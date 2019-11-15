 Один украинский воин погиб в районе проведения ОС. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, противник вел огонь из пушек БМП.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 8 обстрелов:
- дважды возле Каменки - из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- два раза неподалеку от Песков - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Новомихайловки - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- возле Широкино и Гнутово - из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:
- возле Желобка - из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов;
- неподалеку от Новолуганское и Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Майорска - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды возле Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- в районе Орехово - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
"Вчера, 14 ноября, в результате обстрелов, ранения несовместимые с жизнью получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали позиции украинских сил.
Неподалеку от Новолуганского враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.