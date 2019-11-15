 Без закона об особом статусе Донбасса в нормандском формате не о чем говорить, - Путин

Об этом Путин заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано "ЛНР" и "ДНР", тогда все мгновенно зайдет в тупик ", - сказал он.

Путин считает, что тогда теряет смысл и "формула Штайнмайера", потому что она "является лишь инструментом для имплементации закона об особом статусе".

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Российский президент также напомнил, что 31 декабря 2019 года действующий украинский закон теряет силу.

"31 истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос ", - сказал он.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.