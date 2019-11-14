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 Общество
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 Воздушные силы Украины получили новейший модернизированный истребитель МиГ-29

Армия Украины получила очередной истребитель МиГ-29 от ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает АрміяInform.

Сегодня после проведения проверок самолета инженерами и летчиками авиабригады, а также выполнения ознакомительного полета, истребитель приземлился на аэродроме родной части.

В командовании вида уточняют, что на авиаремонтном предприятии переданный самолет прошел модернизацию и получил капитально отремонтированные двигатели. По оценкам авиационных инженеров, это даст возможность истребителю находиться в боевом составе не менее восьми лет.

Модернизированный МиГ-29 получил лучшую радиолокационную станцию, а также интегрированную в бортовой радионавигационный комплекс систему спутниковой навигации. Значительно расширены и возможности контроля и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателя и ряда бортовых систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года ВМС Украины получат модернизированный противолодочный вертолет Ми-14

Источник: https://censor.net.ua/n3159805
 
   
 Топ комментарии
 
Це добре. Продовжуйте, не зупиняйтесь, побільше кацаподробилок до армії постачайте!!! Слава Україні!!!
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Скоро пойдут новости, как к самолету прикрутили новейшее модернизированное колесо.
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Хорошая новость, снова подгорает у ваты)
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Це добре. Продовжуйте, не зупиняйтесь, побільше кацаподробилок до армії постачайте!!! Слава Україні!!!
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Мотор-Січ разом з підрядниками розробила двигун 5 покоління доя китайського винищувача, а коли для МІГ-29 буле новий український двигун 5-го покоління? Ремонт це добре, але потрібно збільшувати можливості старих машин, щоб отримувати перевагу над ворогом в небі! Коли на Міг-29 поставлять великі жк дисплеї замість десятків приладів?
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Мабуть саме з великої вдячності китайці беззаперечно підтримали ********* в ООН...
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Скоро пойдут новости, как к самолету прикрутили новейшее модернизированное колесо.
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Русня 50-60 новых самолётов в год, мы 1-2 покрашенных. Так победим!
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Амбромавичус зарабатывает 1,5 млн в месяц? А сколько стоил ремонт самолета? Просто для сравнения.
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Ну вот , смеялись, что только один танк сделали. тут и самолет добавился.
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Один танк + один самолет,это одна из сильнейших армий ЕС.
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Это ты у ***** спроси, почему он забздел дойти до Киева за неделю, если у украинской армии только один самолет и один танк? Воздушные силы Украины получили новейший модернизированный истребитель МиГ-29 - Цензор.НЕТ 7457
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ВИнторогие уже 20 лет идёт на Вашингтон..правда только по телевизору..попутно не забыв прикупить доллары и слить рубли.
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Это он забздел или мы подписали Минский договор когда нам "котлы" начали делать?
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ці старі літаки потрібно міняти на нові
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Конгрес США погодив продаж Польщі 32 винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-35.
Як пише "Європейська правда", про це заявив в п'ятницю міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.
"Конгрес США погодився продати Польщі 32 ************ літаки F-35. Це один з останніх кроків до укладення договору, але це ще не кінець нашої роботи", - повідомив міністр у Twitter.
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То я радий за Польщу, що в неї є гроші на таке коштовне придбання й мудра зовнішня політика!
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Водночас представник компанії Lockheed Martin Річард Едвардс під час візиту до Варшави висловив думку, що перші літаки F-35 можуть бути передані Польщі у 2024 році. У минулий четвер представник міністерства оборони США Матіас Вінтер заявив у Конгресі США, що Вашингтон має намір продати F-35 п'ятьом країнам-союзникам: Польщі, Румунії, Греції, Іспанії та Сингапуру.
Літаки F-35 вже постачаються до Великої Британії, Австралії, Італії, Туреччини, Норвегії, Нідерландів, Ізраїлю, Японії та Південної Кореї.
Нагадаємо, що раніше Польща анонсувала закупівлю в США реактивних систем залпового вогню. Умови контракту не розголошуються, проте зазначається, що мова йде про 20 установок HIMARS.
https://zaxid.net/news/
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1) а Украина использует авиацию в войне на Донбассе?
2) а у Украины есть деньги на эти самолёты?
3) а Украине их продадут?
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з часом не буде чого модернізовувати Воздушные силы Украины получили новейший модернизированный истребитель МиГ-29 - Цензор.НЕТ 4879
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Один на всю Украину ? Ну всё,кирдык Пуйлу....
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чтобы убить ***** и одного самолета достаточно, тут ты прав Воздушные силы Украины получили новейший модернизированный истребитель МиГ-29 - Цензор.НЕТ 542
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***** потому и не нападает, так как знает, что завоевать народ, который против агрессора невозможно. Там где патриотов было мало появилось ***** и ордло.
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Хорошая новость, снова подгорает у ваты)
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Маємо 2 потужних ******** авіазаводи і ремонтуємо Рашкіни літаки!? Яка ганьба!
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Зато в нас найкращі маршрутки "Богдан". Немає аналогів у світі!
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Насправді вони випускають літаки, а на виході отримують собачі будки "Богдан".
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це не рашкіни літаки а совкові. рашка не в змозі випускати літаки. Супєр-джет тобі в приклад. Воздушные силы Украины получили новейший модернизированный истребитель МиГ-29 - Цензор.НЕТ 5909
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Выпускает более 50 боевых самолётов, и более 200 вертолётов в год. Несколько лет назад сумела один раз обогнать США по выпуску боевых самолётов за год. Воздушные силы Украины получили новейший модернизированный истребитель МиГ-29 - Цензор.НЕТ 6586
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Мокша у тебя это роги с под кокошника торчат..
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Ну давай похвастай, співвідношенням бойової авіації Рашки і США.
Можна все разом: винищувачі, штурмовики бомбардувальники.
Впєрьод.
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А какие самолёты США приняли на вооружения за последние 20 лет? F35? Средний возраст авиации у РФ и США - примерно одинаков. Хотя да, у США больше количество.
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Чувак, в РФ, літаки розробки 70-80 років, про що ти?
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Зебилы негадуют, ЗЕбубачка мира хочет с апалченцами и повстанцами, а ненавистные биндеры оружие в армию поставляют...кляти парахаботы..
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Ну все, казаки! С таким летаком не пропадем! Хана ахрессору!
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Тут правда, одна неувязочка.... МИГ-29 начал выпускаться в 1982 году.... Т.е. самолету 37 лет.... А в 2019-м российские ВКС получили первый серийный Су-57 ..... Самолет пятого поколения....
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Все ети самолеты-летающие гробы при новых системах ПВО 21 века. Сейчас ракеты земля-земля на порядок ефективнее и в разы дешевле. А самолет даже на сотни километров не сможет приблизиться к цели как его собьют.
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В Украине всё такое, другого нет и не будет.
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Такий новєйший, що аж всього один? Повітряні сили України отримали новітній модернізований винищувач МіГ-29 - Цензор.НЕТ 1528 Хоч би не страмилися.
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