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 Политика Украины
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 Оккупанты считают жителей Крыма ненадежными, поэтому массово переселяет туда людей с территории РФ, - Кислица

Оккупационные власти в Крыму считают жителей полуострова "ненадежными", поэтому массово переселяют туда граждан с российской территории.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, представлявший Третьему комитету Генассамблеи ООН проект резолюции по ситуации с нарушением прав человека в Крыму, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, Россия не выполнила и проигнорировала положения всех соответствующих резолюций и решений международных организаций.

"Убийства, пытки, насилие, своевольные задержания и аресты, насильственные исчезновения и преследования журналистов, правозащитников, работников социальных медиа и блогеров и других активистов являются одними из самых распространенных нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму. Люди живут в страхе, чтобы их не обозначили как экстремистов, террористов или украинском шпионов, и рискуют быть брошенными в тюрьму или их могут похитить, и они исчезнут бесследно. Однако, несмотря на все репрессии и запугивание, местные жители, очевидно, считаются Кремлем недостаточно надежными", - отметил Кислица.

По его словам, именно по этой причине Россия переселяет часть своего населения на оккупированную территорию. В то же время, согласно международному гуманитарному праву, оккупационная держава не может депортировать или переселять собственное население на оккупированную территорию.

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Кислица сослался на отчет Генерального Секретаря ООН Антониу Гутерреша, представленном в сентябре 2019 года, в котором констатировано: "В течение 2014-2018 годов 140 198 человек изменили регистрацию из регионов Российской Федерации на "Республику Крым" или "город Севастополь".

Все эти нарушения, считает он, является "хорошо спланированы и скоординированы".

"Российский представитель, - предположил Кислица, обращаясь к участникам заседания Третьего комитета, - попытается убедить вас, что Крым является частью российской территории, и все жители Крыма поддерживают Россию. Тогда на ум приходит простой вопрос: если это так, то почему Россия продолжает дискриминировать и жестоко обращаться с жителями Крыма, нарушать их права и свободы? Почему она переселили потрясающее количество собственного населения в Крым? "Ответ, по его мнению, очевиден:"оккупация Россией может длиться только под дулом автомата".

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На самом деле для России, убежден Кислица, важным является создание огромной военной базы, в которую постепенно превращается Крым.

Напоминаем, третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Источник: https://censor.net.ua/n3159812
 
   
 Топ комментарии
 
Крим перетворять на військову базу, заселять російським біоматеріалом і знищать кримських татар. Далі Україна не буде мати бажання і сил повернути свій Крим. Все це відбувається, бо зевлада не зробила жодного кроку для повернення Криму.
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Получается что крымчан опять в Сибирь отправляют,плотность населения на росии плохая,в Сибири население как то без воды обходилось (снег можно было растопить) а на крымской Оккупанты считают жителей Крыма ненадежными, поэтому массово переселяет туда людей с территории РФ, - Кислица - Цензор.НЕТ 5875 военной базе сибиряки вымрут без питьевой воды.
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Вони одразу почали це робити, чому тільки зараз почали згадувати про массове переселення кацапів на півострів. Кримських татар знов депортують, як небезпечних. Історія завжди повторюється
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не только русня считает крысьчан "ненадежными" но и украинцы этих скакунов с повизгиванием ********** так же считают их крысоиудами.
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мои родственники в крыму правильные и Украину не предавали.
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І тому вони там мовчать і мовчки працюють на окупанта з російськими аусвайсами.🧐
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Получается что крымчан опять в Сибирь отправляют,плотность населения на росии плохая,в Сибири население как то без воды обходилось (снег можно было растопить) а на крымской военной базе сибиряки вымрут без питьевой воды.
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Крим перетворять на військову базу, заселять російським біоматеріалом і знищать кримських татар. Далі Україна не буде мати бажання і сил повернути свій Крим. Все це відбувається, бо зевлада не зробила жодного кроку для повернення Криму.
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Два тижні тому я розмовляв з кримчанкою, яка живе тепер у Києві та не хоче повернутися у Крим. Її слова були при цьому, що мовляв гірше у Криму не стало🧐 Тобто кримська вата не лікується.
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Вони одразу почали це робити, чому тільки зараз почали згадувати про массове переселення кацапів на півострів. Кримських татар знов депортують, як небезпечних. Історія завжди повторюється
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удерживать крым без воды и электричества и все будет как и было до пувведи...там цены и так московские, а з\плата украинская и такие же и пенсии как и здесь и улучшений не предвидится, отдыхающих нет, пляжи наполовину и то все по путевкам, денег нет, но вы держитесь.... Оккупанты считают жителей Крыма ненадежными, поэтому массово переселяет туда людей с территории РФ, - Кислица - Цензор.НЕТ 5751...
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А вы на что ожидали? Все ето уже проходили. Историю нужно учить. И сегодня история тоже пишется. И неужели опять запишут в историю о массовом переселении украинцев в Сибирь а на их место навезут лояльных кремлю кацапов и косоглазых тупых бурятов?
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Ти бачив багато тупих бурятів? Я от бачив кілька, але чомусь вони були розумними. При цьому бачу багато 73% зебілів та зеколаборантів🐸
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