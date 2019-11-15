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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2961) ГПУ (9484) САП (1188) Рябошапка Руслан (199) ГБР (701)

 У ГБР и ГПУ нет конфликта, САП и НАБУ тоже подружились, - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что противостояния между Генеральной прокуратурой Украины и Государственным бюро расследований нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью изданию "Настоящее время".

По словам Рябошапки, у ГПУ нет конфликтов ни с одним из правоохранительных органов.

"У нас прекрасные отношения с Бюро расследований. Мы каждый день на связи с его руководителем. У нас нет конфликтов ни с одним из правоохранительных органов", - отметил он.

Генпрокурор подчеркнул, что наверное, впервые в истории Украины вся правоохранительная система работает как единый механизм.

"У ГБР и прокуратуры нет конфликта. Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро тоже подружились. Раньше эти конфликты существовали только потому, что были люди, которым конфликты выгодны. И тогда прокуратура воевала с СБУ, условно говоря, или СБУ с НАБУ. Сейчас такого нет", - заявил Рябошапка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну, или мы можем расследовать еще 20 лет", - Рябошапка о деле Гонгадзе

Источник: https://censor.net.ua/n3159824
 
 
 Топ комментарии
 
Ясное дело. Теперь все будут дуть в одну трубу..
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Симфонический оркестр. Дирижер Портнов.
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Хэппи энд. Улыбки, играет расслабляющая музыка, бокалы с вином, счастье, все ипутся.
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Ясное дело. Теперь все будут дуть в одну трубу..
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Портнов это собачка Путина и киська Кадырова У ДБР і ГПУ немає конфлікту, САП і НАБУ теж подружилися, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1912
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У Ахметова отреагировали на публикацию разговора Суркова о "встрече с Ринатом" ...можно подумать что Коломойский вот так не встречался с кремлёвской верхушкой,ведь в США ему дорога закрыта,теперь только остаётся идти на поклон к Кремлёвскому Фюреру.а вообще Украине нужно освобождаться от олигархов,а то они уже начали регулировать украинцев кто сколько посрал.
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Хэппи энд. Улыбки, играет расслабляющая музыка, бокалы с вином, счастье, все ипутся.
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круг врагов очерчен, круг "неприкосновенных" тоже. какая конкуренция, соревновательность, о чем вы? "вот список ваших вопросов, вот список моих ответов" (с)
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какая в жопу дружба... они соперники... при дружбе не будет никакой работы..
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Ну да у них теперь только один конфликт - кто первый и лучше, поцелует в жопу Зе и Беню
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А створювались саме для конкуренції і змагальності між собою...
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Новая мантра: Зеля - объединитель антикоррупционых органов!?
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Ну вот вам и злагода во всех вертикалях власти . Но ведь главное чтобы не Порошенко да Зебилы?
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Дивишся на хлєбало рябошляпки-ну щирий українець 😁😁😁 карманого походження
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