 "Полный контакт", - Путин о Зеленском. ВИДЕО

Об этом глава государства-агрессора рассказал на брифинге после саммита БРИКС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Так-то мы с ним в контакте. Мы же разговариваем по телефону с ним. Полный контакт, на самом деле, есть. Но нам надо подойти к каким-то решениям", - рассказал Путин.
"О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи", - сказал он журналистам, комментируя идею бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу лидеров России и Украины, пишет Интерфакс-Украина.
"Я думаю, в этом никто не заинтересован - ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом", - пояснил Путин.
Или для Ольгино уже эта информация не актуальна?...
контакт с ваЗЕлином или без?
А то спортите лидера нации (к счастью - не нашей...)
вот в этом и разница или две как в одесе
наверно евреи передали свои средства рэб? ))))))))))
2. тебе нравится пальба из больших калибров по украинским объектам?
3. а ГДЕ работал при порохе особый статус?
это только при зеленке представители ордло оказались в президентском кресле
и в раде
закон про особый статус так и не вступил в силу...
пункт про авиацию я не нашел в минских
и почему ты решил, что условие о калибрах это условие от русских?
у тебя есть доказательства?
твои фантазии из категории панамских оффшоров и убийства брата
ну и про бронежилеты без бронепластин )))))))))))
Продали Украину Зебобики…...
форменный бандит
Один украинский воин погиб в районе проведения ОС. За сутки - 15 вражеских обстрелов
Путинские оккупанты всего за полгода добились с помощью этого дешевого клоуна того, чего не могли допиться при том же Пете четыре года. Осталось Зебила в кремль пригласить, и звездой героя роисси наградить, как Кадырова. Верная псина кремля.
12.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание... присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.
Доклад Герасимова - классический анализ угроз... направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.
Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще...
Север. Время в докладе - 16 минут . Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике....
Юг. Время в докладе 22 минуты . Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе...
Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности...
Важный момент... в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся...
Важный момент ".. .мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной .
Соответствующие правительственные решения уже существуют"...
Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут.
Важный момент "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта "
Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. "
Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое".
"...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством"
"Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"
Наши краткие выводы из доклада
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
Народ голосовал из принципа кто угодно, лишь бы не Мародер.
В первом туре вышел на финиш Зе. Поэтому во втором он и выиграл.
как только ты укажешь ЧТО петя украл...
желательно полный список )))))))))))
Я не беру то, что в Беларуси нет выборов, но у Вас же были выборы по закону, без фальсификаций...
Как же так, совсем рехнулись???
справу. Маючы перад сабой наглядны прыклад знявечанай Беларусі, без мовы, без гісторыі,
без дэмакратыі, насельніцтва Украіны, быццам, аслершыя бараны імкнуліся да новых варот.
Але, тыя новыя вароты маюць выгляд загарожы з калючым дротам. І ўжо пачынаюць драпаць
сабе рукі і твар, а ўсё роўна лезуць сабе на пагібель.Рэдкая меньшасьць яшчэ спрабуе нешта
рабіць, дагрукацца за розума большасьці, напрыклад Віталій Портнікаў, але гэта завельмі
позна. Агідны ўдаў у выглядзе прэзідэнта Пу ўжо ,амаль, заглынуў гэтыя 73 адсоткі, як некалі
100 адсоткава беларусаў. І няма выйсьця Жахліва...
Але, пасля ўсяго напісанага, бязмерна хочацца крычаць ; Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
справу. Маючы перад сабой наглядны прыклад знявечанай Беларусі, без мовы, без гісторыі,
без дэмакратыі, насельніцтва Украіны, быццам, аслершыя бараны імкнуліся да новых варот.
Але, тыя новыя вароты маюць выгляд загарожы з калючым дротам. І ўжо пачынаюць драпаць
сабе рукі і твар, а ўсё роўна лезуць сабе на пагібель.Рэдкая меньшасьць яшчэ спрабуе нешта
рабіць, дагрукацца за розума большасьці, напрыклад Віталій Портнікаў, але гэта завельмі
позна. Агідны ўдаў у выглядзе прэзідэнта Пу ўжо ,амаль, заглынуў гэтыя 73 адсоткі, як некалі
100 адсоткава беларусаў. І няма выйсьця Жахліва...
Але, пасля ўсяго напісанага, бязмерна хочацца крычаць ; Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
Ведь после Нормандского саммита Пуйло будет , как побитьій пес , а Барьіга начнет регулярно ходить на допросьі...
«Стосовно обстрілів ситуація дуже плачевна. Якщо поранені стали надходити до Києва, це говорить про те, що в Дніпрі і в Харкові госпіталі переповнені», - заявив він у блозі OBOZREVATEL.
Як пояснив експерт, поранених доставляють до військових госпіталів у визначеній послідовності. Госпіталь у Дніпрі вважається першим, в Харкові - другим. «Київський військовий госпіталь йде третім. Потім йде Одеса, потім - Львів. Якщо везуть до Києва, значить у Харкові і в Дніпрі місць уже немає», - припустив він.
«З цього можна зробити висновок про кількість поранених по всій лінії розмежування», - написав Жданов.
Жданов припустив: справжні втрати не розголошуються, оскільки «розведення сил потрібно здійснити будь-яку ціну».
«Згідно з заявами президента і його Офісу, там перемир'я. За його словами, "там іноді пострілюють". "Іноді пострілюють", а потім у Києві приземляється борт з важкими пораненими», - написав він.
Але чомусь навіть зараз за шпигуна Порошенка голосувати бажання нема.