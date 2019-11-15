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 Политика Украины
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 Провести референдум о доступе иностранцев к рынку земли в ближайшее время невозможно, - Разумков. ВИДЕО

Провести референдум о доступе иностранцев к рынку земли в ближайшее время невозможно. Сначала рынок земель запустят для украинцев, а уже после того, как граждане увидят, как это работает, проведут референдум.

Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире 1+1, информирует Цензор.НЕТ 

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что не соответствует действительности информация о том, что референдум о рынке земли состоится в период между первым и вторым чтением законопроекта, который предусматривает отмену моратория на продажу земли в Украине.

"Это невозможно физически подготовить, провести референдум. Сейчас нет закона о референдуме. Но сегодня Руслан Стефанчук, первый заместитель председателя Верховной Рады, вместе с командой специалистов занимается вопросами закона даже не только о референдуме, потому что это будет закон о народовластии или пакет законов о народовластия, местные референдумы, общенациональный референдум, там будет народное вето и другие вещи ... Возвращаясь к рынку земли, позиция номер один: рынок земли будет открываться для физических лиц и юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которых являются украинские граждане", - сказал Разумков.

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"Референдум состоится. И только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума ", - отметил Разумков.

По его словам, открывать рынок земли нужно для того, чтобы "у людей была возможность распоряжаться своим имуществом", но с учетом стратегического подхода и вопросов национальной безопасности, необходимо "доработать много вещей, таких, как подготовка реестров, кадастров, борьба с рейдерством, и правительство этим занимается ", чтобы создать условия для рынка. Также политик отметил, что те "важные и неоднозначные моменты, связанные с привлечением иностранных инвесторов, имеют свои плюсы, которых тоже много", но есть и риски.

"Именно поэтому президент предложил провести референдум, и украинское общество определится, делать это или нет. Плюс - будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, и после этого, ориентируясь уже не в мифах, а в том, что видят вокруг себя, они будут определяться, надо позволять, чтобы к нам пришли там французы, поляки ... ", - пояснил политик.

Также смотрите: Вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум, - Зеленский. ВИДЕО

Отвечая на вопрос, состоится ли референдум уже при другой власти в 2024 году, Разумков предположил, что это может произойти раньше.

"Я не уверен. Давайте дождемся принятия законов о референдуме. Это может произойти и раньше, чем 2024 год", - сказал председатель ВР.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о рынке земли в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос права иностранцев покупать землю будет вынесен на референдум.

Источник: https://censor.net.ua/n3159810
 
 
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...но с учетом стратегического подхода и вопросов национальной безопасности, необходимо "доработать много вещей, таких, как подготовка реестров, кадастров, борьба с рейдерством, и правительство этим занимается "

Так может сначала доработать, а потом закон? Провести референдум о доступе иностранцев к рынку земли в ближайшее время невозможно, - Разумков - Цензор.НЕТ 9365
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Спочатку вони все продадуть, а потім буде закон.
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Який, нах, референдум? Виборів вже достатньо.
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???? А я не помню, чтобы ОАЭ проводили референдум о допуске иностранцев к рынку земли. Кстати земли там заметно меньше, и земля там заметно хуже, но в разы дороже нашей. Кстати, может провести аудит, с наших слуг власти земельку там никто не прикупил?
Вариант палисадник, цветочки посадить, походить в кальсонах утром пополивать. Есть желающие!???
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"Референдум" - хрипела бубочка , а тут хоп-хоп и "самосделаемся вместе"
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...а есть готовность у народа раздать по 200 тыс. га или по 15-20 сел на рыло олигархам?...откуда инфа такая к феерических ДЛБ, зашедших в Раду по недоразумению 2\3 пришедших на выборы по приколу ?...зачем народ то разогревать во время войны?..какие референдумы в это время...
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Ali Hasan "Если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать." - Марк Твен
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Але насправді я бачив, що зедебіли дійсно існують. Правда, що тепер деякі роблять вигляд, що не голосували чи не розуміли наслідки.
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Каждый народ заслуживает то правительство которое имеет. (Г.Гегель)
Обычно на выборах выбирают себе подобных, хотя бы по некоторых показателям. Если выбрали дебилов, то скорей всего и избиратели были дебилами... Жаль что мало кто из них может это признать и сделать выводы.
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Этот закон противоречит Конституции Украины, где написано, что земля принадлежит народу Украины. Пусть хоть Конституцию прочитают.
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Ну если противоречит, то изменим Конституцию... А если серьезно, то всем этим "слугам" плевать на Конституцию.
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ЗЕкловун гаварил сваим зебилам шо будет рихвирендум, но кловун же не сказал когда!..так шо зебилы когда то там в светлом будущем, когда уже всё продадут вы зебилятки приходите рифирендить..
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так же не возможно избежать в скором времени погромов лиц щироукраинской мыролбно -реформаторской национальности.
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Та куди завгодно, може і свій зріст вже перевищив у кожного, але ж головне, що не пєця.
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никто штейна со свиновальцем не сравнивает. хотя у них совершенно одинаковая тяга к мыролюбству и попытки отреформировать доходы населения. плюс они оба адиннарот - богоизбранные дети исраэлевы.
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Це тепер не всі порівнюють, а раніше проголосували типу проти пєці. Тепер можеш прокинуться ранком, а землю Херсону купив Аксьонов. 🐸
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а чего нормально. очень бы хотел увидеть у нас парашного гоблина или его шестерок.
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это мошенничество:"чтобы у людей была возможность распоряжаться своим имуществом"(с) - по сути та же ваучерная "прихватизация". типа "сначала мы запустим", а "потом люди увидят"... - увидят как их "сделали всех вместе". задача "слуг" - обеспечить беню и себя любимых высоколиквидными участками.
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Краще провести референдум:"Кожному депутату,котрий продає землю України, по гилякі".
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А Ви дкмаєте, чого вони так ліс вируюують, - щоб не залишилось дерева де їх повісити.
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Украина вошла в историю , как первая в мире страна, которую рейданула кучка иудеев и распродала по частям.
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не первая. в 20 ом. веке в германии в 19-32 годах то же происходило. Но немцы прекратили этот мыролюбный реформизм за одну ночь.
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А шо Конституция Украины говорит о том,кому принадлежит земля в Украине? Просто интересно...
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Интересное наблюдение - даже сайты, которые позиционировались в опозиции к ЗЕ , полностью молчат о расчлененке Украины через продажу земли. То же касается и большинства политологов и блогеров, - как в рот воды набрали, ни одного слова о Земле.
Вывод - вся эта опозиция к ЗЕ , оказалась ряженой, и даже Порошенко.
Этот парламент будет распущен, они сделали свое дело, дали добро на распродажу Украины, поэтому соучастников преступления нужно распустить и в дальнейшем ликвидировать, как прежнюю ЦВК.
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