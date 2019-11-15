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 Политика Украины
  12021  189
Все про:Зеленский (3644) Путин (25157)

 "Полный контакт", - Путин о Зеленском. ВИДЕО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в "спонтанной" встрече один на один с президентом Владимиром Зеленским нет необходимости, поскольку их коммуникация уже налажена.

Об этом глава государства-агрессора рассказал на брифинге после саммита БРИКС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Так-то мы с ним в контакте. Мы же разговариваем по телефону с ним. Полный контакт, на самом деле, есть. Но нам надо подойти к каким-то решениям", - рассказал Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Украина введет вооруженные формирования в зону разведения, то со стороны "Л/ДНР" сделают так же, - Путин

"О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи", - сказал он журналистам, комментируя идею бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу лидеров России и Украины, пишет Интерфакс-Украина.

"Я думаю, в этом никто не заинтересован - ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом", - пояснил Путин.

Источник: https://censor.net.ua/n3159833
 
 
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Почему почитатели Владимира Александровича на требуют истерично опубликовать стенограммы разговоров преЗЕдента с Пукиным, как они требовали от Пороха?... "Полный контакт", - Путин о Зеленском - Цензор.НЕТ 6253
Или для Ольгино уже эта информация не актуальна?...
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Ви меня канешно, извините, но я спрошу:
контакт с ваЗЕлином или без?
А то спортите лидера нации (к счастью - не нашей...)
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***** просто торгует *****, то есть своей токсичностью. То есть Порошенко, дважды подписавшего капитуляцию и согласившегося на все условия кремля, выставляют врагом именно для внутреннего потребления в Украине. Зеленского хвалят, что и есть показателем надёжной украинской позиции Президента.
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Подписать - не значит капитулировать. Ваш клоун ничего не подписывал, но сдал страну и полгода не прошло.
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Клоун не только подписал но и выполнил подписанное. Запретил полеты боевой авиации и ответ тяжёлое вооружение и принял закон об особом статусе ордло.
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ВСУ не отводились по всей линии фронта, как и полиция.
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шестерка бенина, у тебя вместо головы сам знаешь что (ж_па)
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в чем сдача страны выражается? поподробнее можно?
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А тебе зачем? Если ты не понял до сих пор, то и не поймёшь. Иди смотри Г+Г
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в игре на роеяле хУ@м или чем моника занимается во внешней политике
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интересно а какие условия кремля порох провел в РЕАЛЬНУЮ жизнь?
вот в этом и разница или две как в одесе
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Запрет на боевое применение авиации, отвод тяжёлых вооружений, особый статус для ордло.
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1. у тебя есть авиация, способная противостоять пво св рф??
наверно евреи передали свои средства рэб? ))))))))))
2. тебе нравится пальба из больших калибров по украинским объектам?
3. а ГДЕ работал при порохе особый статус?
это только при зеленке представители ордло оказались в президентском кресле
и в раде
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Какой то ты странный и двуличный. Оправдываеш капитуляцию .....ты спросил какие условия руских принял Порошенко, я тебе их перечислил. Отрицать очевидное нельзя и ты начал оправдывать мародера что все правильно, надо было капитулировать.
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порох не принял ни одного условия по факту.

закон про особый статус так и не вступил в силу...
пункт про авиацию я не нашел в минских
и почему ты решил, что условие о калибрах это условие от русских?
у тебя есть доказательства?
твои фантазии из категории панамских оффшоров и убийства брата
ну и про бронежилеты без бронепластин )))))))))))
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Значит про авиацию не было..... А было вот что - Порошенко лично въехал на белом танке в Москву а Зеленский вывел все войска из Москвы и окрестностей и подарил руским Крым. Запомни! Именно так все и было!
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Странно, почему-то никто даже не подозревал, что в 2014 произошла "капитуляция" "Повний контакт", - Путін про Зеленського - Цензор.НЕТ 6390.
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***** ясно сказал - Зе его марионетка.

Продали Украину Зебобики…...
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***** слишком высокого мнения о себе
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Треба остерігатися, що ручна Верховна Рада назначить зустріч по обговоренню Особливого статуса на 20 годин, а саме його прийме в 12 годин, коли депутати інших фракцій підуть обідати без обговорення і поставить народ по факту позорного рішення повної капітуляції.
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путин - глава мафии на просторах бывшего эсысера,
форменный бандит
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Смотрите на всех порносайтах интернета. А также в мировых новостях(((
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А "киву" можно просто так погонять? Или надувную бабу Тищенко все таки нужно надувать? А то обеспечить Алине месячное обеспечение месячных, не каждый сможет... "Повний контакт", - Путін про Зеленського - Цензор.НЕТ 3635
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Когда уже закончится этот гребанный зебильный пипец...
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А вот и результаты полного контакта "Повний контакт", - Путін про Зеленського - Цензор.НЕТ 7068
Один украинский воин погиб в районе проведения ОС. За сутки - 15 вражеских обстрелов
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Ну что же, путинские собаки на 150% выполнили все поставленные задачи по Украине. У власти - абсолютно подконтрольное марионеточное правительство клоунов. Совет национальной безопасности возглавляют какие-то поехавшие стендаперы, камедиклабщики и КВНщики, обстрелы продожаются, украинские войска отводятся, на армию в бюджете 2020 не предусмотрено абсолютно никаких повышений и надбавок, более того, сам обязательный призыв и вовсе будет отменен (это в стране где пятый год идет война!), добровольцев наскают на допросы, а главный клоун готов абсолютно на любых условиях договариваться с оккупантами. Янукович отдыхает.
Путинские оккупанты всего за полгода добились с помощью этого дешевого клоуна того, чего не могли допиться при том же Пете четыре года. Осталось Зебила в кремль пригласить, и звездой героя роисси наградить, как Кадырова. Верная псина кремля.
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Доклад Герасимова
12.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание... присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.

Доклад Герасимова - классический анализ угроз... направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.

Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще...

Север. Время в докладе - 16 минут . Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике....

Юг. Время в докладе 22 минуты . Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе...

Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности...
Важный момент... в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся...

Важный момент ".. .мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной .
Соответствующие правительственные решения уже существуют"...

Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут.
Важный момент "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта "
Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. "
Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое".
"...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством"
"Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"

Наши краткие выводы из доклада
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
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Вова стал царем только благодаря Пэте! Жадность, это плохо. Ты же, ****, всю жизнь у власти. Сколько тебе, падла, надо, чтобы навороваться и успокоиться? Когда о Украине начнешь думать? 5 лет ждали. Не дождались.
Народ голосовал из принципа кто угодно, лишь бы не Мародер.
В первом туре вышел на финиш Зе. Поэтому во втором он и выиграл.
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успокоится легко.
как только ты укажешь ЧТО петя украл...
желательно полный список )))))))))))
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Это нужно 73%, т.к. у них не хватит фантазии, чтобы представить - как можно стоять на коленях только разговаривая по телефону...
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зеля шушукается с куйлом. что он там уже успел сдать...
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спецсвязь напрямую со шмарклей? как на Донбассе?
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Мне, не живущему в Украине, не верится, как такое могло быть, голосовать за клоуна, было много вариантов за кого проголосовать. Пусть, Вам Петя не нравится, но за этого, это украинцы совсем с ума сошли!!!
Я не беру то, что в Беларуси нет выборов, но у Вас же были выборы по закону, без фальсификаций...
Как же так, совсем рехнулись???
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Ну, за всех не говори. Беларусы, как и большинство украинцев ,за Зеленского.
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Хуже "рекламы для Зеленского быть не может. Два Вовы имеют полный контакт.
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путин все делает правильно и не разрушает империю, он ее укрепляет и защищает российский народ. времена Рейгана уже никогда не вернутся - удав сдох. и что бы прекратить шантаж путина его нужно уничтожить. как? и когда? говорят, что запад никогда не откажется от Украины и будет ее защищать. на данный момент защита эта имеет бреши как впрочем и всегда, самое радужное что нас ждет впереди - ЗРУ. это три четыре области и это есть реальная способность запада противостоять варварской агрессии. а, что бы отстоять всю Украину для начала нужно убить в прямом смысле слова всех медведчуков и порошенков. но прежде нужно втихаря создать собственное оружие, - оружие возмездия. и оно станет тем, что закроет бреши в западной стратегии и тактике по экспансии и продвижению демократических принципов. это и есть баланс сил.
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Я думаю всем понятно что в России значит "законтаченный".
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А что-то в комментах не видно не слышно ни одного зелеоопого поклонника? Шож такое? Как только есть возвожность хоть малейшая обосрать Украину , они все стройными рядами тут как тут, льют брехню с помоями, а как только зашквары моники- так тишина, сидят в окопах кремлевские, ждут отмашки. Где прославление вазелина? Где восторженные крики о бубочке???????
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Жаданне хутчэй далучыцца да стану Беларусі ў зносінах з рф зрабіла з украінцамі пазорную
справу. Маючы перад сабой наглядны прыклад знявечанай Беларусі, без мовы, без гісторыі,
без дэмакратыі, насельніцтва Украіны, быццам, аслершыя бараны імкнуліся да новых варот.
Але, тыя новыя вароты маюць выгляд загарожы з калючым дротам. І ўжо пачынаюць драпаць
сабе рукі і твар, а ўсё роўна лезуць сабе на пагібель.Рэдкая меньшасьць яшчэ спрабуе нешта
рабіць, дагрукацца за розума большасьці, напрыклад Віталій Портнікаў, але гэта завельмі
позна. Агідны ўдаў у выглядзе прэзідэнта Пу ўжо ,амаль, заглынуў гэтыя 73 адсоткі, як некалі
100 адсоткава беларусаў. І няма выйсьця Жахліва...
Але, пасля ўсяго напісанага, бязмерна хочацца крычаць ; Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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Толку кричать. Надо принимать действительность.
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Полный контакт?Это как?И кто из них активный,а кто пассивный?Кто диктует условия?
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Було б набагато краще,якби в повному контакті з ****** були чорти в пеклі... "Повний контакт", - Путін про Зеленського - Цензор.НЕТ 673
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Жаданне хутчэй далучыцца да стану Беларусі ў зносінах з рф зрабіла з украінцамі пазорную
справу. Маючы перад сабой наглядны прыклад знявечанай Беларусі, без мовы, без гісторыі,
без дэмакратыі, насельніцтва Украіны, быццам, аслершыя бараны імкнуліся да новых варот.
Але, тыя новыя вароты маюць выгляд загарожы з калючым дротам. І ўжо пачынаюць драпаць
сабе рукі і твар, а ўсё роўна лезуць сабе на пагібель.Рэдкая меньшасьць яшчэ спрабуе нешта
рабіць, дагрукацца за розума большасьці, напрыклад Віталій Портнікаў, але гэта завельмі
позна. Агідны ўдаў у выглядзе прэзідэнта Пу ўжо ,амаль, заглынуў гэтыя 73 адсоткі, як некалі
100 адсоткава беларусаў. І няма выйсьця Жахліва...
Але, пасля ўсяго напісанага, бязмерна хочацца крычаць ; Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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Ну давайте 73%, теперь расскажите еще раз, что вы не за ВВХ голосовали!
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Я так понимаю , что єто последняя "психическая" атака поредевшего "войска" Пепьі.
Ведь после Нормандского саммита Пуйло будет , как побитьій пес , а Барьіга начнет регулярно ходить на допросьі...
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Я так розумію ще трохи галоперідольчику і в зебілів настане повна нірвана 😷
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Извини за вопрос, но у тебя все нормально? Утром проснулся, случаем, не с бодуна? Голова не болит от той дурни, что пишешь? Ты неправильно понимаешь. Все совсем не так, как бы может быть тебе и хотелось. Ситуация плохая и она будет ухудшаться.
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Військовий експерт Олег Жданов припустив, що кількість поранених на Донбасі українських військовослужбовців перевищує число, яке вказують в офіційних зведеннях штабу Операції Об'єднаних сил.
«Стосовно обстрілів ситуація дуже плачевна. Якщо поранені стали надходити до Києва, це говорить про те, що в Дніпрі і в Харкові госпіталі переповнені», - заявив він у блозі OBOZREVATEL.
Як пояснив експерт, поранених доставляють до військових госпіталів у визначеній послідовності. Госпіталь у Дніпрі вважається першим, в Харкові - другим. «Київський військовий госпіталь йде третім. Потім йде Одеса, потім - Львів. Якщо везуть до Києва, значить у Харкові і в Дніпрі місць уже немає», - припустив він.

«З цього можна зробити висновок про кількість поранених по всій лінії розмежування», - написав Жданов.

Жданов припустив: справжні втрати не розголошуються, оскільки «розведення сил потрібно здійснити будь-яку ціну».
«Згідно з заявами президента і його Офісу, там перемир'я. За його словами, "там іноді пострілюють". "Іноді пострілюють", а потім у Києві приземляється борт з важкими пораненими», - написав він.
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Тобто "кіт в мішку" виявись ще гіршим, ніж російський шпигун і мародер Порошенко? Хм.
Але чомусь навіть зараз за шпигуна Порошенка голосувати бажання нема.
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А шо это клован ни кому не говорит, что он уже по полной контачит с плешивым?
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Значит нелох получает все инструкции без посредников напрямую из кремля.....
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Зауважу один момент. Коли в коментарях з'являється пропозиція відгородитись від окупованого Рашою Лугандону Стіною до Неба, то відразу вигулькують патріотні, російськомовні крєндєля, що гучно стукають себе в груди, що "Лугандон - це Україна". Але ці патріотні чомусь більшостю не знають ЖОДНОГО українського слова. Хм.
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Повний контакт (кхе, кхе) - і хто з вас анод, а хто катод?
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