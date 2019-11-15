 Археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА под асфальтом на Ривненщине, - ОГА. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в четверг, 14 ноября сообщила пресс-служба Ривненской ОГА в Facebook.
"Раскопали братскую могилу воинов УПА. В 80-х годах это место закатали в асфальт и приказали не вспоминать", - сказано в сообщении.
Как сообщили во Владимерецкой РГА раскопки велись в трех метрах от административного помещения Рафаловского карьера.
"В трех метрах от административного здания Рафаловского карьера археологи раскопали закатанную в асфальт братскую могилу воинов УПА. Они погибли во время Второй мировой войны. Нашли 14 останков в гробах или ящиках. Два ящика содержат два и три скелета в одном. Хоронили их, скорее всего, в 5 этапов, ведь остатки лежат не на одной глубине. Головы всех побиты, а один череп оказался с пулей в голове. Нашли также православный крестик, два кольца, расческу и пуговицы", - говорится в сообщении Владимирецкой районной государственной администрации в Facebook.
Фото: Владимирецкая РГА/Facebook
а ці виродки, між іншим, видавали совкам, на смерть, багато кого. Героїв РОА, наприклад. Визвольного руху тобто.
А УПА продовжували воювати. Проте на початок 50-хх багато хто здався по амністії, багатьох відправили у Гулаг із забороною повертатись у рідні краї після звільнення.
а, ок.
але перейшла Армія та склала зброю, бо **** зробити з коммі та з їх ситуативними союзниками - амерами?
добре шо вроді не видали як звичайно тварюки заокеанські
http://sichovyk.com.ua/istorichna-slava/600-yak-svit-diznavsya-pro-upa
Після поразки першої фази боротьби УПА (1942-1945 рр.), керівництво ОУН поставило завдання проінформувати держави Західної Європи та США про збройну боротьбу українців, перейшовши, перш за все, в окуповану союзниками Західну Німеччину. Для того, щоб дістатися німецької території, слід було перейти польський або чехословацький кордони. Рейди УПА на Чехословаччину почалися влітку 1945 р. Перший, який тривав з літа до осені 1945 р., був більше розвідувальний. Командування УПА ставило своїми відділами 4 завдання: спростувати наклепи на український національно-визвольний рух, викрити імперську суть політики СССР; змалювати небезпеку для чеського та словацького народів з боку московського імперіалізму; закласти основи спільної антисовєцької боротьби народів Центральної i Східної Європи. При цьому необхідно зазначити, що повстанцям наказувалося: «Зачіпних боїв абсолютно не вести. Коли на нас нападатимуть, тоді боронитися, маневрувати, прориватися, чи відв'язуватися й зникати. Коли наступатимуть чехи та словаки, тоді, старатися посланцем, окликами, білою хоругвою чи іншим способом дати їм зрозуміння i вияснити, що ми маємо супроти них зовсім приятельські наміри. Коли наступатиму більшовики - бити силою всієї зброї i скоро відв'язуватися та зникати. Коли б наступали разом, тоді до чехів та словаків зайняти становище, як сказано вище - роз'єднати з більшовиками. Засадничо збройних сутичок уникати: маневрувати i відв'язуватися - але ніколи панічно не втікати». Для пропаганди ця держава була вибрана не випадково. По-перше, в ній діяла на той момент багатопартійна система. По-друге, в історії України ХХ ст. Чехословаччина ставилася до українців найбільш ліберально (коли частина українських земель опинилася в складі цієї держави по завершенню Першої світової війни).
Перший рейд УПА був відзначений у місцевій пресі, яка, хоч і назвала повстанців бандитами, однак відзначала, що вони не чинять злочини і не воюють з армією. Крім того, повстанці почали налагоджувати контакти з місцевими антикомуністичними організаціями, зокрема словацькими націоналістами, які домагалися створення власної суверенної держави. Обговорювалася тактика спільної боротьби словаків і УПА проти СССР (аналогічні переговори велися з польською армією "Вольносць і Незавіслосьць" - на Закерзонні. Обидві армії навіть спільно виступили в кількох акціях проти НКВД, але потім ВіН відмовилася від співпраці). Та про ці контакти дізналися в СССР. Почалося співробітництво між Соєвцькою та Чехословацькою армією, а пізніше і Військом Польським. 1 січня 1946 р. підписано "Договір про взаємний перехід державних кордонів прикордонними військами СССР та чехословацькими прикордонними військами з метою переслідування i лiквiдацiї переходячих банд i про взаємну співпрацю, пов'язану з цим". Як наслідок, у квітні 1946 р. командування УПА надсилає лист президенту Чехословаччини Бенешу, в якому викладає сутність своєї боротьби. У відповідь проти бійців УПА (їх відправилося в рейд за різними даними від 500 до 900 чол.) було кинуто 17 батальйонів чехословацької армії - 11 тис. 200 бійців з танками та авіацією.
Другий рейд УПА на Чехословаччину розпочався 25 травня 1947 р. Одночасно рушили 6 "сотень", які буквально одразу потрапили в оточення польських військ. Повстанці зазнали значних втрат (їх чисельність зменшилась на половину), проте їм вдалося перейти на територію Чехословаччини, здебільшого завдяки тому, що "союзники" узгодили директиви спільної боротьби з УПА лише в кінці червня 1947 р. На Чехословацькій території до 277 бійців УПА долучилися групи цивільної сітки ОУН та рештки розбитих на Закерзоннi "сотень", чисельність яких не визначена. Проти них виставили 6 тис. солдатів, 5 тис. 600 бійців служби безпеки та понад 3,5 тис. колишніх партизан. Майже всі бійці УПА були знищені, лише близько 100 перебралися на Захід. Третє завдання договору фактично теж було виконане. Після вбивства у 1950 р. Романа Шухевича повстання було фактично придушене: до середини 1950-х рр. лише іноді здійснювалися диверсії з боку залишків УПА.
Але закордонні рейди УПА і, власне, підписання "Договору...", мало й позитивні для повстанців наслідки. Полягають вони в прориві інформаційної блокади. Наприклад, 20 серпня 1947 р. у шведській газеті "Der Bund" з'являється велика стаття, присвячена УПА: «Майже 3 місяці чеські i словацькі органи безпеки, підкріплені військовими силами, проводять на сільських теренах i в лісистих горах Словаччини регулярну малу війну проти українських повстанців, що продираються з Польщі в південному i південно-західному напрямі...». А от що писала французька "Le Figaro" 30 серпня того ж року: «Останні повідомлення різних агенцій донесли, що українські партизани прибули у Словаччину та вели там бої з регулярним військом. Це є рештки Української Повстанської Армії, яка боролася проти Вермахту без жодних зв'язків з радянськими партизанами, та була переслідувана Червоною Армією від 1944 р.».
странное кликалово у тя... ну, бывает то
Я шкодую шо Ямамото обісрався.
Японці мають Честь. А ці тварини - видавали воїнів-борців проти коммі, а потім самі "боролись" проти коммі. типу боролись. В.єтнам показав що таке смерикани(*американи, так просто вийшло написати, хі-хі)
Понравилось шо Антиколорадос писал - в Виннице комми, расстреляв неск. тыс. патриотов, на том же месте где зарыли тела, открыли..... парк. и для детей(будущее пцшмясо) какие-то качели. Буквально на трапах их отцов(!)
В истории не было более мерзкого явления чем рашкинский "коммунизм".
Я х.з., как можно даже представить такое?
Жаль что уроды некоторые не позволили немцам и союзникам добить эту заразу - пусть вам "новичек" в каждом городе будет, твари.
спс за внимание, ставим плюсики, возмущаемся беспределом краснжопых утырков.
Ленинакарася)