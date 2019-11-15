 США в ОБСЕ: Незаконные органы "Л/ДНР" являются угрозой мирным усилиям и должны быть распущены

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил политический советник миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 14 ноября, в Вене.
"11 ноября исполнился год со времени фиктивных выборов, проведенных так называемыми "народными республиками" на востоке Украины. Российская пропаганда, направленная на убеждение в легитимности этих органов через "референдумы" на Донбассе и в Крыму, не имела успеха. Незаконная власть, созданная этими фиктивными "выборами", является угрозой мирным усилиям на востоке Украины. Перед тем, как на Донбассе могут быть проведены любые законные выборы эти нелегитимные коррумпированные органы должны быть распущены", - заявил он.
Как сообщалось, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 14 ноября, в Вене также отметил, что назначенные Россией во время фейковых "выборов" руководители т.н. "ЛНР" и "ДНР" не могут быть привлечены к организации и проведения местных выборов в оккупированных районах Донбасса, которые будут проходить по украинскому законодательству.
По его словам, эти лица не представляют местные общины на оккупированных частях Донбасса "и остаются кем они являются – членами российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске".
сватыскоты
Кремль заявил, что проект заключительной резолюции "нормандской встречи" уже согласован в том числе и с Зеленским. Осталось только подписать. Понимаете, его нагнули еще до встречи. Нам осталось только пост-фактум услышать, насколько глубоко Зеленский заглотнул.....
і з ними так можна домовлятись до безкінечності
Ну не получилось освободить за 5 лет. Так что теперь вся Украина долдна изза ЖТИХ гавнюков страдать?
Отобрать украинские паспорта у всех получивших руцкий паспорт- паспорт агрессора и убийцы
Закрыть КП, перекрыть воду газ.
Запретить учится в украинских вузах.
ДЛЯ УКРАИНЫ Лугандон - жто большое криминальное пятно.
ТАК кого надо жалеть? Испортить жизнь и будущее 40 млн украинцев, ради ГРУППЫ УБИЙЦ , **** И СЕПАРАТЮГ?