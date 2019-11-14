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 Политика Украины
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 Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали на учениях нанесение удара по Одессе, - Воронченко

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом во время учений нанесение ракетного удара по Одессе.

Об этом на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Провокационные учения российские военные провели 10 июля 2019 года. Самолеты осуществили условный пуск в 60 км от Одессы, после чего повернули в сторону Босфора.

Доклад Воронченко был посвящен наращиванию Россией своего военного присутствия в Черном море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационный Черноморский флот РФ провел учения по высадке морского десанта

По словам адмирала, за пять лет, прошедших после оккупации Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок — с одной до семи. Все новые фрегаты, корветы и субмарины оснащены ракетами морского базирования "Калибр". Сейчас суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, но программа производства вооружения предусматривает, что в 2020 их будет уже 170 штук.

При помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. Зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км.

Также читайте: Оккупанты проводят в Крыму военные учения

В настоящее время РФ строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций. В крымском небе во время авиационных учений наблюдалось одновременно до сотни самолетов — истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3159807
 
 
 Топ комментарии
 
Нам не о мире любой ценой нужно мечтать, а сцепив зубы работать над создание боеспособной армии. Почему маленькое государство Израиль смогло "забить болт" на все мировое сообщество и стать маленьким монстром, который даже на "злых кацапов" хер ложил? Дело в том, что там живут люди которые хотят иметь свое государство и жить не зависимо, а у нас 73% готовы принять от кого угодно и куда угодно за миску каши. Зелебобы, таким как вы место только на окружной, там ваша родина!!!
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А потому, что наше 73% зеленое большинство устало от войны.
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А почему наше ПВО не отрабатывало удар по этим бомбандировщикам?
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А почему наше ПВО не отрабатывало удар по этим бомбандировщикам?
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А потому, что наше 73% зеленое большинство устало от войны.
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Потому что это была отработка по Дому Профсоюзов)))
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Палишься, гэбня! Разве что назови тот нервно-паралитический газ, которым вы убили своих симпатиков в Доме Профсоюзов, прежде чем их сжечь изнутри! Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 6175 И почему все обгорелые трупы лежали в расслабленном состоянии, что невозможно при "горении заживо", когда человек сжимается в клубок.
Подсказка: в "Норд Ост" использовался тот же газ. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 1000
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В каком расслабленом? Так реальный шашлык,сгоревший.Посмотри на фото как они руки держат.
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И шо из этого? А мы давайте в Краснодар прицелимся.
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пора проводить боевые ракетные стрельбы на расстояние в 1200 км.
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Надо турков привлеч к охране украинских границ ( как страну НАТО). Турки у *** самолеты кацапов опускать на землю 😀😀😀
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а венгров охранять ужгород, поляков - львов.
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Вот только не надо эти кубистские сказки про Львов и поляков. Убогость от лаптеногих
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Эстонцы в Евросоюзе. , вот хотят выгнать всех кацапов обратно в рашу- надоели им гаденыши в лаптях
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Да куда ему? На него там швидка Настя нападет 😀😀😥
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Нам не о мире любой ценой нужно мечтать, а сцепив зубы работать над создание боеспособной армии. Почему маленькое государство Израиль смогло "забить болт" на все мировое сообщество и стать маленьким монстром, который даже на "злых кацапов" хер ложил? Дело в том, что там живут люди которые хотят иметь свое государство и жить не зависимо, а у нас 73% готовы принять от кого угодно и куда угодно за миску каши. Зелебобы, таким как вы место только на окружной, там ваша родина!!!
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Олег, начинайте работать! Доставайте ваш набор "моделист-конструктор"!
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Зубожіле. ти не взмозі купити дітям шоколадку?
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Во первых, ты чо иплан сравнивать босяков с камнями и палками с армией РФ? Во вторых, Израиль находится на анексированных силой землях, по этому их все вокруг ненавидят и им этого мало, они постоянно захватывают ещё земли. Нашёл кем поклонятся.
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Уважаемый, биплан, постарайтесь не хамить, как конченый кацап! Если Вы помните, то босяки к ним поваливали на МИГах и с около 2000 танков! По поводу аннексии, также учите историю! Вам известно понятие "Подмандатная Палистина"? Она была создана Лигой наций и потом разделена решением ООН на еврейское и арабское государства. Хотя, зачем вам это? Я им не поклоняюсь, но пример умения защищать свое Государство вызывает только уважение.
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Армия РФ и есть босяки с камнями и палками Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 3006
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Исраиль будет забивать [обрезаный] болт пока за ним стоят штаты, как только штаты отвернутся исраилю кердык Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 9381
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У Исраиля (как Вы его назвали) более 300 ядерных боеголовок и именно в этом и заключается тот (обрезаный) болт, который они ложили на всех!!! Вы немного отстали от жизни. На сегодняшний день США закупают некоторые виды вооружения у Израиля.
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Штати почали допомогати не до, а після того, як побачили волю Ізраїля стояти до кінця.
Да, і там в Армії, службу проходять всі, від дівчат до президентів.
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США даже занимали нейтральную позицию когда Израиль воевал с Сирией, Иорданией и Египтом и под влиянием штатов Израиль не стал захватывать Каир, хотя были совсем рядом и армия Египта была практически разбита.
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Да в жопу этих кацапов, Украине нужно их нах послать и активно экономически развиваться в противоположном направлении. Рашка сама развалится как совок, а потом это всё вооружение будут на еду менять.
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И кто же Украину будет экономически развивать? Неужто беня и клоун зеленский?
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Спочатку задлося, що випадково срусмі просочилися на цензор...а прочитавши статтю зрозумів, що то "наш" піарить "аналоговнєтов". Цікаво, далі буде...
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Зашли в ЕС и НАТО! Нипадеццки!. Украина будет воевать с РФ, а США и Европа жировать.
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Так Беня про то же Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 1330 А он знает что говорит Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 6022
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Это чистое совпадение взглядов на вещи.
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Ну так не воюй, беги в дырляндию с братушками целуйся, может тебя пожалеют и за своего примут.
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Я согласен воевать только в заградотрядах при условии, что на передовой будут истинные патриоты - наши можновладци и их дети. А впереди всех Пётляксеич на белом боевом коне!
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тоесть в ЕС и НАТО вступать не ннада?
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Надо сосредоточиться на развале рашки изнутри.
Только разделившись на мелкие государства и освободившись от дурных кацапов, у угнетенных народов появится шанс догнать в развитии другие страны .
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Я согласен. Помогите мне сосредоточиться. Я могу чем-то помочь? Пока Россия только прирастает территориями за счёт Украины как единое государство. Давайте для начала рисовать карту разделённой на мелкие государства России! У вас есть фломастеры и контурные карты?
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А давайте - Татарстан прекрасно заживет без кацапов.
Калинград готов вернуться на историческую родину- только бы взяли 😀😀😀
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Курилы радостно попросится к японцам
Дагестанцы прекрасно обойдутся без раши
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Так! Первый этап мы выполнили. Беру командование на себя! Отправляю вас в командировку в Татарстан. Вам поручено вступить в контакт с местным населением. Определить среди них симпатиков независимости Татарстана и создать подпольное движение борьбы за независимый Татарстан! Мы организуем там майдан! Поручите активистам расклеивать листовки о дате сбора на майдане и снабжение участников использованными шинами, коктейлями Молотова и спичками.
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В Татарстан едьте вы. А я пока изучу поставку старых шин для костров 😀😀😀
Еще КТОТО должен повернуть КАМАЗы со снарядами в сторону Татарстана , чтобы татры смогли отстреляться от федералов
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Так а где сейчас КАМАЗЫ со снарядами? Откуда их повернуть? И из чего они будут отстреливать снаряды? У них уже пушки есть?
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Достатньо прокрутити в татарстані фільм, обов'язково татарською мовою, з натяком на різанин касабів. І шини не ************.
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Фильм уже снят? Вам поручаю написать сценарий, найти съёмочную группу, режиссёра, художника по костюмам, оператора и актёров. Рассчитайте бюджет фильма. Крутить будем в кинотеатрах сначала, чтобы больше заработать, потом продавать в сети, а потом по ТВ! Не, сразу по ТВ, без сети. Пираты сразу скопируют фильм и разместят на торренте. Идею одобряю.
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Кого в Одессе бомбить? Большинство целей уже давно в исраиле и в штатах
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Все теперь его уволят или посадят. ваЗЕлин с толстожопым сивохой обьявят его паникером и вруном, а так же воинствующим меньшенством. А богдан с беней поддакивать будут и делить 100 млрд.
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У военных недостаточно средств воздействия на внутреннего оккупанта, препятствующего созданию эффективных средств отражения внешней угрозы? Чего не хватает, разведсредств, аналитики? Что за слезы?
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Ето точно ***** Одесса со своим ПВО и хоть какими то но кораблями как кость в горле. С взятием Одессы ***** отрезает Украину от Черного моря и полностью контролирует регион. Окупация Одессы начнется сразу же после легализации ОРДЛО или подписания капитуляции Украины.
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Так война. Почему эти недовояки постоянно чему то удивляются? Там волшебник должен летать в голубом вертолёте?
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7 только подлодок у кацапов, надводный флот гораздо больше. И как с этим сражаться имеющимися средствами? Киданули западные партнеры-гаранты Украину, долго еще эта ползучая агрессия будет продолжаться
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Шо там отрабатывать? Такой удар можно нанести и без всякой отработки. Зачем это нагнетать? Ну, проводили они учения. Вероятно потому, что в черноморском регионе проявляют активность американцы. Была выбрана условная цель, точка запуска ракет и выход на точку с условным пуском и отход. Заодно проверили реальную работу активных радаров украинской ПВО с засечкой их дислокации. Обычные военные рутинные занятия. РФ не будет бомбить Одессу. В случае реальных боестолкновений будет подавлять ПВО в первую очередь. Надеюсь они не в черте города? Это обыкновенное бряцание оружием в пику американцам. Только и всего.
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Тебе с бутылки разрешали вставать, кацапоманавт? Тебе не за американцев нужно волноваться, а за своего чеченского мужа, чтобы не отключил тебе wifi Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 7696
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Спустя полгода подняли истерику.
Даже НАТО не подтвердило это бред.
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это кацапо-фашисты так в миру готовится?!да?!
нужно вооружатся до зубов.и восстанавливать ядерное.и так и будет
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У нас нет денег на нормальные бронежилеты и патронного завода. Вы представляете сколько стоит создание ЯО?
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...нисколько не стоит при наличии шести АЭС Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 6221
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И сколько же оно стоит , если даже Пакистан с Индией
имеют по несколько десятков ед. ЯО.
А в Украине 15 ядерных блоков , их них несколько водо-графитовых реакторов РБМК-1000 канального типа на тепловых нейтронах.В Чернобыле был четвертый и первый реакторы - военные размножители .Кучма с помпой их закрыл.
И Украина получила не объявленную войну с рф .Но есть еще отходы U - 235 с оставшихся блоков , достаточных для создания тактического ЯО. .Необходима только политическая воля , как у Голды МЕЙЕР в 1957 году открыть центр ЯО ДИМОН и безо всяких Договоров о не распространении Украина вернет себе Ядерный Статут . Будапештский Меморандум нарушен - значит Украина никому -ничего не обязана .
Трамп заявил , что военные поставки в воюющую без результатов страну не вечны !
ЕС свих солдат на защиту границ Украине посылать не собирается ..
Вот он , как-то , Макрыч !
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Ядерное оружие никогда не производилось на территории Украины, в советское время полный цикл производства ядерных боеголовок был только в рсфср. Так что никаких технологий по производству ЯО у Украины нет и никогда не было. И нам никто не даст обладать ядерным оружием, задавят санкциями
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Зебилы , я вас поздравляю с Приднестровьем-2 . Сколько мог , столько Путин и оттяпать Украины, теперь можно взять передышку , что бы сняли санкции , а когда Путин наберёт сил , он вам и по Одессу все оттяпает! Помните , что бы не говорили , что я не был прав
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Все на що здатні кацапи - це "пужать". Пропоную подивитися кадри як совковий пілот "пужав" американський авіаносець. Тільки косячок вийшов у криволапого пілота: розвертаючись для другого пужального заходу, зачепив крилом воду і гавкнувся. 1968 рік!
https://www.youtube.com/watch?v=l3bijF2--os
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Серебристый лайнер ТУ развалился на лету... (с)
Російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацьовували на навчаннях нанесення удару по Одесі, - Воронченко - Цензор.НЕТ 4214
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