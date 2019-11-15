 Провести референдум о доступе иностранцев к рынку земли в ближайшее время невозможно, - Разумков. ВИДЕО

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что не соответствует действительности информация о том, что референдум о рынке земли состоится в период между первым и вторым чтением законопроекта, который предусматривает отмену моратория на продажу земли в Украине.

"Это невозможно физически подготовить, провести референдум. Сейчас нет закона о референдуме. Но сегодня Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады, вместе с командой специалистов занимается вопросами закона даже не только о референдуме, потому что это будет закон о народовластии или пакет законов о народовластия, местные референдумы, общенациональный референдум, там будет народное вето и другие вещи ... Возвращаясь к рынку земли, позиция номер один: рынок земли будет открываться для физических лиц и юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которых являются украинские граждане", - сказал Разумков.

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"Референдум состоится. И только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума ", - отметил Разумков.

По его словам, открывать рынок земли нужно для того, чтобы "у людей была возможность распоряжаться своим имуществом", но с учетом стратегического подхода и вопросов национальной безопасности, необходимо "доработать много вещей, таких, как подготовка реестров, кадастров, борьба с рейдерством, и правительство этим занимается ", чтобы создать условия для рынка. Также политик отметил, что те "важные и неоднозначные моменты, связанные с привлечением иностранных инвесторов, имеют свои плюсы, которых тоже много", но есть и риски.

"Именно поэтому президент предложил провести референдум, и украинское общество определится, делать это или нет. Плюс - будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, и после этого, ориентируясь уже не в мифах, а в том, что видят вокруг себя, они будут определяться, надо позволять, чтобы к нам пришли там французы, поляки ... ", - пояснил политик.

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Отвечая на вопрос, состоится ли референдум уже при другой власти в 2024 году, Разумков предположил, что это может произойти раньше.

"Я не уверен. Давайте дождемся принятия законов о референдуме. Это может произойти и раньше, чем 2024 год", - сказал председатель ВР.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум.