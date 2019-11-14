 Воздушные силы Украины получили новейший модернизированный истребитель МиГ-29

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.

Сегодня после проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнения ознакомительного полета, истребитель приземлился на аэродроме родной части.

В командовании вида уточняют, что на авиаремонтном предприятии переданный самолет прошел модернизацию и получил капитально отремонтированные двигатели. По оценкам авиационных инженеров, это даст возможность истребителю находиться в боевом составе не менее восьми лет.

Модернизированный МиГ-29 получил лучшую радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Значительно расширены и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года ВМС Украины получат модернизированный противолодочный вертолет Ми-14