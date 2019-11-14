 Воздушные силы Украины получили новейший модернизированный истребитель МиГ-29

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.
Сегодня после проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнения ознакомительного полета, истребитель приземлился на аэродроме родной части.
В командовании вида уточняют, что на авиаремонтном предприятии переданный самолет прошел модернизацию и получил капитально отремонтированные двигатели. По оценкам авиационных инженеров, это даст возможность истребителю находиться в боевом составе не менее восьми лет.
Модернизированный МиГ-29 получил лучшую радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Значительно расширены и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.
Як пише "Європейська правда", про це заявив в п'ятницю міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Конгрес США погодився продати Польщі 32 ************ літаки F-35. Це один з останніх кроків до укладення договору, але це ще не кінець нашої роботи", - повідомив міністр у Twitter.
Літаки F-35 вже постачаються до Великої Британії, Австралії, Італії, Туреччини, Норвегії, Нідерландів, Ізраїлю, Японії та Південної Кореї.
Нагадаємо, що раніше Польща анонсувала закупівлю в США реактивних систем залпового вогню. Умови контракту не розголошуються, проте зазначається, що мова йде про 20 установок HIMARS.
https://zaxid.net/news/
2) а у Украины есть деньги на эти самолёты?
3) а Украине их продадут?
Можна все разом: винищувачі, штурмовики бомбардувальники.
Впєрьод.
https://militaryarms.ru/armii-mira/vvs-usa/
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