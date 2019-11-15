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 Политика Украины
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 Мы готовим фундаментальные поправки в закон о рынке земли, которые снимут заложенные в нем риски, - Герасимов

Фракция "Европейская Солидарность" поддерживает введение цивилизованного рынка земли в Украине. Но тот документ, который был проголосован в первом чтении в среду, не имеет ничего общего с законом о рынке земли.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Европейская Солидарность" была, есть и будет за цивилизованный рынок земли. Но мы всегда читаем то, что голосуется. И то, что голосовалось вчера, законом о рынке земли назвать нельзя. Именно поэтому ко второму чтению мы будем очень тщательно готовить серьезные поправки. Для того, чтобы исправить фундаментальные недостатки в этом законе", - сообщил Артур Герасимов.

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"Первое - это концентрация земли в одних руках. Двести тысяч гектаров - в одни руки! Например, Яворовский район Львовской области - площадь 155 000 гектаров. Решетиловский район Полтавской области - 100 000 гектаров. Овидиопольский район Одесской области - 80 000 гектаров. А вы предлагаете 200 000 гектаров в одни руки. То есть закон не для украинцев, а для олигархов", - отметил Герасимов.

"Второй вопрос. Почему не установлена ​​минимальная цена? Наше требование, чтобы минимальная цена была не менее 50-75 тысяч гривен за гектар в зависимости от типа земли", - отметил сопредседатель фракции.

"И третий момент. Тщательная проверка средств за которые покупается земля. Ведь предохранителей, что это купят россияне, пока нет", - предостерег Артур Герасимов.

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Он сообщил, что "Европейская Солидарность" озвучивала свои предложения еще до первого чтения, однако монобольшинство их не учло. "На одном из первых заседаний профильного комитета было сказано, что перед тем как будет приниматься этот закон, будет его широкое обсуждение и пройдут парламентские слушания. Теперь эти парламентские слушания будут после принятия закона. Надо было сначала провести эти слушания, и только после того выходить на голосование", - отметил Артур Герасимов.

Источник: https://censor.net.ua/n3159825
 
   
 Топ комментарии
 
Роман Донік‏ @donikroman 14 ч.14 часов назад

Ми готуємо фундаментальні поправки до закону про ринок землі, які знімуть закладені в ньому ризики, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5780

В кабмине поддержали идею компании Коломойского о пересмотре в сторону увеличения ставок акциза на сжиженный газ. ПАО "Укртатнафта" считает что акциз на автогаз слишком маленький.
Кабмин поддерживает Игорь Валерьевича в этом вопросе. Лохи должны платить.
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Дерибанщики их примут?
Какая наивность...
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А знаете, что будет в итоге и как нас разведут на самом деле?
Да, не будет этого объема в одни руки по 200 тысяч.
Они якобы отступят, а будет 100, или даже 50 тысяч.
Кстати, этого тоже нет в европейских странах, но именно это нам подсунут, как уступку, хотя именно это и было их главной целью понимающей, что будет бойня за такие аферы!
Это и есть отработанная схема аферистов.
В начале запугать, ошарашить, а потом якобы отойти, но именно отходная позиция и была желаемой целью!
Вот вам НЕ ЛОХИ, схема от НЕ ЛОХА!
А вы грызитесь дальше, удаляясь из друзей, превращаясь во врагов друг, друга! Константин Гринчук
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Как минимум, кто-то из зебов это услышит, потому, что нельзя быть до такой степени дебилом, даже если делать вид, что их не надули...
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Ну разве что пара-тройка. У них же основная часть "я_не_интересуюсь_палитикой", а вторая по массовости управляемые "Г+Г" зомби.
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А что мешало эти поправки сделать до принятия закона в первом чтении? И что заставило власть списать этот закон с законов нищих держав, а не взять опыт у цивилизованных успешных стран? Служение криминальному олигархату этому причина? Слуг народа нужно торжественно переименовать в слуг криминального олигархата. Они не хотят в ЕС, они не хотят в цивилизованный правовой мир, они служат преступности и агрессору. А Зеленский персонально уже давно сделал себе тюремный срок вместе с его дружком Коломойским.
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А знаете, что будет в итоге и как нас разведут на самом деле?
Да, не будет этого объема в одни руки по 200 тысяч.
Они якобы отступят, а будет 100, или даже 50 тысяч.
Кстати, этого тоже нет в европейских странах, но именно это нам подсунут, как уступку, хотя именно это и было их главной целью понимающей, что будет бойня за такие аферы!
Это и есть отработанная схема аферистов.
В начале запугать, ошарашить, а потом якобы отойти, но именно отходная позиция и была желаемой целью!
Вот вам НЕ ЛОХИ, схема от НЕ ЛОХА!
А вы грызитесь дальше, удаляясь из друзей, превращаясь во врагов друг, друга! Константин Гринчук
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Да, тактика наперсточников. Бандит Коломойский их куратор по разводу лохов.
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Там где Артур Пирожков -хаос и вранье. Какую минимальную цену хотят установить? А если я подарить хочу? И Артур забыл на кого он работает. Подсказываю - на олигарха Порошенко. Получается бунт на корабле?
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Не бунт - аид-потрох за распродажу украинской земли был, есть и будет. Но быдлу мову, шо рот не открывали.
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Не пойму почему это украинцы должны покупать свою же землю у какого то мифического « государства»? Мы живём на этой земле, наши старики пахали на ней Шо лошади,защищали её, а теперь какие то иноверцы залезшие во власть за счёт ****@лава украинского народа сказали « Мы вам продаём вашу же землю». Не так не пойдёт. По-моему пора уже начинать этих потомков шинкарей и « купи- продай» трогать за их длинные хитрые носы.
Вася Обломов
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Потрохососы, если бы потрошиная гнида получила второй срок она бы тоже открыла распродажу украинской земли. Эти поправки от герасимова это подтверждают стопудов. Потрох не против рынка - потрошиная гнида за! Нами правит быдло-элита олигархата, а у неё нет украиского интереса - вообще.
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Зебил,сейчас президентом избранный вами Зеленский,и не надо рассказывать что сделал бы порох на посту президента.Жрите теперь и не обляпайтесь,и не пытайтесь оправдать свою подлость и тупость.
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Во-первых - я не зебил и им никогда не был, а вот ты протрохосос был, есть и будешь. А во-вторых - мы, голосовавшие за зё, прекрасно понимали какой ненасытной гнидой станет на второй срок ваша потрошиная гнида, поэтому попробовали изменить страну. Не вышло, но мы попробовали, а вы как сосали у гниды так и сосёте.
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Роман Донік‏ @donikroman 14 ч.14 часов назад

Ми готуємо фундаментальні поправки до закону про ринок землі, які знімуть закладені в ньому ризики, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5780

В кабмине поддержали идею компании Коломойского о пересмотре в сторону увеличения ставок акциза на сжиженный газ. ПАО "Укртатнафта" считает что акциз на автогаз слишком маленький.
Кабмин поддерживает Игорь Валерьевича в этом вопросе. Лохи должны платить.
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Честно говоря, смотрю я на всю эту Зеленую куету, и понимаю, что нам показали далеко не все эпизоды сериала "Слуга Народа" - там многие эпизоды просто вырезали. Ми готуємо фундаментальні поправки до закону про ринок землі, які знімуть закладені в ньому ризики, - Герасимов - Цензор.НЕТ 353
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Сначала они заложили в закон риски, а теперь может их снимут!..
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Хочу рассказать тем наивным,кто надеется продать свой земельный пай подороже, как происходила продажа земли в Курской области рф.Земля там уже продана пять лет назад,никакого роста производства продукции это не принесло,села стали вымирать ещё быстрее,так как работы там практически не осталось,кроме бюджетной сферы.Приезжают в село на несколько дней пару-тройка мощных тракторов с сельхозорудиями,быстро пашут-сеют,приезжают опрыскиватели ,обрабатывают посевы,потом также приезжают мощные комбайны и убирают урожай.Местные им и на хрен не нужны.Так вот,в село,где живут мои знакомые приехали люди Семиноженка,да-да,того самого,у него крупный аграрный бизнес на Курщине,предложили по 800$ за гектар,всего около 2300$ за пай,и пять лет пообещали давать зерно ,как и раньше.Большинство сразу согласилось,получили деньги и практически сразу их потратили кто на что.Меньшинство,около сорока человек,отказались продавать.Их землю сразу вывели отдельным массивом и бросили необработанной.Через два года эти отказавшиеся получили повестки на суд от налоговой,за неуплату налога за землю из штрафными санкциями за просрочку, и от земотдела,за неэффективное использование земли.Суммы набежали что-то около пятнадцати тысяч ихних тугриков за гектар.Селяне заявили,что таких денег у них нет и не будет.В ответ судья дал им визитку управляющего агрофирмы Семиноженко,который,добрая душа,согласился выкупить землю по те же 800$ за гектар.Селяне продали,заплатили штрафы и крепко прослезились.Так вот,если кто наивный думает,что у нас пришедшая к власти шайка сделает лучше,то он жестоко ошибается.
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Знаю я ваши "поправки". Во втором чтении вы хотите добавить электронный кабинет для покупки земли. Любой желающий может купить свободный участок, не вставая с дивана.
Теперь ситуация. Фермер, взял в аренду паи у селян, нагреб кредитов по родичам и обрабатывает ее. Думаете он сидит за компом постоянно? Даже если и сидит. Он сможет соревноваться с корпорацией?! Нет конечно.
И крупный агрохолдинг. Через этот кабинет покупает эту же землю. Фермер разорен. Селяне получили разово деньги, которые в 10 раз меньше, чем в той же Польше. Все. Ось і доїздились. Все свободны! Вот такой нам приготовил Закон о земле Зеленский!
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