 Законопроект о рынке земли будет "кардинально доработан", - уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, заявил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".
"Будут решены три базовые проблемы: субъектный состав – только украинцы, иностранцев в законе не будет... этот вопрос будет рассматриваться только по тем основаниям, если он будет вынесен на всеукраинский референдум. Третье – концентрация. Вопрос концентрации тоже будет пересмотрен в интересах всего нашего общества", – рассказал Роман Лещенко.
Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.
Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.
Отметим, что по данным социологических исследований более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли.
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чтобі защитить землю как раз и нужен Рінок Земли
Благодаря єтим схемам миллионі гектар уже находятся в распоряжении нескольких лиц
Рінок земли убьет теневіе схемі.
К тому же речь идет о тех землях, которіе уже давно находятся в частной собственности украинцев! Речь идет о негосударственной земле!
я долго ругался со своими но таки віторговал 5 лет. Аренда на 5 лет
раз в 5 лет я могу разорвать договор
на 50 лет єто зопа, 90% вероятность прощайся с землей
И чего не наблюдается какого то дикого ажиотажа покупателей?
С какого перепугу ті решил, что вот а на землю вдруг кацапі набросятся как порохобот на свежую методичку?
Зачем проводить какие-то рехверендумы, тратить бабло на это? Если Зе! сказал: "Зробымо це разам". И поверь, они зроблят це разам знову и знову))) Так зачем воздух сотрясать и играть в охринительного демакрата?
я просто хочу чтобі мои 8 га стали товаром! Тогда я могу взять под них кредит, или внести в Уставной Фонд или еще каким-то образом распоряжаться. У меня нету страстного желания сразу продать! Я хочу, чтобі моя частная собсность стала ликвидной, вот и все
А сейчас я вінужден сдавать в аренду задешево
Арендаторі прямо сказали. что с отркітием рінка они дадут лучшую цену и перебьют любого покупателя
вложить миллиарді чтобі там рос бурьян, которій и так счас там растет
такого тупого врага мі легко победим
если они скупят (чего ті так боишься, хоть єто и моя личная земля, не твоя), то у продавца станет много денег. А если скупят типа все - тогда станет очень много денег. ибо при растущем спросе цена вірастет как на Манхеттене
Дельцы поприпрятали лакомые куски земли , а изза бардака в стране - никто не может жтого понять
Пригласить американцев через спутники сделать ревизию
"До 1 січня 2024 року не зможуть купувати чи отримувати у власність іншим способом українські сільгоспземлі ті, чиїм власником (контролером) є іноземці, особи без громадянства, іноземні компанії чи держави. Але варто зауважити, що таке, трохи більше за трирічне, обмеження не поширюється на випадки набуття у власність земельних ділянок їх орендарями, які є сільгосптоваровиробниками, якщо з часу держреєстрації юрособи - набувача права власності пройшло не менше 3 років."
ПО ДВА МЕТРА УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ
Где то в районе полей орошения.
Это будет очень креативненько. Предлагаю обсудить на фудкорте
Воздух в стране станет чище.
Поддерживаю. Респект)))
Источник: https://censor.net.ua/n3159831
ПОЧЕМУ же вы не вынесли на референдум вопрос о продаже земли, трындящие о народовластии?
Коротко
Вместо транша МВФ выдаст Украине премию Дарвина.
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Первая леди Украины появилась на обложке журнала Кривой Вог
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Нашёл баг: если часто заказывать ведро крылышек в KFC и оплачивать эпл пэем, то спустя время айфон перестаёт распознавать лицо.
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Зараз розпродадуть і вивезуть усю землю, а українці будуть жити безпосередньо на магмі!
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Не понимаю в чём хайп. Депутату просто нужны 17 мерседесов, чтобы ездить в 24 квартиры.
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Чем старше становится жена археолога, тем больше она ему нравится.
* * *
- Посилюються атаки на наших військових бойовиками ДБР.
- Може, ДНР?
- Ні.