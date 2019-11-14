 Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали на учениях нанесение удара по Одессе, - Воронченко

Об этом на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона рассказал командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Провокационные учения российские военные провели 10 июля 2019 года. Самолеты осуществили условный пуск в 60 км от Одессы, после чего повернули в сторону Босфора.

Доклад Воронченко был посвящен наращиванию Россией своего военного присутствия в Черном море.

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По словам адмирала, за пять лет, прошедших после оккупации Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок — с одной до семи. Все новые фрегаты, корветы и субмарины оснащены ракетами морского базирования "Калибр". Сейчас суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, но программа производства вооружения предусматривает, что в 2020 их будет уже 170 штук.

При помощи противокорабельных систем Россия контролирует всю акваторию Черного моря. Зенитные комплексы С-400, базирующиеся в Крыму, отслеживают воздушные цели на удалении до 600 км и способны поражать их на дальности 240 км.

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В настоящее время РФ строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций. В крымском небе во время авиационных учений наблюдалось одновременно до сотни самолетов — истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.