 Зеленский наградил орденами и медалями 60 военнослужащих

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"За личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебного долга, постановляю:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени - Созанского Максима Андреевича - лейтенанта
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени - Браницкого Дмитрия Олеговича - капитана
Наградить орденом "За мужество" III степени:
Иваненко Андрея Владимировича (посмертно) - солдата
Кондратюка Максима Владимировича (посмертно) - старшего сержанта
Кравчука Максима Леонидовича - старшего солдата
Крюкова Александра Викторовича - старшего сержанта
Курбатова Тихона Александровича (посмертно) - старшего сержанта
Лисовола Дмитрия Александровича (посмертно) - старшего солдата
Мельника Ивана Ярославича - старшего сержанта", - говорится в документе.
Медалью "За военную службу Украине" награждены 7 военнослужащих, медалью "Защитнику Отечества" - 44 воина.
Зеля срочно виляет хвостом перед военными.
никакой даты пока нет. в начале декабря День украинской армии.