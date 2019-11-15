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 Политика Украины, Происшествия, За рубежом
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Все про:выборы (23062) ОБСЕ (3825) США (15764) Донбасс (19924) Макрис (1)

 США в ОБСЕ: Незаконные органы "Л/ДНР" являются угрозой мирным усилиям и должны быть распущены

Нелегитимные органы так называемых "народных республик" на Донбассе являются угрозой для мирных усилий и должны быть распущены до того, как на территории ОРДЛО будут проводиться какие-то выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил политический советник миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 14 ноября, в Вене.

"11 ноября исполнился год со времени фиктивных выборов, проведенных так называемыми "народными республиками" на востоке Украины. Российская пропаганда, направленная на убеждение в легитимности этих органов через "референдумы" на Донбассе и в Крыму, не имела успеха. Незаконная власть, созданная этими фиктивными "выборами", является угрозой мирным усилиям на востоке Украины. Перед тем, как на Донбассе могут быть проведены любые законные выборы эти нелегитимные коррумпированные органы должны быть распущены", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответственность за прогресс в ситуации на Донбассе сейчас полностью на России, - представитель США в ОБСЕ

Как сообщалось, постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 14 ноября, в Вене также отметил, что назначенные Россией во время фейковых "выборов" руководители т.н. "ЛНР" и "ДНР" не могут быть привлечены к организации и проведения местных выборов в оккупированных районах Донбасса, которые будут проходить по украинскому законодательству.

По его словам, эти лица не представляют местные общины на оккупированных частях Донбасса "и остаются кем они являются – членами российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске".

Источник: https://censor.net.ua/n3159817
 
   
 Топ комментарии
 
"Народ Дамбаса", почему-то разделился на "республики", между которыми "граница" и "Таможня". Непонятен принцип разделения - по расовому признаку, по религиозному, по языковому, по культурному, по национальному...?
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требуйте это с зеленонго клоуна а не чтоб исполнял хотелки пуйла
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А что за х@й бычий этот следак? Из трубного ДБР?
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Ну Бирюков тот еще ушлепок ! Придворньій "волонтер" погорелого двора...
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требуйте это с зеленонго клоуна а не чтоб исполнял хотелки пуйла
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Hellis‏ @13Hellis_13 11 ****.



Кремль заявил, что проект заключительной резолюции "нормандской встречи" уже согласован в том числе и с Зеленским. Осталось только подписать. Понимаете, его нагнули еще до встречи. Нам осталось только пост-фактум услышать, насколько глубоко Зеленский заглотнул.....
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Кремль заявил туфту , а порохоботьі подхватили ! Может, Москве стоит обрезать финансирование всяких Сикилевьіх и *********** ?
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"Народ Дамбаса", почему-то разделился на "республики", между которыми "граница" и "Таможня". Непонятен принцип разделения - по расовому признаку, по религиозному, по языковому, по культурному, по национальному...?
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щоб не вирішити проблему, одна "рыспублика" хоче , але не може, інша, може, проте не хоче США в ОБСЄ: Незаконні органи "Л/ДНР" є загрозою мирним зусиллям і мають бути розпущені - Цензор.НЕТ 2599
і з ними так можна домовлятись до безкінечності
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Тобто, провести там нові вибори і узаконити владу лугандону?
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та ні, перестати стріляти та вивести рогатих з України, ось що головне!!!
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Не для того вони туди заходили щоб потім виходити.
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Заява амениканцев это удар по бизнес партнерам зеленского и акт открытой русофобии
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Как это распущены? А с кем зеля будет договариваться,по приказу путлера?
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Оберуть нових, білих та пухнастих. Ці себе вже дескридитували.
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Хорошо что благодаря Зеленскому к этому вопросу подключили Штаты
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Твой долбо...бизм, ненка черноротая, уже даже не смешон.
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Так а кто будет выполнять хоть какие-то регулирующие функции на этих территориях до запуска выборов? или что имеется в виду непосредственно перед днем выборов?
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как кто - какие-то местные, непризнанные, конечно, но власти.
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Дядя, ты што дурак ??? Там нет местных во власти. Я спрашивал ДО всего этого цирка ???
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ВВОДИТЕ ВОЙСКА ООН, А НА РОССИЮ ВЕТО НАЛОЖИТЕ !!!
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Лучший вариант - заморозка конфликта, в тот момент когда ***** приготовился всех ставить раком.
Ну не получилось освободить за 5 лет. Так что теперь вся Украина долдна изза ЖТИХ гавнюков страдать?
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Послать ЛУГАНДОНЦЕВ НА ФИК
Отобрать украинские паспорта у всех получивших руцкий паспорт- паспорт агрессора и убийцы
Закрыть КП, перекрыть воду газ.
Запретить учится в украинских вузах.
ДЛЯ УКРАИНЫ Лугандон - жто большое криминальное пятно.
ТАК кого надо жалеть? Испортить жизнь и будущее 40 млн украинцев, ради ГРУППЫ УБИЙЦ , **** И СЕПАРАТЮГ?
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