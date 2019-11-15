 Трамп: Мне не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена на выборах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Трамп сказал во время митинга в штате Луизиана, который транслировал канал Fox News.
"Нужна ли нам помощь (Украины. - Ред.), чтобы победить сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - заявил Трамп, комментируя сделанное накануне заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что посол США в ЕС Сондленд не связывал задержку военной помощи Украине и проведение расследования дела в отношении компании Burisma Holdings, где работал сын Джо Байдена.
Трамп отметил, что зачитывает публике слова Пристайко, поскольку СМИ "не любят освещать такие истории", ссылаясь на фейковые новости, бороться с которыми "еще сложнее, чем с демократами".
Он также рассказал, что история об импичменте только добавила рейтинг Республиканской партии, из-за чего республиканцы теперь просят его сохранить процедуру импичмента, инициированную демократами.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Да у тебя - талант!
кремляди гарантируют ?
Вподобавсь дуже їй привітненький куток -
І гарно погулять, і любо подивиться,
То тим, то сим там можна поживиться.
Глядить -
На тичках виноград висить,
Густесенько, аж тички нахиляє.
«От,- дума,- снідання смачне;
Усяка ягідка неначе привітає,
Неначе каже: їж мене».
Та от біда яка: відкіль вона не гляне,
Де не зопнеться - не достане;
Облизує роток -
Хоч би десяток ягідок.
- Бач,- каже,- люди як хитрують,
Неначе носом чують…-
А на вершечку поравсь Горобець:
Усюди він, проворний молодець,
Примазаться уміє на дурничку,-
На те вже вдавсь.
Побачив він Лисичку
І зараз обізвавсь:
- Здоровенька була, Лисичко!
Поласуй з нами, молодичко!
А виноград же то який!
У вашому гаю не виросте такий!..-
Лисичка думає: цвірінькало ти сучий,
Без тебе знаю я…- Ні,- каже,- нам не йде,
Кислючий-прекислючий -
Оскома нападе! -
Розсердилась вона і подалась додому,
Жалкуючи, що бігла по-дурному.
Так завидющий чоловік
На брехні верне свій язик;
Чого не втне чи не достане -
Усе погане.(Глібов. Лисиця і виноград").
Странно, что в такой большой стране не находится номального предентента.
Даже Обама охерел,когда вместо известного ему Кличко,как будущего Преза Байден сказал-"Я решу-у меня там всё схвачено!" Преза поставить,Премьера назначить,Ген.Прока избранного позже-убрать из-за дела о Бурисме,где его сын.Жертвы,шантаж,подкуп,отмывание кредитов и всё это снимать на видео,как садисты-это разве мораль?Прошли годы и осёл не одумался-в прошлом году еще одно видео записал-Украину не забыл-хвастается,как он там круто на места всех ставил.Не нужно понмать английский,чтобы эта байдауновская мораль дрожью пробежала по коже даже после((( 50-ой минуты видео с его напыщенной речью.)))Трамп,по сравнению с этим маньяком ,из рода плантаторов-рабовладельцев,вылупкoм ккклановца---белая овца. А ты здесь-мораль!
Що до Шокіна -він тут розповів американцям про тиск, який чинився на нього через розслідування справи нафтогазової компанії "Burisma",
Згідно зі свідченнями Шокіна, Генеральна прокуратура розслідувала декілька епізодів, що пов'язані з відмиванням грошей, корупційним заволодінням нафтогазовими активами та участю сина віце-президента США Хантера Байдена у Наглядовій Раді компанії.
Дони мыслит один в один, как один мокшанский деятель с подобными высказываниями: "Санкции идут нам на пользу, и делают нас сильнее". ))