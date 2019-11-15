 Если Украина введет вооруженные формирования в зону разведения, то со стороны "Л/ДНР" сделают так же, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом Путин заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии.

"Мы видим заявления официальных лиц, что в зону, откуда уже отвели войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования - и полиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все тоже самое будет сделано со стороны ополченцев "ЛНР" и "ДНР", - сказал он.

Российский президент считает, что этого делать не надо.

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Напомним, Путин также призвал развести войска на Донбассе вдоль всей линии соприкосновения.

Напомним, недавно завершилось разведение войск в Золотом и вблизи Петровского на Донбассе. Ранее силы развели возле Станицы Луганской. Это три пилотных участка, где Москва требовала развести силы для проведения саммита лидеров "нормандской четверки".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что все условия для проведения "нормандской встречи" выполнены.