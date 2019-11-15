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 Общество
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Все про:Лондон (292) премия (345) Сенцов (1078)

 Сенцову в Лондоне вручили премию имени Магнитского. ФОТО

Олег Сенцов, украинский кинорежиссер и бывший политзаключенный, был награжден международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Премию режиссеру вручила американская телеведущая Меган Маккейн, дочь покойного сенатора Джона Маккейна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Трансляция церемонии, которая традиционно проходит в Лондоне, велась в ютьюб-канале Hermitage Capital Management - в этом инвестиционном фонде работал Сергей Магнитский.

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь за решеткой по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Сенцову в Лондоне вручили премию имени Магнитского 01
Фото: сайт "Голос Америки"

Награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов получит премию Сахарова 26 ноября в Европарламенте

О вручении награды Сенцову в своем твиттере написал Уильям Браудер, основатель Hermitage Capital Management и учредитель премии Магнитского.

Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.

Напомним, ранее польская киноакадемия наградила украинского режиссера Олега Сенцова специальной наградой - Орлом за "Отвагу и несокрушимость".

Источник: https://censor.net.ua/n3159819
 
   
 Топ комментарии
 
Олег молодец!!! Заслужил!!! Как соберет все премии, то сможет фильм снять Сенцову в Лондоне вручили премию имени Магнитского - Цензор.НЕТ 5325
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тсе напрафда, йа Манафорт, пищу з концтюрми... тут фощізм, Путінпамагіііі(чути удар струмом)
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Олег молодец!!! Заслужил!!! Как соберет все премии, то сможет фильм снять Сенцову в Лондоне вручили премию имени Магнитского - Цензор.НЕТ 5325
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Конечно! Хочу этому сценаристу сценарий готовый предложить. Стосерийный фильм! Моя борьба с весом называется. Каждая серия новый день знаменитой голодовки , где имярек теряет кило веса. В конце фильма он приобретает отрицательную массу и парит у потолка камеры, а выгуливают его в тюрьме как шарик с гелием, на веревочке чтоб не улетел.
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о б*же.... это... это... о г*споди... я реально не смог остановить ржание.... это просто .... Вы реально крут, репликой своей то.
чуть не обосрался, если шо.... Отлично!!
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Сенцов - продукт кремлевской пропаганды,консерва. Типа надилетчицы .
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*******?)
такой срачь даже удафф не публикует
так шо вяжись с бухлом и перестань
гамно выколуповать и мазать запятые по заборам
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Натуру, так сказать, не передрочишь. Руский - значит чуть что и сразу про гамно. Как там в Липецке? Гамном двери тебе намазали?
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Огромная колонна мордорских войск в с.Родионовка, Ростовской области.
Видео - https://youtu.be/NSOEK8H_818
Сенцову в Лондоне вручили премию имени Магнитского - Цензор.НЕТ 899
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поки наклепали десь 100ракет Вільхи, якраз зможуть спалити рогатих!!!! смерть клятой расії!!!!
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Так це ж старе відео...хіба ні...ще й листя на деревах...!?!?
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Маккейн Маккейн.... Яка достойна людина була..Світла пам,ять
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І Байден зі своїм синулею і компанією "Бурісма" теж нівроку. Лише бізнес, нічого особистого
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тсе напрафда, йа Манафорт, пищу з концтюрми... тут фощізм, Путінпамагіііі(чути удар струмом)
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чо, я читав на сайті, "вас" вроді про полон Маккейна - складали йому руку, а потім викликали спецкора ББС. і ролик є - солдат, ну, льотчик, ледве говорить, але видно що переборює біль.
Оце був Мужик.(в розумінні - Чоловік)
Правда я не поващаю "крис" шо здалека б.ють, так що.... мені побоку
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мдаааа
Иди, "ландсер" послушай.(ТЕ)
Или "Шталгевиттер".
Я понимаю, утро, пьян, не понял.
но обидно если шо Сенцову в Лондоні вручили премію імені Магнітського - Цензор.НЕТ 1971
"""фощиииизъъъмъъъ!!!11""

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