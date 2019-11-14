 По всей линии и без двусмысленностей, - Путин рассказал, какого хочет разведения на Донбассе

Об этом он заявил в Бразилии на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
"Надо развести по всей линии, так чтоб хоть пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно нужно сделать как можно быстрее", - сказал Путин.
При этом президент РФ удивлен словами главы МИД Украины о том, что наша страна может отказаться от Минских соглашений.
"Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил, что Украина может вообще отказаться от Минских соглашений. Это как? Мы че тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем там тогда может идти речь, я не понимаю", - заявил Путин.
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Кроме того, он не хочет, чтобы на территорию, с которой в процессе разведения сил и средств отошли ВСУ, заходили украинские силовики.
"Мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования. И милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется - нет", - сказал Путин.
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Нельзя быть на половину беременной. Мы не можем оставить наш народ в зоне разведения право хранителей. Элементарный порядок надо поддерживать. Единственный выход совместное с лднр патрулирование. А вы как думали?
Самый лучший способ не проиграть шулеру - не садиться ваще играть. Только сел, проигрыш дело времени.
Украину они ненавидят
Все там развалили
Всегда туда свозили уголовников во времени совка и царя, ШОБЫ тк в шахтах тупо гибли. А казаками с востока им дорогу перегородили, ШОБЫ этот гоп стоп по раше не расползался.
Дорог там нет
ЗАМОРОЗИТЬ КОНФЛИКТ, стену 3 метровую и зрен с ними
И ПУСТЬ **** НА КОЛЕНЯХ ППРЕД КИЕВОМ ЛАЗИТ , ПРОСИТ ЗАБРАТЬ ЭТОТ ГНОЙНИК
А СКОЛЬКО АРХИВНЫХ МУЗЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОН ВЫВЕЗ !!!!
Ждем когда ***** потребует во главе каждого нашего подразделения поставить своих...
И СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РАЗВАЛЕ РАШИ - помочь угнетенным народам освободиться от кацапов
Журналисты разучились спрашивать - разогнать союз журналистов на хер
"Это абсолютно ключевой вопрос", - сказал агрессор журналистам. Он уточнил, что новый закон "Об особом статусе" должен быть согласован с главарями "Л/ДНР". В ином случае, предупредил Путин, "все мгновенно зайдет в тупик".
Президент РФ напомнил, что действие старого закона "Об особом статусе ОРДЛО" заканчивается 31 декабря нынешнего 2019 года.
"И если он не будет продлен..." - сказал Путин, но не уточнил, что за этим последует.
Он пожаловался, что Киев не сделал бессрочным данный закон, как, с его слов, "прямо просили европейские партнеры".
"В свое время Порошенко согласился с этим, сказал: "Да, мы должны это сделать и мы это сделаем'. Так ничего и не сделано. 31-го истекает срок. Дальше что? Чего мы будем обсуждать в "Нормандском формате"? Что?" - задал вопрос президент РФ.
Прямым текстом говорит что нужно переписать временный закон на постоянный.
И ПУСТЬ СЕПАРЫ НЕ НАДЕЮТСЯ ВЪЕЗЖАТЬ В УКРАИНУ И ПАСПОРТА У НИХ УКРАИНСКИЕ ОТОБРАТЬ - обойдутся без безвизов
Украина ничем от лугандона не отличается по качеству населения.
Разница только в том что из лугандона отведены украинские силовые структуры.
Этот недостаток легко исправит президент.
Забыть о существовании . Стену вдол границы 5 метровую, никаких пенсий, никаких КП.
Пусть ***** подавиться.
Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик.
Ведь весь смысл и формулы Штайнмайера, которая не несет никакого содержания и является просто инструментом принятия имплементации закона об особом статусе после проведения муниципальных выборов…
Там же ничего нет содержательного. Это просто формула, причем такая, которая не в полной мере соответствует минским соглашениям, но мы пошли на это. Это компромисс с нашей стороны. Мы согласились, но только бы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед.
Куда нужна эта формула, если не будет самого закона об особом статусе? Ведь нам формула нужна для имплементации этого закона.
И еще очень важное обстоятельство. 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе на Донбассе.
Если он не будет продлен...Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том, что - и прямо просили Украину - сделать этот закон бессрочным. Не на год, не на два, не на три. В свое время Порошенко согласился с этим, сказал "да, мы должны это сделать и мы это сделаем". Так ничего и не сделано.
31-го истекает срок. Дальше что? Чего мы будем обсуждать в нормандском формате? Это вообще ключевой вопрос".
Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Кот-д'Івуар, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, РФ, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела, Зімбабве.
#Ганьба на весь світ: прем'єр-міністр України привітав ухвалу парламенту Німеччини з дозволом московському газогону Nord Stream 2 обійти правила Евросоюзу (!)
Згодом схвальний пост Гончарука у Фейсбук було скасовано, але у Твіттері він досі є.
Политика 14-ноя, 06:099 2 814 16
Преследование проукраинских СМИ является прежде всего выгодным стране-агрессору.
В условиях ведения боевых действий власть должна сосредоточиться не на препятствовании работы тех, кто критикует ее деятельность, а на ограничении российской пропаганды
Об этом 9 листопда 2019 годазаявил известный украинский журналист, пубилцист и общественный деятель Виталий Портников в эфире программы "Субботний политклуб" на телевизионном канале Еспресо.TV .
"... Вы таким образом превращаете собственных соотечественников в такую же дикую стаю, в которую превратились уже в путинские время россияне. И это надо прямо сказать. Это процесс превращения украинских граждан на неграждан, на подданных. Потому что каждый закрытый канал, каждый журналист, который промолчит, каждый факт, который он скроет, это путь к полной и окончательной дегенерации украинского общества и к превращению нашей страны в жалкую и гнусную карикатуру на путинскую Россию", - сказал он.
Вместе с тем, как отметил Портников, "в условиях войны мы должны разработать четкие правила поведения в медиаэфире".
В частности, он привел примеры телеканалов 112 и NewsOne, редакционную политику которых определяют "попытки объяснить, что Россия нам не враг и война это какое-то досадное недоразумение".
"Я понимаю, что мы не можем быть идеальной страной с точки зрения свободы слова именно потому, что мы находимся в войне. Но это тоже должен быть наш критерий в определении того, что происходит на нашем медиарынке.
Если мы будем бороться с теми СМИ, которые поддерживают украинскую позицию, и будем оставлять свободные руки тем, кто по сути являются российскими агентами влияния в нашей стране, то я Вас хочу заверить, что от этой страны останется половина. Скорее чем Вы это думаете.
Потому что в Кремле не забыли о своих планах построения на нашей земле "Новороссии", границы которой четко определены в "крымской" речи президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Там написано и прочитано с трибуны в Кремле, какие области должны войти в "Новороссию". Если Вы думаете, что кто-то этот план в Москве забыл, Вы ошибаетесь. Там просто ждут подходящего момента.
А какой это подходящий момент? Мы знаем какой - дестабилизация ситуации в Украине, раскол между самими украинцами, борьба между украинской властью и украинским обществом, готовность украинской власти к капитуляции и неготовность украинского общества к капитуляции, борьба с теми средствами массовой информации, которые не поддерживают капитуляцию, и спокойное отношение к тем, которые поддерживают", - объяснил Портников.
"Пока с момента избрания Владимира Зеленского на высший пост в стране, все идет по московскому плану. Но это не московский план, который должен привести к миру в нашей стране.
Нет. Это план войны и оккупации. И огромное количество людей, которые думают , что нынешняя ситуация приведет к миру, скоро окажутся в зоне новых военных действий.
Будут бежать сюда, в Киев, если еще мосты не взорвут. Я не хочу быть человеком, который прогнозирует какие-то ужасные вещи, но в 2013 году никто не верил, что россияне войдут в Крым и уж точно не верил, что они такое устроят на Донбассе.
Все может еще быть. Ничего еще не закончилось. Игра еще не закончена. Игра закончится только тогда, когда россияне четко поймут, что им Украина не по зубам. Сейчас, если я был бы на месте Путина, я, честно говоря, считал бы, что по зубам", - отметил журналист.
То, здається з "призначенням" в Україні квартального скомороха президентом - ***** не прогадав. Мабуть разом з каламойшою цю шнягу планували та оплачували. Скоріш за все і гроші на таку активну передвиборчу шмаркліну "агітацію" давав коломойші *****, бо жадібна жидовська мордяка наврядчи б свої витрачала.. *****, як так можно, з захисника (хай там які б мотиви коломойшою не керували у 2014-му, але область вистояла), перетворитися на таке відверте паскудне гімно !!