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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3644) Путин (25157)

 "Полный контакт", - Путин о Зеленском

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в "спонтанной" встрече один на один с президентом Владимиром Зеленским нет необходимости, поскольку их коммуникация уже налажена.

Об этом глава государства-агрессора рассказал на брифинге после саммита БРИКС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Так-то мы с ним в контакте. Мы же разговариваем по телефону с ним. Полный контакт, на самом деле, есть. Но нам надо подойти к каким-то решениям", - рассказал Путин.

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"О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи", - сказал он журналистам, комментируя идею бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу лидеров России и Украины, пишет Интерфакс-Украина.

"Я думаю, в этом никто не заинтересован - ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом", - пояснил Путин.

Источник: https://censor.net.ua/n3159833
 
 
 Топ комментарии
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Два карлика два Питера один из Питера второй пейсатый с Кривого Рога
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Конечно, лег под Путина и полный контакт. Просто какая -то порнография. Такого идиота с полным контактом с агрессором Украина еще не видывала и надеюсь не увидит больше.Идет война, гибнут люди, никакой перспективы на освобождение Крыма и Донбасса, а его , ублюдка, законтачило.
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Лариса , послушай врага , и сделай вьіводьі , а не попугайничай за ним.
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Я делаю выводы из всего спектра политических выкрутасов и зеленского и путина.
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Контакт? Интересно какой - генитально-анальный или генитально-оральный? Карлик фапает на карлика? Фууу....
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сиськи не зря брил....
контакт полный ))))
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Не пародия, а предатель и преступник,заслуживающий криминальной уголовной ответственности.
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Раз контакт- считайте убытки нанесенные ***** Украине . ВЫСТАВЛЯЙТЕ СЧЕТ . Пусть, цуки , платят
Нафик украинцам жтот руцкий разговорный ЛОХОТРОН?
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платить за все будет Украина. Свобода стоит дорого. деньги - пыль, фетиш.
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От 80 миллиардов за Крым отказался, а вот от 300 миллионов за Ленкузню от Тигипка - не шмог "Полный контакт", - Путин о Зеленском - Цензор.НЕТ 5258
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ты не путай свою шерсть с государственной
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Ка ты думаешь, и сеть разница между 80 млрд.$ и 300млн.грн.?
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Сравил хер с пальцем, на большее ума не хватило? 😁
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Повний П%%%%% ( дуже нецензурний вираз )
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Ну шо 73% дурников?
Классного лидера...прости Господи...вырастила вам мама Рима?))))
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Просто на выборах эти дурники захотели избрать такого президента,на фоне которого даже они казались бы умниками.
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Да...именно так.
То же самое было с ОВОЩЕМ.
Народонаселение...именно НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ голосовало за батю...потому что он ТАКОЕ ЖЕ БЫДЛО КАК И ОНИ!
Он для них был СВОЙ!...ПОНЯТНЫЙ....и ТУПОЙ!))))
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Аналогично с гнусявым криворожским юристом...бренчащим писюном по ухам ЛОХОВ!)))
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лягти то ліг, але орган до клавішів піаніло побив "Полный контакт", - Путин о Зеленском - Цензор.НЕТ 4030І шо буде робити?
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Так Моніка на флейтістку перекфалікувався
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Що, Моніка вже і з ****** встигла в його шкіряну свістульку подути? 😕
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Если ЗЕ и ВР не потребуют от раши возмещения убытков по ЛУГАНДОНу- возбудить против них уголовное дело .
Никаких денег на Лугандон из бюджета- то есть из налогов каждого украинца!
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Потребовать-то они могут..... Только кто же им даст!?
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ну и зря не хочет, сыграли бы вместе на рояле "Полный контакт", - Путин о Зеленском - Цензор.НЕТ 2590
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***** делает из зё не клоуна, а предворного кремлёвского шута и скомороха.
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Давайте зебилы, расскажите про Мертветчукака и ночную встречу
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Какой есть президент, такой и есть.... Другого не дано.... Да и вообще - неча на зеркало пенять, коли рожа крива....
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что значит " другого не дано " ? мы пока еще не в России . это там другого не дано а у нас знаешь ли бывали прецеденты
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Прецеденты бывали..... Только каждый новый оказывался хуже предыдущего! "Повний контакт", - Путін про Зеленського - Цензор.НЕТ 6662
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Вьіводьі будем делать после проведения саммита в Нормандском формате. А пока имеем дешевьій прием КГБ-шника , направленньій на компроментацию своего врага.
Послушай Путина и сделай противоположньіе вьіводьі...
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выводы я сделал после встречи клована с добровольцами в Золотом. вопросов нет... 73% вы тупорылое стадо...
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моника прислушалась в твоему совету...
и побежала исполнять ЕГО приказы )))))))
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Самита не будет,пуйло же сказал когда точно будет известно что Зебил примет закон об особом статусе,только тогда
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Есть контакт "папа"...и есть "мама"....когда "папу" вставляют в "маму"...появляется "полный" контакт...
Кто в данной ситуации "папа"...а кто "мама"...понять не трудно...."папы" не делают себе депиляцию на грудях...
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Решение только одно. РФ выводит все вооружение, боеприпасы, рубли, паспорта, заблудившихся и не очень граждан РФ и заодно могут забрать и свои "туземные местные формирования", передать гос границу под украинский контроль,выплатить репарации и компенсации за нанесенный ущерб и больше ни когда ни на прямую , ни косвенно не вмешиваться в дела Украины. Военных преступников и организаторов агрессии под трибунал. Прекращается аренда базы в Севастополе, в связи с нарушением Рф договора с Украиной. При чем все это касается как Донбасса, так и Крыма и Севастополя. Другой вариант "договоренностей" с РФ не рассматривать. Если нет, то тогда пусть ООН вводит на линию соприкосновения с РФ международный контингент ( без участия тех стран которые на днях не поддержали резолюцию ООН по Крыму) Все остальные варианты "решений" не подходят.
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Зебил когда будет посажен Мертвечук кум пуйла ?
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"полный контакт" - натягнув по самі вуха
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Ну вот а вы говорите Зе кинули с розведением и потребовали не оставлять там и полиции. Вот и Путин подтвердил, что я и говорил - с Зе все было договорено заранее, просто Зе вешал народу лапшу на уши, чтобы ему спокойно дали развести войска...
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Він каже - ніколи.
І додає - ЗЕ з цим погодився.
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***** денег обещает каламойскому,а пинает зеленского.Ну и кто в Украине президент? Вопросы есть?Вопросов нет!
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В тому що між ****** і його ЗЕ-слугою "повний" контакт тепер вже в мене жодних сумнівів немає!!!
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Почему почитатели Владимира Александровича на требуют истерично опубликовать стенограммы разговоров преЗЕдента с Пукиным, как они требовали от Пороха?... "Полный контакт", - Путин о Зеленском - Цензор.НЕТ 6253
Или для Ольгино уже эта информация не актуальна?...
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Ви меня канешно, извините, но я спрошу:
контакт с ваЗЕлином или без?
А то спортите лидера нации (к счастью - не нашей...)
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***** просто торгует *****, то есть своей токсичностью. То есть Порошенко, дважды подписавшего капитуляцию и согласившегося на все условия кремля, выставляют врагом именно для внутреннего потребления в Украине. Зеленского хвалят, что и есть показателем надёжной украинской позиции Президента.
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Подписать - не значит капитулировать. Ваш клоун ничего не подписывал, но сдал страну и полгода не прошло.
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Доклад Герасимова
12.11.2019 г. под председательством начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Герасимова состоялось общевойсковое совещание в котором приняли участие командующие военными округами ВС РФ расположенных на европейской части России, командующие родов войск ВС РФ, начальники штабов и оперативных отделов соответствующих армейских формирований, а так же командиры отдельных служб и подразделений. . Общее количество присутствующих - 317 человек. На совещании с 106 минутным докладом выступил генерал армии Герасимов.

Доклад Герасимова - классический анализ угроз с точки зрения задач и состояния ВС РФ на данный момент. Характерной особенностью доклада является классификация и четкое формулирование направления угроз с определением важности каждого из них. О степени важности направлений можно судить по времени которое направление занимает в хронометраже доклада.

Направлений три - север-юг-запад. Восточное направление не рассматривается вообще и представители военных округов этой территории не присутствовали на совещании.

Север. Время в докладе - 16 минут . Основные задачи - защита экономических интересов в Арктике....

Юг. Время в докладе 22 минуты . Основные задачи - противостояние нарастающему присутствию НАТО в регионе...

Запад. Время в докладе - 39 минут.Западное направление - направление возможного военного конфликта средней интенсивности. Возможности прямого конфликта оцениваются как "низкого уровня вероятности".
Важный момент. В мягкой, завуалированной форме было высказан, что в случае начала конфликта Калининградскую область скорее всего удержать не удастся...

Важный момент ".. .мы будем действовать с территории республики Беларусь, как со своей собственной .
Соответствующие правительственные решения уже существуют"...

Отдельная тема - Украина. Время доклада - 29 минут.
Важный момент "В последние несколько месяцев мы имеем достаточно полную и достоверную информацию о состоянии украинских ВС в зоне вероятного конфликта "
Важный момент. "... даже при условии полномасштабного применения авиации в конфликте, капитуляция украинских ВС в краткосрочной перспективе не реальна. В областях прилегающих непосредственно к зоне конфликта (*западные области) нереальна ни в какой перспективе. "
Возможность вступления ВС Украины в конфликт на сторона НАТО оценивается как "высокое".
"...новое, более договороспособное правительство, находящееся при власти сейчас, в таких условиях может быть свергнуто активным агрессивным меньшинством"
"Украинские ВС усиленно вооружаются новым ракетным вооружение собственного производства и комплектации. Его количество мизерно, но концентрированный удар имеющимися в наличии ракетным вооружением Украины может серьезно осложнить деятельность систем ПВО и критически важных систем энергоснабжения на территории России и Белоруси"

Наши краткие выводы из доклада
1. Беларусь - плацдарм агрессии России как против Запада, так и против Украины. Необходимы срочные меры по реагированию на эту угрозу.
2. Приход к власти Зеленского и К характеризуется полномасштабным сливом в РФ информации стратегического значения.
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