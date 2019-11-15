 Сенцову в Лондоне вручили премию имени Магнитского. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

Трансляция церемонии, которая традиционно проходит в Лондоне, велась в ютьюб-канале Hermitage Capital Management - в этом инвестиционном фонде работал Сергей Магнитский.

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь за решеткой по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.



Фото: сайт "Голос Америки"

Награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.

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О вручении награды Сенцову в своем твиттере написал Уильям Браудер, основатель Hermitage Capital Management и учредитель премии Магнитского.

Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.

Напомним, ранее польская киноакадемия наградила украинского режиссера Олега Сенцова специальной наградой - Орлом за "Отвагу и несокрушимость".