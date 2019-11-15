 Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в четверг, 14 ноября сообщила пресс-служба Ривненской ОГА в Facebook.

"Раскопали братскую могилу воинов УПА. В 80-х годах это место закатали в асфальт и приказали не вспоминать", - сказано в сообщении.

Как сообщили во Владимерецкой РГА раскопки велись в трех метрах от административного помещения Рафаловского карьера.

"В трех метрах от административного здания Рафаловского карьера археологи раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов УПА. Они погибли во время Второй мировой войны. Нашли 14 останков в гробах или ящиках. Два ящика содержат два и три скелета в одном. Хоронили их, скорее всего, в 5 этапов, ведь остатки лежат не на одной глубине. Головы всех побиты, а один череп оказался с пулей в голове. Нашли также православный крестик, два кольца, расческу и пуговицы", - говорится в сообщении Владимирецкой районной государственной администрации в Facebook.

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Фото: Владимирецкая РГА/Facebook