EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  124  3
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3825) Россия (74262) США (15759) Донбасс (19916)

 Ответственность за прогресс в ситуации на Донбассе сейчас полностью на России, - представитель США в ОБСЕ

Украинская власть продемонстрировала политическую волю к переговорам о прекращении организованного Россией конфликта на Донбассе, теперь ответственность лежит полностью на РФ, которая должна выполнить свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

Об этом заявил политический советник Миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 14 ноября, в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на то, что последние позитивные сдвиги обнадеживают, развязанный Россией конфликт на востоке Украины еще далек от завершения, и предстоит еще многое сделать, если стороны хотят достичь настоящего и длительного мира. Ответственность сейчас лежит полностью на России, которая должна обеспечить прогресс в выполнении своих обязательств в рамках Минских договоренностей", - заявил он.

Американский дипломат подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и его Администрация "продемонстрировали политическую волю к переговорам о прекращении конфликта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение сил в Петровском приближает нас к переговорам в нормандском формате, - глава ОБСЕ Лайчак

"Россия должна сделать то же самое и конструктивно подходить к уже давно назревшей встрече на высшем уровне "Нормандской четверки", - заявил представитель миссии США в ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3159813
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Украине сейчас нужно не рыпаться,пусть Московия шевелиться,а если будут что то базарить,то можно попросить Хор Верёвки ,чтобы что то спели про Сеньку Разина. Ответственность за прогресс в ситуации на Донбассе сейчас полностью на России, - представитель США в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 1283
 показать весь комментарий
 
 
Колись був хор Вєрьовки, а тепер хор Мотузки, у яких згорів та палав розум🐸
 показать весь комментарий
 
 
Очень жаль, что команда Зеленского продолжает вести ту же самую глупую и бессмысленную "мирную" внешнюю политику, которую вел Порошенко. Совершенно очевидно, что все эти мирные инициативы не дадут нам ничего. Вести переговоры и достигнуть компромисса означает согласиться с требованиями (по крайней мере, с некоторыми из требований) российской власти, а они для нас неприемлемы.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх