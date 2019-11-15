EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2519  18
Материалы по теме:
Все про:ВР (24008) Разумков Дмитрий (279) Скороход Анна (1)

 "Я узнал об этом как и вы, находясь в стенах парламента", - Разумков прокомментировал ситуацию со Скороход

Ситуация с народным депутатом Анной Скороход и ее мужем вряд ли была создана намеренно – это либо случайность, либо некие "спланированные действия правоохранительных органов"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Так, отвечая на вопрос сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко относительно ситуации вокруг Скороход и ареста ее мужа, Разумков сказал, что узнал об этих событиях, как и большая часть народных депутатов, только в Раде.

"Я узнал об этом как и вы, находясь в стенах парламента... Мне не было известно об этих событиях", – сказал спикер.

При этом Разумков подчеркнул, что не может утверждать, виновен ли муж Скороход, или нет - в Украине для определения виновности человека существуют правоохранительные органы и суды. Также он напомнил, что кроме Скороход, еще 16 депутатов СН проголосовали против рынка земли – и ни с кем ничего не случилось.

"Но это случилось с мужем одного из депутатов. Я не могу сейчас говорить, что это каким-то образом связано. Потому что, насколько мне известно и я думаю, что я не ошибаюсь, по всем другим лицам, которые не голосовали или воздержались, проголосовали "против", никаких таких действий не произошло... Сегодня у меня нет информации относительно этой ситуации", – сказал он.

Однако при этом Разумков подтвердил, что в ближайшее время фракция партии "Слуга народа" в парламенте будет решать вопрос о дальнейшем пребывании Скороход в своих рядах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход

Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

В начале 2019 года Алексея Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

Источник: https://censor.net.ua/n3159821
 
 
 Топ комментарии
 
Та да! А Портнов вообще не при делах.
 показать весь комментарий
 
"вряд ли была создана намеренно - это либо случайность, либо некие "спланированные действия правоохранительных органов" Источник: https://censor.net.ua/n3159821"
те "спланированные действия" это не "намеренно" )))
и это спикер????)))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Коль балом правят арахниды,
С руками вовсе нет проблем,
Где правая? Где левая? Вот - виды
И их не знают дел совсем...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цікаво, чим Скороходи насолили Авакову і Коломойському?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так, отвечая на вопрос сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко относительно ситуации вокруг Скороход Источник: https://censor.net.ua/n3159821

Какие «хорошие люди» за Скороход
 показать весь комментарий
 
 
Та да! А Портнов вообще не при делах.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Портнов вообще не в Раде и у него нет публикаций на тему Скороход
 показать весь комментарий
 
 
К чему эти формальности?
Ещё скажи, что он не в ГБР "Я дізнався про це, як і ви, перебуваючи в стінах парламенту", - Разумков прокоментував ситуацію зі Скороход - Цензор.НЕТ 820
 показать весь комментарий
 
кто сказал, что он за нее?
он спросил о ситуации во круг нее или им вообще ничего спрашивать нельзя?
 показать весь комментарий
 
"вряд ли была создана намеренно - это либо случайность, либо некие "спланированные действия правоохранительных органов" Источник: https://censor.net.ua/n3159821"
те "спланированные действия" это не "намеренно" )))
и это спикер????)))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Коль балом правят арахниды,
С руками вовсе нет проблем,
Где правая? Где левая? Вот - виды
И их не знают дел совсем...
 показать весь комментарий
 
 
Лахта, ты поосторожней с определениями, а то Беня вчера - патриот, а сегодня - зебам в рот.
 показать весь комментарий
 
Порох уже лишал гражданства Украины ее мужа, но нужные люди протолкнули ее в депутаты СН без прорверки...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
будет вам земля пухом)))
голосуйте)))
 показать весь комментарий
 
Якщо в ********** він переслідується за кримінальний злочин то навіщо йому дали громадянство України? У нас що ,своїх злочинців не вистачає,що треба імпортувати?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх