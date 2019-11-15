 Сенцову в Лондоне вручили премию имени Магнитского. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".
Трансляция церемонии, которая традиционно проходит в Лондоне, велась в ютьюб-канале Hermitage Capital Management - в этом инвестиционном фонде работал Сергей Магнитский.
Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь за решеткой по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.
Награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.
О вручении награды Сенцову в своем твиттере написал Уильям Браудер, основатель Hermitage Capital Management и учредитель премии Магнитского.
Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.
Напомним, ранее польская киноакадемия наградила украинского режиссера Олега Сенцова специальной наградой - Орлом за "Отвагу и несокрушимость".
чуть не обосрался, если шо.... Отлично!!
такой срачь даже удафф не публикует
так шо вяжись с бухлом и перестань
гамно выколуповать и мазать запятые по заборам
Видео - https://youtu.be/NSOEK8H_818
Оце був Мужик.(в розумінні - Чоловік)
Правда я не поващаю "крис" шо здалека б.ють, так що.... мені побоку
на дурку вайфай пробился???))
Иди, "ландсер" послушай.(ТЕ)
Или "Шталгевиттер".
Я понимаю, утро, пьян, не понял.
но обидно если шо
"""фощиииизъъъмъъъ!!!11""