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 Общество
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 Громада храма на Закарпатье отстояла в Верховном суде свое право перейти в ПЦУ

Громада храма с. Пылыпець Закарпатской епархии отстояла в Верховном суде свое право на изменение религиозной принадлежности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гсообщает сайт ПЦУ.

В сообщении отмечется: "Религиозная громада Свято-Рождества Богородицы села Пылыпець Межгорского района Закарпатской области отстояла в Верховном суде Украины свое право на изменение религиозной принадлежности.

Таким образом, окончательно подтверждено право общины на переход из Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата в Закарпатскую епархию поместной Православной Церкви Украины.

В связи с этим епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий направил свои поздравления прихожанам и настоятелю храма".

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Источник: https://censor.net.ua/n3159809
 
   
 Топ комментарии
 
стыдно, мерзко и гадко быть прихожанином секты УПЦ МП!..
у не не только Томоса нет!.. у них нет благодати, а их миро варится на Путенской моче!
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Упц мп это любимые приходы зебилов.
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Молодцы ! От рашистов и зебилья подальше
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стыдно, мерзко и гадко быть прихожанином секты УПЦ МП!..
у не не только Томоса нет!.. у них нет благодати, а их миро варится на Путенской моче!
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Томос Андерс уже не тот, видел его на днях Громада храму на Закарпатті відстояла своє право перейти в ПЦУ у Верховному суді - Цензор.НЕТ 9214
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недавно видел Гуньдяева, тот пиво в ларьке продавал.. уже не тот.. совсем не тот..
сектант, что с него возьмешь!
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А моя сусідка бачила як гундяй сходив у жіночий туалет.
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Единственный реформированный суд, и тот собираются сокращать младые зелёные лиформаторы.
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Я не понимаю. почему они все в суд бегут? А тому парню, которому они молятся, не очень доверяют? В суд надёжнее? Или ему вообще похер? Скорее всего. А вот попам точно не похер. Громада храма на Закарпатье отстояла свое право перейти в ПЦУ в Верховном суде - Цензор.НЕТ 333
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чуваґ, ти вкурсі причини виникнення підйомної сили в літаку?
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А где ты там про самолёт увидел, загадочный ты наш? По существу возражай.
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Тот, кому они молятся решил их проблемы - каноническую украинскую церковь. С Богом решают Божьи дела, а с правителями мира сего - мирские.
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То я перевіряв на присутність у тебе інтелекту.
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Так это махровый провокатор. Воинствующий атеизм, любящий совать свое московское рыльце в дела, которые его не касаются
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Давайте називати вже своїми іменами.
Не «воінствєнний», а печерний атеїзм, бо докази якими послуговувались «атеїсти» в СРСР, особливо в 20-30 роки минулого століття, більш відповідали печерним дикунам.
Та й зараз крім лайки і матюків, інших аргументів у них нема.
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Молодцы ! От рашистов и зебилья подальше
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Молодцы ! От гебни коммуняцкой подальше
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нелегальную секту в рясах обьявить вне закона...
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Почему кацапские твари до сих пор в Киево-Печерской Лавре? Почему иностранный агент влияния - РПЦ - занимает монастырский комплекс который был создан за несколько столетий до появления не то что **********, а даже Московского царства? Получение Украиной Томома вскрыло даже тот факт что РПЦ это вообще секта самозванцев и раскольников и не имеет права даже формально считаться церковью - это придаток правителя для держания быдла в рабском тонусе. Зачем они здесь если ***** там и мы в состоянии войны с *****м?
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І що цікаво, у їхньому мокшанському нарєчіі, навіть НЕМАЄ слова ПЕЧЕРА !
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