужбам шлепнуть нахер того Байдена, но понимает, что это ничем хорошим не закончится.
 показать весь комментарий
 
 
Трамп самовлюблённый слон-понятно!Но ты хоть Слава понимаешь байдауновскую упёртую мораль?"Небесная сотня" о чёмь-то тебе говорит?А теперь свяжи слова байдауна накануне штурма "огонь от шин-ничто.чтобы огонь революции разжечь-нужны человеческие жертвы".
Даже Обама охерел,когда вместо известного ему Кличко,как будущего Преза Байден сказал-"Я решу-у меня там всё схвачено!" Преза поставить,Премьера назначить,Ген.Прока избранного позже-убрать из-за дела о Бурисме,где его сын.Жертвы,шантаж,подкуп,отмывание кредитов и всё это снимать на видео,как садисты-это разве мораль?Прошли годы и осёл не одумался-в прошлом году еще одно видео записал-Украину не забыл-хвастается,как он там круто на места всех ставил.Не нужно понмать английский,чтобы эта байдауновская мораль дрожью пробежала по коже даже после((( 50-ой минуты видео с его напыщенной речью.)))Трамп,по сравнению с этим маньяком ,из рода плантаторов-рабовладельцев,вылупкoм ккклановца---белая овца. А ты здесь-мораль!
 показать весь комментарий
 
Это набор конспирологической фигни, которая непонятно из чего высосана. Это ж Байден наверное приказал януковощу бросить мусорню на силовой разгон майдана, или не? Или Шокин, единственным достоинством которого была поза "что изволите" перед Порошенком стал бы так подставлять своего шефа и рыть под сынка вице-президента страны, от которой Украина критически зависит. Да хоть бы тот Байден-младший младенцев кушал каждый день на завтрак, Шокин без ведома Порошенка даже не пукнул бы в ту сторону. А интереса Порошенку туда рыть - это сцать против очень мощного ветра. Ну а то, что Байден рекомендовал уволить Шокина, так в Украине уже все ржали с этого престарелого клоуна, который на должности генпрокурора вообще непонятно чем занимался, с нулевыми результатами. Но Порошенко известен тем, что он свои ошибки (назначение Шокина было одной из них) признает только тогда, когда ему об этом прямым текстом заявляют западные партнеры, или когда перед президентскими выборами он видит, что явно пролетает.
 показать весь комментарий
 
Я не користуюся срунетом,Слава.Байден сховався за політ.імунітет,бо вже б тут судили,а Трамп увійде в історію,як перший Президент США,який надав Україні допомогу зброєю.

Що до Шокіна -він тут розповів американцям про тиск, який чинився на нього через розслідування справи нафтогазової компанії "Burisma",
Згідно зі свідченнями Шокіна, Генеральна прокуратура розслідувала декілька епізодів, що пов'язані з відмиванням грошей, корупційним заволодінням нафтогазовими активами та участю сина віце-президента США Хантера Байдена у Наглядовій Раді компанії.
 показать весь комментарий
 
Шокин сейчас может петь, какой он робингуд и бэтмен в одном флаконе. Но кто помнит его деятельность на посту генпрокуратуре, с этого может только поржать. Шокин что-то там расследовал против сына действующего вице-президента США? Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України, щоб перемогти Байдена на виборах - Цензор.НЕТ 4311 Это примерно то же самое, что сейчас пытаться вести расследование против Иванки Трамп. Это ж сколько нужно иметь слабоумия и отваги? Ну, если слабоумие у Шокина может и присутствует, то отваги там точно нет. Да, были там какие-то расследования против конторы, в которую устроился Байден-младший, но он там даже свидетелем не проходил.
 показать весь комментарий
 
У меня другие сведения-у него отобрали не только кресло,но и это дело передали в НАБУ,а Сытник в полноч отвёз его в Козин в дом Порошенко якобы наладить отношения с Трампом,но было слишком поздно-жадность фраеров сгубила-дела по Манафорту в Федеральном суде США испортили всю малину.
 показать весь комментарий
 
Он также рассказал, что история об импичменте только добавила рейтинг Республиканской партии, из-за чего республиканцы теперь просят его сохранить процедуру импичмента, инициированную демократами. Трамп заявив, що йому не потрібна допомога України, щоб перемогти Байдена на виборах - Цензор.НЕТ 7928

Дони мыслит один в один, как один мокшанский деятель с подобными высказываниями: "Санкции идут нам на пользу, и делают нас сильнее". ))
 показать весь комментарий
 
 
Сонного Байдена американцы уже дважды в дверь вышвыривали на президентских-а он какого-то хера в окно лезет.Старый осел 77 лет уже среди демократов только на третьем месте-шансов-0.
 показать весь комментарий
 
Уявляю що буде якщо Трамп залишиться на другий термін.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх