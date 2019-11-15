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 Политика Украины
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 Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект о рынке земли до своего рассмотрения в ходе второго чтения будет "кардинально доработан".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

"Будут решены три базовые проблемы: субъектный состав – только украинцы, иностранцев в законе не будет... этот вопрос будет рассматриваться только по тем основаниям, если он будет вынесен на всеукраинский референдум. Третье – концентрация. Вопрос концентрации тоже будет пересмотрен в интересах всего нашего общества", – рассказал Роман Лещенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовим фундаментальные поправки в закон о рынке земли, которые снимут заложенные в нем риски, - Герасимов

Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.

Отметим, что по данным социологических исследований более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.

Источник: https://censor.net.ua/n3159831
 
 
 Топ комментарии
 
Так войну закончили олигархов посадили уровень жизни подняли судебную реформу провели так шо все судьи кристально честные Америка может позавидовать тарифы понизили колбаса по 2.20 ну теперь самое время земелькой торгануть БИНГО скоты вы сделали это вместе гордитесь собой 🙋🙋🙋
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ХТО Ж ВАМ ЗЕЛЕНОЖОПИМ ГНІДАМ ВІРИТЬ ?
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Расспродажа украинской земли это акт геноцида украинского народа. Не больше и не меньше. Придёт время и каждый кто участвовал в этом будет украинским народом казнён. Будущее.
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Зачем принимали хрень и в спешке? Чтобы потом якобы "доработать", но основное дерьмо оставить и сказать - мы же доработали... Кому лапшу вешаете, твари, слуги агрессора? Кому землю украинскую сдаете? В Израиле аренда, во всех цивилизованных странах аренда, почему не равняетесь на цивилизацию, а берете пример с нищих стран? Почему законы Украины копируются у нищебродов и все они в угоду олигархату? Кому вы служите, циничные брехливые слуги?
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ви бачили як вони "бюджет" "доработали" ...так само вони і з ЗЕМЛЕЮ вирішили ..."доработать" і за п"ять хвилин втюхати ...всеодно шобла моноублюдків проголосує так як накажуть ...
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Понятно,это их наперсточный финт, принять наскоком преступный закон, не выгодный народу, а потом якобы доработать по мелочам. Так аферисты - сатанисты всегда поступают.
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Зеленский же сказал, что землю россиянам иностранцам будут продавать только после референдума. А еще он сказал "зробымо це разом". И у вас еще есть сомнения, что иностранцы не смогут покупать землю?
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а вот счас им покупать землю намного легче, в условиях тотальной коррупции и теневіх схем
чтобі защитить землю как раз и нужен Рінок Земли
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Да мне в принципе не холодно, не жарко от всего этого. Земли у меня нету, да и работать на ней желания особого не имею. А хавчик в супермаркете продаетса Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 5221
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если ті не в курсе - просто поясняю: земля отчуждается полнім ходом по теневім схемам уже давно
Благодаря єтим схемам миллионі гектар уже находятся в распоряжении нескольких лиц
Рінок земли убьет теневіе схемі.
К тому же речь идет о тех землях, которіе уже давно находятся в частной собственности украинцев! Речь идет о негосударственной земле!
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Я не силен конкретно в земельном законодательстве, но попробуй и ответь мне, что если человек сдал в аренду свой пай, допустим, лет на 50. Как в таком случае он сможет ее продать, если есть договор аренды? Просто так его не анулируешь, ибо прийдется платить неустойку Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 1213
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практически никак, єто почти невозможно
я долго ругался со своими но таки віторговал 5 лет. Аренда на 5 лет
раз в 5 лет я могу разорвать договор
на 50 лет єто зопа, 90% вероятность прощайся с землей
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Земли у меня нету, да и работать на ней желания особого не имею - но зраду разгонять надо.
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Так войну закончили олигархов посадили уровень жизни подняли судебную реформу провели так шо все судьи кристально честные Америка может позавидовать тарифы понизили колбаса по 2.20 ну теперь самое время земелькой торгануть БИНГО скоты вы сделали это вместе гордитесь собой 🙋🙋🙋
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знаю таких ...ходять як гімна повні штани ... навіть не мичать ...
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я бі внес поправку о тотальном запрете порохоботам на право владеть землей
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а россиянам? такой правки не нужно делать? Ато выкупят херсонскую область, прорубят сухопутный корридор и пустят воду в крысм
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слушай, Великий Интеллектуал и Гигант Місли, вот сейчас в Украине иностранці имеют полное право легко покупать любую недіижимость, квартирі, дома, отели, заводі, бизнес-центрі и все-все-все-
И чего не наблюдается какого то дикого ажиотажа покупателей?
С какого перепугу ті решил, что вот а на землю вдруг кацапі набросятся как порохобот на свежую методичку?
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Ну, за комплимент спасибо, конечно. Я вообще тут по другому вопросу изначально в самом верхнем поем посте.
Зачем проводить какие-то рехверендумы, тратить бабло на это? Если Зе! сказал: "Зробымо це разам". И поверь, они зроблят це разам знову и знову))) Так зачем воздух сотрясать и играть в охринительного демакрата?
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логично
я просто хочу чтобі мои 8 га стали товаром! Тогда я могу взять под них кредит, или внести в Уставной Фонд или еще каким-то образом распоряжаться. У меня нету страстного желания сразу продать! Я хочу, чтобі моя частная собсность стала ликвидной, вот и все
А сейчас я вінужден сдавать в аренду задешево
Арендаторі прямо сказали. что с отркітием рінка они дадут лучшую цену и перебьют любого покупателя
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еще один лошара который развесил уши!!
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Чтобы продать свои 8 га , чтобы они стали как ты говоришь товаром, тебе будет нужно будет сперва их ВЫКУПИТЬ у государства !!! ...вот такая ЗЕмельная реформа от Квартала 95 ... Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 9681
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я их уже давно выкупил у государства
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Ну а про недвигу тут ты не прав. Не путай теплое с мягким. Квартиры и дома с стратегическим ресурсом землей не сравнивай. Враг может ее даже выкупить специально и нечего на ней не делать, хай там бурьян растет... на зло украинцам
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тупой враг какой-то
вложить миллиарді чтобі там рос бурьян, которій и так счас там растет
такого тупого врага мі легко победим
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ну пойло же бесплатно китайцам на дальнем востоке землю раздает Так что не ищи логику в действиях врагов Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко - Цензор.НЕТ 3871
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ті упускаешь один момент:
если они скупят (чего ті так боишься, хоть єто и моя личная земля, не твоя), то у продавца станет много денег. А если скупят типа все - тогда станет очень много денег. ибо при растущем спросе цена вірастет как на Манхеттене
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Как по мне, то в долгосрочной перспективе, когда допустим будет скуплена большая половина земельных участков, то цена как раз таки будет падать... тут как раз предложение образует спрос, а не наоборот
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Ревизия кадастровый планов. Прежде всего.
Дельцы поприпрятали лакомые куски земли , а изза бардака в стране - никто не может жтого понять
Пригласить американцев через спутники сделать ревизию
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ревизию делать никак низя. там много мыролюбного реформизма спрятано.
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ЗЕЛЕ и его команде после всего что они уже натворили поверит токо полный идиот!
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Расспродажа украинской земли это акт геноцида украинского народа. Не больше и не меньше. Придёт время и каждый кто участвовал в этом будет украинским народом казнён. Будущее.
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Бо закон дуже хитрожопий

"До 1 січня 2024 року не зможуть купувати чи отримувати у власність іншим способом українські сільгоспземлі ті, чиїм власником (контролером) є іноземці, особи без громадянства, іноземні компанії чи держави. Але варто зауважити, що таке, трохи більше за трирічне, обмеження не поширюється на випадки набуття у власність земельних ділянок їх орендарями, які є сільгосптоваровиробниками, якщо з часу держреєстрації юрособи - набувача права власності пройшло не менше 3 років."
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Мне насрать на нюансы антиукраинского закона - для меня, как историка, распродажа украинской земли акт открытого геноцида украинского народа - не больше и не меньше.
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слышь, историк, какое тебе дело до моей личной земли, находящейся в моей частной собственности?
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Предлагаю новацию - выделить всем инициаторам-продвигателям закончика
ПО ДВА МЕТРА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ
Где то в районе полей орошения.
Это будет очень креативненько. Предлагаю обсудить на фудкорте
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а я предложу Коломойскому на моем пае построить фильтрационній лагерь и резервацию для порохоботов. для такого дела пару гектарчиков подарю Зеленскому
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Отличная идея - собрать вместе две маланских кодлы - Барыжную и Зебильную.
Воздух в стране станет чище.
Поддерживаю. Респект)))
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"...иностранцев в законе не будет... этот вопрос будет рассматриваться только по тем основаниям, если он будет вынесен на всеукраинский референдум."


Источник: https://censor.net.ua/n3159831

ПОЧЕМУ же вы не вынесли на референдум вопрос о продаже земли, трындящие о народовластии?
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Доброго ранку, панове, і гарної п'ятниці!

Коротко

Вместо транша МВФ выдаст Украине премию Дарвина.
* * *
Первая леди Украины появилась на обложке журнала Кривой Вог
* * *
Нашёл баг: если часто заказывать ведро крылышек в KFC и оплачивать эпл пэем, то спустя время айфон перестаёт распознавать лицо.
* * *
Зараз розпродадуть і вивезуть усю землю, а українці будуть жити безпосередньо на магмі!
* * *
Не понимаю в чём хайп. Депутату просто нужны 17 мерседесов, чтобы ездить в 24 квартиры.
* * *
Чем старше становится жена археолога, тем больше она ему нравится.
* * *
- Посилюються атаки на наших військових бойовиками ДБР.
- Може, ДНР?
- Ні.

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прикольно как порохоботы страстно переживают за мою личную землю...
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