 Зеленский наградил орденами и медалями 60 военнослужащих

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебного долга, постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени - Созанского Максима Андреевича - лейтенанта

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени - Браницкого Дмитрия Олеговича - капитана

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Наградить орденом "За мужество" III степени:

Иваненко Андрея Владимировича (посмертно) - солдата

Кондратюка Максима Владимировича (посмертно) - старшего сержанта

Кравчука Максима Леонидовича - старшего солдата

Крюкова Александра Викторовича - старшего сержанта

Курбатова Тихона Александровича (посмертно) - старшего сержанта

Лисовола Дмитрия Александровича (посмертно) - старшего солдата

Мельника Ивана Ярославича - старшего сержанта", - говорится в документе.

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Медалью "За военную службу Украине" награждены 7 военнослужащих, медалью "Защитнику Отечества" - 44 воина.