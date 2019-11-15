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 Политика Украины
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 Без закона об особом статусе Донбасса в нормандском формате не о чем говорить, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит, "о чем вообще можно говорить".

Об этом Путин заявил журналистам после саммита БРИКС в Бразилии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Мы слышим от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не согласовано "ЛНР" и "ДНР", тогда все мгновенно зайдет в тупик ", - сказал он.

Путин считает, что тогда теряет смысл и "формула Штайнмайера", потому что она "является лишь инструментом для имплементации закона об особом статусе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всей линии и без двусмысленностей, - Путин рассказал, какого хочет разведения на Донбассе

Российский президент также напомнил, что 31 декабря 2019 года действующий украинский закон теряет силу.

"31 истекает срок, дальше что? Что мы будем делать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос ", - сказал он.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что парламент при публичном обсуждении с обществом разработает и примет до конца года новый закон об особом статусе Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3159811
 
 
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Людожер на лабутенах та в афігітельних кальсонах.
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а зе.лох уже все отвел и дату обсуждает...
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Зєля таки лох, якби він не хотів інших переконати в протилежному
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Моника на полусогнутых быстренько исполнит любую прихоть путлераста
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Вывод всего ржавого, стреляющего железа вместе со всеми боевиками, убийцами, их вонючими семейками и мелкими ублюдками в рашку с оккупированных территорий ("ордло", Крым).
Граница вновь под контролем украинских вооруженных сил.
Выплата компенсаций в размере от 500 млрд. до 1 трлн. долл. США. Можно в рассрочку в течении 10 лет, например.
Украина присоединяется к НАТО и никакая кремле-***** тому не препятствует.
По всем остальным, прочим запросам мокши вместе с ****** могут идти в жопу.
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царъ х#йло-первый почуял слабину прынца зе-шестого и жмет "до полной пабеды". "нормандский формат" захотел паршивец?

Без закона об особом статусе Донбасса в нормандском формате не о чем говорить, - Путин - Цензор.НЕТ 9508
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***, да посылайте уже нах этого кремлевского педофила!
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почему бы нам не потребовать свободу "Карельско-мордовской Республики"..
и обязательно внести в Конституцию Рашки соответствующее положение..
а иначе, мы вам не покажем новый сезон "Слуги нарИда"..
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Пора начинать делать ставки, через сколько дней Закон будет принят. При этом не тот липовый, за которым спрятался Порошенко в свое время, четко обозначив условия при которых он вступит в силу, а где всё будет с точностью до наоборот. Без закона об особом статусе Донбасса в нормандском формате не о чем говорить, - Путин - Цензор.НЕТ 5350
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Только клинический дебил не понимает, шо русне дай пальчик - они откусят всю руку...по самые пятки. Т.е., без внедрения лугандона в тело Украины со всеми причиндалами( сворой вооруженных бандитов, полной амнистией, представительтвом в Раде с правом вето и т.д.) никакого мира не будет.
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Президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, иначе он не видит, "о чем вообще можно говорить"

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вот так нынче разговаривают с Украиной. и, похоже, наш 42-х летний гарант аж бегом поскачет
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Нет никаких ДНР и ЛНР, есть отдельные районы донецкой и луганской областей. Не может быть никакого статуса у районов. В теперешнем законе прописаны временные особенности местного самоуправления в этих районах. Скажите кто-нибудь этому дураку, что он дурак, и тот кто за ним повторяет, тоже дурак.
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КВН против КГБ.
Как то даже не смешно.
ЗЕлёный дебил сильно пыжился.
Скажите ему, что без козырей в рукаве х__ло на встречи не ездит. Первый Минск - Илловайск. Второй - Дебальцево.
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