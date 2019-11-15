 Без закона об особом статусе Донбасса в нормандском формате не о чем говорить, - Путин

Об этом Путин заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано "ЛНР" и "ДНР", тогда все мгновенно зайдет в тупик ", - сказал он.
Путин считает, что тогда теряет смысл и "формула Штайнмайера", потому что она "является лишь инструментом для имплементации закона об особом статусе".
Российский президент также напомнил, что 31 декабря 2019 года действующий украинский закон теряет силу.
"31 истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос ", - сказал он.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.
Граница вновь под контролем украинских вооруженных сил.
Выплата компенсаций в размере от 500 млрд. до 1 трлн. долл. США. Можно в рассрочку в течении 10 лет, например.
Украина присоединяется к НАТО и никакая кремле-***** тому не препятствует.
По всем остальным, прочим запросам мокши вместе с ****** могут идти в жопу.
и обязательно внести в Конституцию Рашки соответствующее положение..
а иначе, мы вам не покажем новый сезон "Слуги нарИда"..
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вот так нынче разговаривают с Украиной. и, похоже, наш 42-х летний гарант аж бегом поскачет
Как то даже не смешно.
ЗЕлёный дебил сильно пыжился.
Скажите ему, что без козырей в рукаве х__ло на встречи не ездит. Первый Минск - Илловайск. Второй - Дебальцево.