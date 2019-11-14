 Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали на учениях нанесение удара по Одессе, - Воронченко

Об этом на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Провокационные учения российские военные провели 10 июля 2019 года. Самолеты осуществили условный пуск в 60 км от Одессы, после чего повернули в сторону Босфора.
Доклад Воронченко был посвящен наращиванию Россией своего военного присутствия в Черном море.
По словам адмирала, за пять лет, прошедших после оккупации Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок — с одной до семи. Все новые фрегаты, корветы и субмарины оснащены ракетами морского базирования "Калибр". Сейчас суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, но программа производства вооружения предусматривает, что в 2020 их будет уже 170 штук.
При помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. Зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км.
В настоящее время РФ строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций. В крымском небе во время авиационных учений наблюдалось одновременно до сотни самолетов — истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.
Подсказка: в "Норд Ост" использовался тот же газ.
Да, і там в Армії, службу проходять всі, від дівчат до президентів.
Только разделившись на мелкие государства и освободившись от дурных кацапов, у угнетенных народов появится шанс догнать в развитии другие страны .
Калинград готов вернуться на историческую родину- только бы взяли 😀😀😀
Дагестанцы прекрасно обойдутся без раши
Еще КТОТО должен повернуть КАМАЗы со снарядами в сторону Татарстана , чтобы татры смогли отстреляться от федералов
Даже НАТО не подтвердило это бред.
нужно вооружатся до зубов.и восстанавливать ядерное.и так и будет
имеют по несколько десятков ед. ЯО.
А в Украине 15 ядерных блоков , их них несколько водо-графитовых реакторов РБМК-1000 канального типа на тепловых нейтронах.В Чернобыле был четвертый и первый реакторы - военные размножители .Кучма с помпой их закрыл.
И Украина получила не объявленную войну с рф .Но есть еще отходы U - 235 с оставшихся блоков , достаточных для создания тактического ЯО. .Необходима только политическая воля , как у Голды МЕЙЕР в 1957 году открыть центр ЯО ДИМОН и безо всяких Договоров о не распространении Украина вернет себе Ядерный Статут . Будапештский Меморандум нарушен - значит Украина никому -ничего не обязана .
Трамп заявил , что военные поставки в воюющую без результатов страну не вечны !
ЕС свих солдат на защиту границ Украине посылать не собирается ..
Вот он , как-то , Макрыч !
https://www.youtube.com/watch?v=l3bijF2--os