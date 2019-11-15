 Рада сегодня заслушает Скалецкую, займется перезапуском ГБР и госмонополией на производство спирта

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ожидается, что на Часе вопросов к правительству с докладом выступит министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Народные депутаты будут иметь возможность задать ей вопрос.
Кроме того, в пятницу запланировано рассмотрение проекта постановления №2394 "О внесении изменений к Постановления Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва". Предлагается избрать народного депутата от фракции "Голос" Лесю Василенко членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, освободив ее от обязанностей члена Комитета по вопросам бюджета. Также предлагается избрать внефракционного депутата Руслана Требушкина членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
На повестке дня также проект постановления №2324 "Об изменениях в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации". Проектом предлагается освободить от обязанностей членов ВСК народных депутатов Святослава Юраша и Юлию Яцык (фракция "Слуга народа"). В то же время, проект предлагает избрать в состав ВСК народного депутата от "Слуги народа" Владлена Неклюдова и члена фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева. Другим проектом постановления №2434 предлагается освободить члена фракции "Слуга народа" Александра Качуру от обязанностей члена ВСК для проведения расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ.
Также в первом чтении предусмотрено рассмотрение президентского законопроекта №2300 по либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового.
В первом чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроекты №1209 и №1210 о внесении изменений в некоторые законы и в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве.
Депутаты также намерены рассмотреть в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие к закону Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". Он предусматривает порядок проведения следственных над народными депутатами после отмены неприкосновенности.
Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроектов №2116 о внесении изменений в закон "О Государственном бюро расследований" относительно усовершенствования деятельности ГБР и №1208-2 "О Бюро финансовых расследований".
Также во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект №0897 о внесении изменений в некоторые законы Украины, которые регулируют отношения, связанные с получением документов разрешительного характера, №0898 "О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности", а также №0942 о развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине и №0945 относительно упрощения лицензионных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности.
На повестке дня в пятницу — три проекта постановлений №2197, №2401 и №2421 "Об определении представителя Верховной Рады в состав конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества "Экспортно-кредитное агентство".
Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта №2045-1 относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции и №0887 по введению Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних и усиление ответственности за такие преступления.
Кроме того, парламентарии планируют принять решение относительно законопроекта №1233 относительно устранения норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей Украины.
К рассмотрению в первом чтении предложены законопроекты №2336 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции", №1197 - по обеспечению прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий, №2317 - по улучшению администрирования акцизного налога, №2275 - по стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования.
А помните как белопольты "Суспильного" во главе с Аласанией не хотели показывать парад нашей Армии, потому что там недай бог Порошенко мелькнёт?..
Ну вот, теперь без Порошенко намного лучше стало!
А помните, как наши недорогеньки и грантоеды в истериках бились, если им казалось что кто-то посягает на бюджет "Суспильного"?..
А теперь не бьются, молчат, языки в жопы позасовывали.
Всё потому, что они боролись не за свободу слова, не за Украину и не против Путина. Они боролись исключительно против Порошенко.
Миссия выполнена.
P.S. Как российская разведка сеяла "зраду" и "сбивала" власть Майдана. Исследование Стэнфорда.
Буде хоч якась адекватна реакція, якісь дії з боку @rnbo_gov_ua з приводу того,що Печерський суд надав ДБР доступ та дозволив знімати копії зі Стратегічного плану застосування ЗСУ? Ми вимагаємо коментр голови РНБО!
Робіть ретвіт. Бо це вже ні в які ворота не лізе!..
"Был мэром Луганска и партнером Ефремова. Что известно о новом секретаре СНБО Алексее Данилове"
Имеем национальную масштабную дыру в безопасности личных данных. Все документы ФОПов - самый большой и полный каталог личных данных.
Неожиданно выяснилось, что поиск выдает черезpublic.docs.openprocurement.org пакеты тендерных предложений ФОПов с полными копиями их документов - счетами ФОП, номером мобильного телефона подключенного к Привату, номера счетов, ИД кодами, паспортами. Полный набор данных. С точки зрения хранения персональных данных это плохо.
... и похоже что это вы можете увидеть по многим площадкам - вот пример активного сервиса Закупок на площадке Prom.ua.
Далее стало ясно, что имеем национальную масштабную дыру в безопасности наших личных данных - все поданные документы ФОПов по всем закупками доступным в интернете - самый большой и полный каталог личных данных. С точки зрения мошенников, у них есть все - пример печати, пример подписи, наличие качественно отсканированных документов, реквизиты счетов.
Совершенно неприемлемо что пакеты документов людей лежат открыто. Очень высокие риски с точки зрения мошенников.
Относительно недавно сотни людей уже лишились большого количества денег на счетах банков - мошенники пользовались реквизитами и дырами в мобильных операторах, перевыпускали карты и забирали все деньги со счетов предпринимателей. Я думаю что специалисты банков ПриватБанк и Альфа-Банк Україна могут дать свои рекомендации о недопустимости публикации такого количества реквизитов в сети.
Мне очень хочется спросить у Max Nefyodov (одного из отцов основателей этого подхода) насколько хорошо что такой набор личных документов висит в сети. Я считаю что важно внести небольшое, но важно изменение - поставить разделение доступа на исключительно личные конфиденциальные документы. Нам не светит ЕС и GDPR при таком подходе ИМХО. Паспорта физических лиц не должны распространятся государством просто так.
И после того, как глава Служби безпеки України Иван Баканов считает, что SIM-карты в Украине нужно продавать по паспорту, - то решение уже есть - полные наборы документов под симки уже готовы!
P.S. Позиция CEO Prozorro - Василия Задворного: Так выше ж написано. Суть Прозорро - показывать все. Не нравятся условия ТД - обжалуй.
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Головний висновок, який можна зробити з прийняття Державного бюджету на 2020 рік полягає в тому, що Зеленський не виконує жодної своєї соціальної обіцянки.
Про це йдеться на сторінці партії "Європейська солідарність" у Facebook.
Рівень мінімальної заробітної плати у порівнянні з бюджетом поданим на перше читання не змінився.
З 1 січня мінімальна заробітна плата складатиме 4723 гривні. Мінімальна зарплата зросте на 550 грн, або на 13%.
Як відомо, за три роки з 2017 по 2019 рік мінімальна заробітна плата зросла на 2573 грн.
Прожитковий мінімум у порівнянні з бюджетом поданим на 1 читання не змінився.
У І півріччі 2020 року Уряд взагалі не планує переглядати прожитковий мінімум. З 1 січня 2020 року і до 1 липня 2020 року прожитковий мінімум збережено на рівні грудня 2019 року - 2102 гривні (для працездатних осіб), 1638 гривень (для осіб, які втратили працездатність), 1779 грн (для дітей віком до 6 років), 2218 гривень (дітей віком від 6 до 18 років). Тобто всі соціальні виплати, які прив'язані до параметрів прожиткового мінімуму будуть заморожені.
Підвищувати пенсії та здійснювати передбачену законом індексацію Уряд в І півріччі 2020 року не збирається.
Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, що формує мінімальну пенсію зросте у 2020 році на 8% лише починаючи з липня 2020 року (до 1769 грн).
Громадян чекає зменшення субсидій.
Уряд у порівнянні з проєктом поданим на 1 читання додатково зменшив обсяг видатків на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг на 58.8 млн грн.
Прийнятий слугами Кремля Державний бюджет на 2020 рік не передбачає виконання жодної з передвиборчих обіцянок Зеленського та його партії "Слуга народу",
Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка.
"Жоден регіон України не може похвалитися, що Держбюджет-2020 буде поштовхом для розвитку. Я визначив цей бюджет як невиконаних передвиборчих обіцянок. Адже все, що обіцяв Зеленський і політсила "Слуга народу" перед виборами - нічого цього не знайдеш у цьому бюджеті. І це є велика катастрофа. На жаль, ми, народ України, відчуваємо себе обдуреними", - сказав нардеп.