EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  3670  40
Все про:археолог (141) история (1646) ОГА (1550) Ривненщина (722) УПА (583) раскопки (39)

 Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

В Ривненской области раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов Украинской повстанческой армии (УПА).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в четверг, 14 ноября сообщила пресс-служба Ривненской ОГА в Facebook.

"Раскопали братскую могилу воинов УПА. В 80-х годах это место закатали в асфальт и приказали не вспоминать", - сказано в сообщении.

Как сообщили во Владимерецкой РГА раскопки велись в трех метрах от административного помещения Рафаловского карьера.

Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА 01

"В трех метрах от административного здания Рафаловского карьера археологи раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов УПА. Они погибли во время Второй мировой войны. Нашли 14 останков в гробах или ящиках. Два ящика содержат два и три скелета в одном. Хоронили их, скорее всего, в 5 этапов, ведь остатки лежат не на одной глубине. Головы всех побиты, а один череп оказался с пулей в голове. Нашли также православный крестик, два кольца, расческу и пуговицы", - говорится в сообщении Владимирецкой районной государственной администрации в Facebook.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Правый сектор" обклеил Офис Президента портретами погибших воинов. ФОТОрепортаж

Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА 02
Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА 03
Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА 04
Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА 05
Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА 06
Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА 07
Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА 08
Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА 09
Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА 10
Фото: Владимирецкая РГА/Facebook

Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА 11

Источник: https://censor.net.ua/n3159826
 
 
 Топ комментарии
 
Вічна пам'ять і шана загиблим за волю України воїнам
 показать весь комментарий
 
а потів вночі викрадали тіла і потайки хоронили. Гнати кацапську падаль з України сраною мітлою і щоб духу не було, а прихвостням їхнім створити "охеренні умови для переїзду" Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1233
 показать весь комментарий
 
Вбивці відомі. СБУ надало громадськості особові справи енкаведистів. І тепер діти та онуки цих мразот скавчать "закройтє доступ, такніможна".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вічна пам'ять і шана загиблим за волю України воїнам
 показать весь комментарий
 
 
Бабуся моя розповідала, як після боїв загиблих вояків УПА клали під парканом, а родичі навіть не могли підійти, бо енкаведисти дивились на реакцію людей, і хапали всіх, хто підходив. А бої точились там до початку 50-хх.
 показать весь комментарий
 
 
а писали ніби УПА відійшла вна ПольщУ та здалась(ну, просто зброю здала) америкашкам.
а ці виродки, між іншим, видавали совкам, на смерть, багато кого. Героїв РОА, наприклад. Визвольного руху тобто.
 показать весь комментарий
 
 
Ні, у Вас хибна інформація. Воїни УПА не видавались союзниками. Видавались "казакі данскія", роа (для мене це імперці-рашисти, просто вони проти комуністів), видавались злочинці з Дірлевангера.
А УПА продовжували воювати. Проте на початок 50-хх багато хто здався по амністії, багатьох відправили у Гулаг із забороною повертатись у рідні краї після звільнення.
 показать весь комментарий
 
 
Дальний Восток, Сахалин.. Много мест, где воинов УПА сослали без права возвращения.
 показать весь комментарий
 
 
роа (для мене це імперці-рашисти, просто вони проти комуністів)\\\\\\\\

а, ок.
але перейшла Армія та склала зброю, бо **** зробити з коммі та з їх ситуативними союзниками - амерами?
добре шо вроді не видали як звичайно тварюки заокеанські
 показать весь комментарий
 
Був організований рейд-перехід через Чехословаччину по горах в американську зону окупації щоб донести світу що Україна продовжує боротись

http://sichovyk.com.ua/istorichna-slava/600-yak-svit-diznavsya-pro-upa
Після поразки першої фази боротьби УПА (1942-1945 рр.), керівництво ОУН поставило завдання проінформувати держави Західної Європи та США про збройну боротьбу українців, перейшовши, перш за все, в окуповану союзниками Західну Німеччину. Для того, щоб дістатися німецької території, слід було перейти польський або чехословацький кордони. Рейди УПА на Чехословаччину почалися влітку 1945 р. Перший, який тривав з літа до осені 1945 р., був більше розвідувальний. Командування УПА ставило своїми відділами 4 завдання: спростувати наклепи на український національно-визвольний рух, викрити імперську суть політики СССР; змалювати небезпеку для чеського та словацького народів з боку московського імперіалізму; закласти основи спільної антисовєцької боротьби народів Центральної i Східної Європи. При цьому необхідно зазначити, що повстанцям наказувалося: «Зачіпних боїв абсолютно не вести. Коли на нас нападатимуть, тоді боронитися, маневрувати, прориватися, чи відв'язуватися й зникати. Коли наступатимуть чехи та словаки, тоді, старатися посланцем, окликами, білою хоругвою чи іншим способом дати їм зрозуміння i вияснити, що ми маємо супроти них зовсім приятельські наміри. Коли наступатиму більшовики - бити силою всієї зброї i скоро відв'язуватися та зникати. Коли б наступали разом, тоді до чехів та словаків зайняти становище, як сказано вище - роз'єднати з більшовиками. Засадничо збройних сутичок уникати: маневрувати i відв'язуватися - але ніколи панічно не втікати». Для пропаганди ця держава була вибрана не випадково. По-перше, в ній діяла на той момент багатопартійна система. По-друге, в історії України ХХ ст. Чехословаччина ставилася до українців найбільш ліберально (коли частина українських земель опинилася в складі цієї держави по завершенню Першої світової війни).

Перший рейд УПА був відзначений у місцевій пресі, яка, хоч і назвала повстанців бандитами, однак відзначала, що вони не чинять злочини і не воюють з армією. Крім того, повстанці почали налагоджувати контакти з місцевими антикомуністичними організаціями, зокрема словацькими націоналістами, які домагалися створення власної суверенної держави. Обговорювалася тактика спільної боротьби словаків і УПА проти СССР (аналогічні переговори велися з польською армією "Вольносць і Незавіслосьць" - на Закерзонні. Обидві армії навіть спільно виступили в кількох акціях проти НКВД, але потім ВіН відмовилася від співпраці). Та про ці контакти дізналися в СССР. Почалося співробітництво між Соєвцькою та Чехословацькою армією, а пізніше і Військом Польським. 1 січня 1946 р. підписано "Договір про взаємний перехід державних кордонів прикордонними військами СССР та чехословацькими прикордонними військами з метою переслідування i лiквiдацiї переходячих банд i про взаємну співпрацю, пов'язану з цим". Як наслідок, у квітні 1946 р. командування УПА надсилає лист президенту Чехословаччини Бенешу, в якому викладає сутність своєї боротьби. У відповідь проти бійців УПА (їх відправилося в рейд за різними даними від 500 до 900 чол.) було кинуто 17 батальйонів чехословацької армії - 11 тис. 200 бійців з танками та авіацією.

Другий рейд УПА на Чехословаччину розпочався 25 травня 1947 р. Одночасно рушили 6 "сотень", які буквально одразу потрапили в оточення польських військ. Повстанці зазнали значних втрат (їх чисельність зменшилась на половину), проте їм вдалося перейти на територію Чехословаччини, здебільшого завдяки тому, що "союзники" узгодили директиви спільної боротьби з УПА лише в кінці червня 1947 р. На Чехословацькій території до 277 бійців УПА долучилися групи цивільної сітки ОУН та рештки розбитих на Закерзоннi "сотень", чисельність яких не визначена. Проти них виставили 6 тис. солдатів, 5 тис. 600 бійців служби безпеки та понад 3,5 тис. колишніх партизан. Майже всі бійці УПА були знищені, лише близько 100 перебралися на Захід. Третє завдання договору фактично теж було виконане. Після вбивства у 1950 р. Романа Шухевича повстання було фактично придушене: до середини 1950-х рр. лише іноді здійснювалися диверсії з боку залишків УПА.
Але закордонні рейди УПА і, власне, підписання "Договору...", мало й позитивні для повстанців наслідки. Полягають вони в прориві інформаційної блокади. Наприклад, 20 серпня 1947 р. у шведській газеті "Der Bund" з'являється велика стаття, присвячена УПА: «Майже 3 місяці чеські i словацькі органи безпеки, підкріплені військовими силами, проводять на сільських теренах i в лісистих горах Словаччини регулярну малу війну проти українських повстанців, що продираються з Польщі в південному i південно-західному напрямі...». А от що писала французька "Le Figaro" 30 серпня того ж року: «Останні повідомлення різних агенцій донесли, що українські партизани прибули у Словаччину та вели там бої з регулярним військом. Це є рештки Української Повстанської Армії, яка боролася проти Вермахту без жодних зв'язків з радянськими партизанами, та була переслідувана Червоною Армією від 1944 р.».
 показать весь комментарий
 
 
"Дурний ти, та ще й срать не просишся..." . Які "американці" в Польщі, після війни?!!! Невже важко відкрить у "пошуковику" "УПА. 1945-50-й. відхід з України на Захід"?... Вони йшли, в основному, через Словаччину, Чехію, до кордону з американською зоною окупації Німеччини. І лише там здавалися американцям!...Заодно "УПА. Нюрнбержський процес"? Союзники НЕ ВИДАВАЛИ бійців УПА СРСР! Видавали "мельниківців", "власовців", як "посібників фашизму... А вони, до УПА, ніякого стосунку, не мали... УПА там, на процесі, була визнана "національно-визвольним рухом", і під формулювання "коллабораціоналізм", не підпадала, як Руденко, не "тужився"...
 показать весь комментарий
 
 
ЯР, я этому козлу написал, но удалил чтобы не забанили. Это чмо все прочитает.
 показать весь комментарий
 
 
Та ВОНО "Дурне, що сало без хліба...", яку тему не зачепить. Я, сьогодні, написав, як треба, на практиці, боротися з впливом УПЦ МП, так він і там верзти почав таке, що й купи не держиться... "Де не посій, там і вродиться...". Скоро "всегалактичного стратига", "Ігора Л", "переплюне"...
 показать весь комментарий
 
Ну ага, Ігор такий, він навіть Маску поради даватЬ можид
 показать весь комментарий
 
а ок, ждем пока ы прочитаешь то.
странное кликалово у тя... ну, бывает то Археологи виявили братську могилу воїнів УПА під асфальтом на Рівненщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2943
 показать весь комментарий
 
як "посібників фашизму.\\\\\\\\\

Я шкодую шо Ямамото обісрався.
Японці мають Честь. А ці тварини - видавали воїнів-борців проти коммі, а потім самі "боролись" проти коммі. типу боролись. В.єтнам показав що таке смерикани(*американи, так просто вийшло написати, хі-хі)
 показать весь комментарий
 
а потів вночі викрадали тіла і потайки хоронили. Гнати кацапську падаль з України сраною мітлою і щоб духу не було, а прихвостням їхнім створити "охеренні умови для переїзду" Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 1233
 показать весь комментарий
 
 
Мертвые уже ничего не боятся©(я - тока шо, высрал то, цитату то)

Понравилось шо Антиколорадос писал - в Виннице комми, расстреляв неск. тыс. патриотов, на том же месте где зарыли тела, открыли..... парк. и для детей(будущее пцшмясо) какие-то качели. Буквально на трапах их отцов(!)
В истории не было более мерзкого явления чем рашкинский "коммунизм".
Я х.з., как можно даже представить такое?
Жаль что уроды некоторые не позволили немцам и союзникам добить эту заразу - пусть вам "новичек" в каждом городе будет, твари.
спс за внимание, ставим плюсики, возмущаемся беспределом краснжопых утырков.
 показать весь комментарий
 
 
У нас почти все скверы послевоенные на кладбищах стоят.
 показать весь комментарий
 
 
Мариуполь. Сквер у Драмтеатра. Бывшее немецкое кладбище. Слава Богу, что в прошлом году сделали эксгумацию. Немцы заплатили, и по новому фонтану поедатель шаурмы, который в "42 не лох" бегал. Еще при союзе, строили детский парк в Приморском районе. Нашли венгерское кладбище. Парк построили.
 показать весь комментарий
 
 
В Корсунь-Шевченковском, между берегом Роси, и дворцом Потоцкого (теперь музей Корсунь-Шевченковской битвы), был большой пустырь, в который превратили древний придворцовый парк. В войну немцы там кладбище организовали - хоронили умерших в госпитале солдат... Так ещё в 80-е там, под кустами одичавшей сирени, черепа находили...
 показать весь комментарий
 
 
Мы в детском парке в 80-х черепа и позвонки находили. Ужас.
 показать весь комментарий
 
 
та у кацапов эти пентаграммы и сушенная тарань - "членин" тоже неспроста(творит заклинания на смерть Обамы, кушает кусок Ленина карася)
 показать весь комментарий
 
Вбивці відомі. СБУ надало громадськості особові справи енкаведистів. І тепер діти та онуки цих мразот скавчать "закройтє доступ, такніможна".
 показать весь комментарий
 
 
Один из них - папанька квартальных Шефиров.
 показать весь комментарий
 
 
Крестик надо бы вернуть покойнику при перезахоронении.
 показать весь комментарий
 
 
Кипит наш разум возмущенный... А из чего следует, что это воины УПА? Там известная c незапамятных времен зона на Рафаловском карьере.
 показать весь комментарий
 
Все, кто хочет вернуться в "советы", может занять место в котловане!
 показать весь комментарий
 
 
Це так "браття" тут хазяйнували. І ті кати зараз, як ветерани другої світової війни ще й отримують великі пенсії і надбавки за свою роботу. Лікуються безкоштовно в шпиталях для ветеранів. Ось воно обличчя московитів. Всі могили наших патріотів, церкви, пам*ятки вони закатували під асфальт, на тих місйях будувати свинарники, коровники, розвівнювали тракторами і ставили свої пам*ятники нашим катам жукову, катерині другій, вовке сіфілітику, петровським та іншим катам. А наша нова влада вигнала Вятровича з посади керівника інститута пам*яті, щоб цього не знали і надалі прославляли катів.
 показать весь комментарий
 
 
твари комуняцкие и наследники их такие же мерзкие, рашистские твари..., выжили сволочи во все времена и потомство дали..., а мы потом удивляемся, откуда у нас так много ватных на всю голову...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх