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Все про:Путин (25154) Донбасс (19916) минские соглашения (2684) разведение сил (85)

 По всей линии и без двусмысленностей, - Путин рассказал, какого хочет разведения на Донбассе

Глава государства-агрессора Владимир Путин заявил, что разведение сил и средств должно состояться по всей линии соприкосновения, а в зону, которую покинули войска, не могу зайти украинские полицейские и Нацгвардия.

Об этом он заявил в Бразилии на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Надо развести по всей линии, так чтоб хоть пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно нужно сделать как можно быстрее", - сказал Путин.

При этом президент РФ удивлен словами главы МИД Украины о том, что наша страна может отказаться от Минских соглашений.

"Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил, что Украина может вообще отказаться от Минских соглашений. Это как? Мы че тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем там тогда может идти речь, я не понимаю", - заявил Путин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Пристайко допускает выход Украины из минского процесса: Для нас Минск - не самоценность. Важно наше выживание как нации

Кроме того, он не хочет, чтобы на территорию, с которой в процессе разведения сил и средств отошли ВСУ, заходили украинские силовики.

"Мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования. И милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется - нет", - сказал Путин.

Также на Цензор.НЕТ: "Он меня терпеливо ждал три часа в ресторане", - помощник Путина Сурков о встрече с Ахметовым летом 2014

Источник: https://censor.net.ua/n3159806
 
 
 Топ комментарии
 
Понял Зебил еще не все выполнил домашнее задание чтоб селфи делать в Париже
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так звани Минские угоды держат ЛДНР и кацапо-армию в тех границах, которые есть сейчас.. а Рашка хочет расширения границ ЛДНР до уровня Донецкой и Луганской областей с дальнейшим присоединением Харьковской и других Южных областей..
Почему ты такой дурак?!.. Почему ты это не понимаешь?!
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с тех пор как Шредер стал получать зарплату у путена .
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Кацапка совсем наглость потеряла. Пусть терпит "кипящие экскременты". Тут дела поважнее. Надо помочь Сирии, Венесуэле, Судану и дружественному Ордило.
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А шо это за монголоид? Это такая нация кацапская? 😀😀😀
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Как в поговорке, увяз хоботок всей мушке пропасть (не уверена)
Нельзя быть на половину беременной. Мы не можем оставить наш народ в зоне разведения право хранителей. Элементарный порядок надо поддерживать. Единственный выход совместное с лднр патрулирование. А вы как думали?
Самый лучший способ не проиграть шулеру - не садиться ваще играть. Только сел, проигрыш дело времени.
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Увяз коготок- пропала птичка. Какие игры- чистый бизнес на дураках.
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Зечмоніка все зробить як тобі треба, йому ж «сватів» та свої гівношоу продавати на расєі для рузкагаварящіх. А це непогані гроші, які зайвими не будуть.
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ублюдок плешивый мы в сврей Украине не вольны делать то что хотим? тебе это нравиться а зельц? давайте теперь этого узурпатора в попу целовать!!! может всетаки стена и ров с крокодилами чтобы путлер окуел.....?
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Теперь отдыхаете. Губернатора нащначат.
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Мдааааааааааа! Це вже стриптиз! , а не політика Зеееееееееееее.
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Больше всего бесит что не украинцы и даже не украинская власть, а именно ***** диктует нам свои условия и заставляет нас делать то что хочет он. А *украинская* власть опустилась до того что стала обычным инструментом по реализации планов и хотелок кремля. Получается в Украине нету власти а есть обычные посредники- гауляйтеры или ставленики кремля.
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Украинская власть делает то, что хочет 73% граждан Украины
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Да не звезди ты про 73%. Тогда люди просто были обозлены на Парашенка который вместо воевать с врагом с ним торговал. Януковощ тоже думал что его поддерживают 80% перед Майданом.
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Тебя чеченцы унизили, что тебя эта тема волнует. Так может хватит?
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Пойди выпей зелененькую таблеточку, ти забыл ее сегодня выпить.
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...а аппетит разыгрался то как...пучить скоро начнет царя-боха-пу ....
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А на хрена Украине эта Лугандония, ?
Украину они ненавидят
Все там развалили
Всегда туда свозили уголовников во времени совка и царя, ШОБЫ тк в шахтах тупо гибли. А казаками с востока им дорогу перегородили, ШОБЫ этот гоп стоп по раше не расползался.
Дорог там нет
ЗАМОРОЗИТЬ КОНФЛИКТ, стену 3 метровую и зрен с ними
И ПУСТЬ **** НА КОЛЕНЯХ ППРЕД КИЕВОМ ЛАЗИТ , ПРОСИТ ЗАБРАТЬ ЭТОТ ГНОЙНИК
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Без полиции, а значит со временем беспредел и бандитизм!
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Какая полиция? Вы о чем? Забудьте! Теперь там "народная милиция".
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Ждем когда ***** потребует во главе каждого нашего подразделения поставить своих наставников и отдать им ключи от ружейных комнат. Чтобы не было правакаций. Как в крыму. Когда вы решили пойти на сделку с Дьяволом вы уже проиграли. У Дьявола свои правила.
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***** потребовал во главе комитета по свободе слова поставить человека мертветчука - и слуги взяли под козырек
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По этому поводу не лишне напомнить слугам о личной креатуре ***** - Табачнике. Его смог убрать только майдан, т к этот украинофоб был неприкасаем даже для Янека.
А СКОЛЬКО АРХИВНЫХ МУЗЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОН ВЫВЕЗ !!!!
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Alex Surov 3d90a6e3
Ждем когда ***** потребует во главе каждого нашего подразделения поставить своих...
По всій лінії і без двозначностей, - Путін розповів, якого хоче розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 3461

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Во как! Украина войска отвела, а ему уже нечего обсуждать!
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Заморозить конфликт . Пусть там друг друга перегрызут
И СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РАЗВАЛЕ РАШИ - помочь угнетенным народам освободиться от кацапов
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Да. Только мы только что без боя сдали кацапам наши населенные пункты... Развели, блин. Что теперь Главзебил говорить будет?
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Надо у него спросить .
Журналисты разучились спрашивать - разогнать союз журналистов на хер
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Ну развели и дальше что? Крым когда вернут? Ведь там вообще никто не стреляет и не стрелял.
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Догрались зеуставшіє ат вайни?
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Теперь остается только догадаться зачем им "махновщина" между Украиной и лднр. Хотя все ответы на поверхности. Бред про пушки которые стреляют на значительно большее расстояние не более, чем путинское замыливание глаз. Зелебобики путина, вам не кажется, что вы дарите украинские земли? Теперь прикиньте сколько квадратных километров нашей земли вы отдадите!!! Почему вы такие подлые твари??? Хотите мира, так валите в кацапстан!!!
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Путин очевидно намерен добиться от президента Украины Владимира Зеленского предоставления особого статуса оккупированным районам Донбасса.

"Это абсолютно ключевой вопрос", - сказал агрессор журналистам. Он уточнил, что новый закон "Об особом статусе" должен быть согласован с главарями "Л/ДНР". В ином случае, предупредил Путин, "все мгновенно зайдет в тупик".

Президент РФ напомнил, что действие старого закона "Об особом статусе ОРДЛО" заканчивается 31 декабря нынешнего 2019 года.

"И если он не будет продлен..." - сказал Путин, но не уточнил, что за этим последует.

Он пожаловался, что Киев не сделал бессрочным данный закон, как, с его слов, "прямо просили европейские партнеры".

"В свое время Порошенко согласился с этим, сказал: "Да, мы должны это сделать и мы это сделаем'. Так ничего и не сделано. 31-го истекает срок. Дальше что? Чего мы будем обсуждать в "Нормандском формате"? Что?" - задал вопрос президент РФ.

Прямым текстом говорит что нужно переписать временный закон на постоянный.
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Украине надо отказаться от ЛУГАНДОНа- жтот гнойник мешает жить нормальным людям. На зрена эту вонь в Украину впускать ?
И ПУСТЬ СЕПАРЫ НЕ НАДЕЮТСЯ ВЪЕЗЖАТЬ В УКРАИНУ И ПАСПОРТА У НИХ УКРАИНСКИЕ ОТОБРАТЬ - обойдутся без безвизов
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От себя не уйдешь.
Украина ничем от лугандона не отличается по качеству населения.
Разница только в том что из лугандона отведены украинские силовые структуры.
Этот недостаток легко исправит президент.
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Украине Лугандон с его криминальным населением не нужен!!!!
Забыть о существовании . Стену вдол границы 5 метровую, никаких пенсий, никаких КП.
Пусть ***** подавиться.
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А ещё лутьше,если Украина ввела рынок земли,свои оккупированные земли продать,как Екатерина- Аляску.
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Правильно писать ЛУЧШЕ. Вам там в США тяжело наверно без русского мира 😀😀😀
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А чому ви дивуєтесь? До цих пір зєля виконував абсолютно всі забаганки х.йла, виконає і наступні. Зєля це абсолютно безхребетна, ватна істота, котра для зустрічі тет-а-тет с дарагім Владіміром Владіміричем, готова на все.
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Встречи не будет пока клоун не примет закон об особом статусе как хчет пуло вот еще он сказал -"Мы слышим тоже от первых лиц Украины, что может быть принять другой закон об особом статусе Донбасса.
Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик.
Ведь весь смысл и формулы Штайнмайера, которая не несет никакого содержания и является просто инструментом принятия имплементации закона об особом статусе после проведения муниципальных выборов…
Там же ничего нет содержательного. Это просто формула, причем такая, которая не в полной мере соответствует минским соглашениям, но мы пошли на это. Это компромисс с нашей стороны. Мы согласились, но только бы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед.
Куда нужна эта формула, если не будет самого закона об особом статусе? Ведь нам формула нужна для имплементации этого закона.
И еще очень важное обстоятельство. 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе на Донбассе.
Если он не будет продлен...Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том, что - и прямо просили Украину - сделать этот закон бессрочным. Не на год, не на два, не на три. В свое время Порошенко согласился с этим, сказал "да, мы должны это сделать и мы это сделаем". Так ничего и не сделано.
31-го истекает срок. Дальше что? Чего мы будем обсуждать в нормандском формате? Это вообще ключевой вопрос".
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Так, ГлавЗебил, срочно обращение к народу из автомобиля по поводу того, в какой позе будешь делать селфи: раком или на коленях, в двууголке или без?. У народа есть право знать. ..Такой сюрр не каждое тысячелетие наблюдается, но зебилам повезло, они увидят. А нам ...нет. По той же причине.
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он герой только видосики делать перед своими жополизами 73% а перед пуйлом и мордором язык в жопу
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Це якась патова ситуація. Як це не може там бути нацгвардія та поліція? А що там буде? Анархія? На такі умови неможливо погодитися.
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Где ты патовую ситуацию увидел? Просто Ху...ло без боя подвинул нашу границу. Нас сделали.
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От того, что ты будешь притворяться дурачком ситуация не поменяется. Если я тебе скажу "линию разграничения", тебе станет легче? Мы добровольно отказались от части нашей территории. Еще не дошло? Хуже не будет?
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Так вот она ловушка для Украины. Заходим мы -заходят и они. Вынужденное совместное патрулирование,А это прямое признание дыры и сотрудничество с ней!. Этого и добивается Х..ло.
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***** вліплять нових санкцій. усе до того іде. )
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Magdalene, Docent Moriarty, Carl Pew... Це все одна людина. А враховуючи те, що воно без розбору всіх обзиває кацапами- то звичайний лахтобот. Були ще кілька ознак: перекручування історії України та ін. Проте і цього достатньо.
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Как воевать так порохоботы, а вы что делать будете? Украину сдавать? Да зебильё?
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Не, они досрочные выборы уже требуют. У них лишние деньги в бюджете завалялись.
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Чекайте, тобто це було не розведення, а відведення, тупо відступ ВСУ?
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Это не отступление..отступление это когда армия под натиском врага в бою вынуждена отступать. А здесь предателсьтво и гос измена, это добровольная здача украинской земли врагу.
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Ну так народ аплодує і вже міняє долари на рублі.
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Читаю высеры порохоботов на цензоре. Очень похожи на высеры пригожинских на эхе мацквы. Словно в одной конторе сидят.
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А ты такая всеядная! Принимаешь все, со всех сторон, любых размеров, во все дырки.
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Вот. Это тоже очень по-кацапски. Черноротое быдло
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Кожного хто проти зєбулонової капітуляції , кінчені зєбіли негайно зараховують до порохоботів . Таким чином ці 73% ідіоти поставили знак рівності між порохоботом і патріотом . Жертвам НЛП від бєніного Г+Г щось довести неможливо . Хворі люди .
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А чого путлеру свої забаганки не озвучувати, поки у нас блазень країною керує... По всій лінії і без двозначностей, - Путін розповів, якого хоче розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 2297
По всій лінії і без двозначностей, - Путін розповів, якого хоче розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 6001
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Як тільки бубочка виконав першу забаганку, х@йло висуває другу, виконав другу, з'являється третя і так далі... Завдання х@йла до нормандської зустрічі, - якою марить бубочка, - отримати повну капітуляцію, а в Парижі в присутності Меркель і Макрона пройде формальна церемонія, під час якої бубочка підпише головну справу свого малоросійсько-криворізького життя, - акт капітуляції.
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Українська резолюціїя про захист прав людини в Криму, яку в четвер схвалив Третій комітет Генасамблеї #ООН. Результат голосування: "за" - 67 країн, "проти" 23 країни - друзі х@йла.

Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Кот-д'Івуар, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, РФ, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела, Зімбабве.
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Radio Lemberg‏ @RadioLemberg 17 часов назад

#Ганьба на весь світ: прем'єр-міністр України привітав ухвалу парламенту Німеччини з дозволом московському газогону Nord Stream 2 обійти правила Евросоюзу (!)
Згодом схвальний пост Гончарука у Фейсбук було скасовано, але у Твіттері він досі є.

По всій лінії і без двозначностей, - Путін розповів, якого хоче розведення на Донбасі - Цензор.НЕТ 948
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"С момента избрания Зеленского, все идет по московскому плану"
Политика 14-ноя, 06:099 2 814 16

Преследование проукраинских СМИ является прежде всего выгодным стране-агрессору.

В условиях ведения боевых действий власть должна сосредоточиться не на препятствовании работы тех, кто критикует ее деятельность, а на ограничении российской пропаганды

Об этом 9 листопда 2019 годазаявил известный украинский журналист, пубилцист и общественный деятель Виталий Портников в эфире программы "Субботний политклуб" на телевизионном канале Еспресо.TV .

"... Вы таким образом превращаете собственных соотечественников в такую же дикую стаю, в которую превратились уже в путинские время россияне. И это надо прямо сказать. Это процесс превращения украинских граждан на неграждан, на подданных. Потому что каждый закрытый канал, каждый журналист, который промолчит, каждый факт, который он скроет, это путь к полной и окончательной дегенерации украинского общества и к превращению нашей страны в жалкую и гнусную карикатуру на путинскую Россию", - сказал он.

Вместе с тем, как отметил Портников, "в условиях войны мы должны разработать четкие правила поведения в медиаэфире".

В частности, он привел примеры телеканалов 112 и NewsOne, редакционную политику которых определяют "попытки объяснить, что Россия нам не враг и война это какое-то досадное недоразумение".

"Я понимаю, что мы не можем быть идеальной страной с точки зрения свободы слова именно потому, что мы находимся в войне. Но это тоже должен быть наш критерий в определении того, что происходит на нашем медиарынке.

Если мы будем бороться с теми СМИ, которые поддерживают украинскую позицию, и будем оставлять свободные руки тем, кто по сути являются российскими агентами влияния в нашей стране, то я Вас хочу заверить, что от этой страны останется половина. Скорее чем Вы это думаете.

Потому что в Кремле не забыли о своих планах построения на нашей земле "Новороссии", границы которой четко определены в "крымской" речи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Там написано и прочитано с трибуны в Кремле, какие области должны войти в "Новороссию". Если Вы думаете, что кто-то этот план в Москве забыл, Вы ошибаетесь. Там просто ждут подходящего момента.

А какой это подходящий момент? Мы знаем какой - дестабилизация ситуации в Украине, раскол между самими украинцами, борьба между украинской властью и украинским обществом, готовность украинской власти к капитуляции и неготовность украинского общества к капитуляции, борьба с теми средствами массовой информации, которые не поддерживают капитуляцию, и спокойное отношение к тем, которые поддерживают", - объяснил Портников.

"Пока с момента избрания Владимира Зеленского на высший пост в стране, все идет по московскому плану. Но это не московский план, который должен привести к миру в нашей стране.

Нет. Это план войны и оккупации. И огромное количество людей, которые думают , что нынешняя ситуация приведет к миру, скоро окажутся в зоне новых военных действий.

Будут бежать сюда, в Киев, если еще мосты не взорвут. Я не хочу быть человеком, который прогнозирует какие-то ужасные вещи, но в 2013 году никто не верил, что россияне войдут в Крым и уж точно не верил, что они такое устроят на Донбассе.

Все может еще быть. Ничего еще не закончилось. Игра еще не закончена. Игра закончится только тогда, когда россияне четко поймут, что им Украина не по зубам. Сейчас, если я был бы на месте Путина, я, честно говоря, считал бы, что по зубам", - отметил журналист.
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По концовке, зеле предложат, без передачи Украины в состав Московии нет смысла встречаться в нормандском формате-ху@ло.
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грёбаный стыд !!!
То, здається з "призначенням" в Україні квартального скомороха президентом - ***** не прогадав. Мабуть разом з каламойшою цю шнягу планували та оплачували. Скоріш за все і гроші на таку активну передвиборчу шмаркліну "агітацію" давав коломойші *****, бо жадібна жидовська мордяка наврядчи б свої витрачала.. *****, як так можно, з захисника (хай там які б мотиви коломойшою не керували у 2014-му, але область вистояла), перетворитися на таке відверте паскудне гімно !!
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