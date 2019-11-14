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Все про:голодовка (733) Шумков (13)

 Украинский политзаключенный Шумков прекратил голодовку в российской тюрьме

Украинский политзаключенный Александр Шумков прекратил голодовку в российской тюрьме, которую начал 14 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написала Ульяна Супрун.

Она отметила: "Пленник Кремля Александр Шумков прекратил голодовку из-за угрозы принудительного питания. Администрация российкой колонии отказывает украинцу в проведении медицинского обследования, хотя его состояние здоровья значительно ухудшилось. Шумков держал голодовку с 14 октября".

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Напомним, бывший охранник экс-депутата ВР Дмитрия Яроша Александр Шумков попал в российское СИЗО в сентябре 2017 года. В декабре 2018 года суд РФ признал его виновным по статье "Участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности". Шумкова приговорили к четырем годам заключения.

15 октября Шумков объявил голодовку.

Источник: https://censor.net.ua/n3159808
 
 
 Топ комментарии
 
Почему-то из ростюрем все голодающие выходят изрядно потолстевшими. Наверное, насильное кормление через трубочку сказывается.
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Что бы обратить внимание.
Ты знаешь про такого?
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Что бы обратить внимание.
Ты знаешь про такого?
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Дальше будем его менять.
А что ты предлагаешь?
Украина своих не бросает?
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А если бы кушал, про него забыли бы?
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Наверняка.
Смотри сколько других важных дел...
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Почему-то из ростюрем все голодающие выходят изрядно потолстевшими. Наверное, насильное кормление через трубочку сказывается.
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Таварисч майор, не потолстевшими, а опухшими от голода.
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