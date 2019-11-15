EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  902  7
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5867) Нацполиция (10410) Харьков (4493)

 Тройное ДТП произошло в Харькове, есть жертвы, - полиция. ФОТО

В Харькове столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 ноября около 14:15 по улице Молочная.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля "ZAZ" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком "МАЗ". Позади легковушки двигался автомобиль "Toyota", который также столкнулся с автомобилем "ZAZ".

Тройное ДТП произошло в Харькове, есть жертвы, - полиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли, еще пятеро госпитализированы в результате ДТП на Закарпатье, - полиция. ФОТО

"Смертельные травмы получил 42-летний водитель "ZAZ". Он скончался на месте происшествия. Водители других транспортных средств не пострадали", - сказано в сообщении.

Тройное ДТП произошло в Харькове, есть жертвы, - полиция 02

Информация о происшествии зарегистрирована в Слободском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Тройное ДТП произошло в Харькове, есть жертвы, - полиция 03
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/n3159836
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кого из них посадят? Водителя МАЗа или тойоты? Больше шансов у водителя МАЗа мне кажется.
 показать весь комментарий
 
Все в своих полосах, никого не посадят.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх