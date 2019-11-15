 "Полный контакт", - Путин о Зеленском

Об этом глава государства-агрессора рассказал на брифинге после саммита БРИКС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Так-то мы с ним в контакте. Мы же разговариваем по телефону с ним. Полный контакт, на самом деле, есть. Но нам надо подойти к каким-то решениям", - рассказал Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если Украина введет вооруженные формирования в зону разведения, то со стороны "Л/ДНР" сделают так же, - Путин

"О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи", - сказал он журналистам, комментируя идею бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу лидеров России и Украины, пишет Интерфакс-Украина.

"Я думаю, в этом никто не заинтересован - ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом", - пояснил Путин.