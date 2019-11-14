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 Политика Украины
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 Зеленский наградил орденами и медалями 60 военнослужащих

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 60 военнослужащих ВСУ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебного долга, постановляю:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени - Созанского Максима Андреевича - лейтенанта

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени - Браницкого Дмитрия Олеговича - капитана

Читайте: Зеленский наградил орденами и медалями 46 военных, - указ

Наградить орденом "За мужество" III степени:

Иваненко Андрея Владимировича (посмертно) - солдата

Кондратюка Максима Владимировича (посмертно) - старшего сержанта

Кравчука Максима Леонидовича - старшего солдата

Крюкова Александра Викторовича - старшего сержанта

Курбатова Тихона Александровича (посмертно) - старшего сержанта

Лисовола Дмитрия Александровича (посмертно) - старшего солдата

Мельника Ивана Ярославича - старшего сержанта", - говорится в документе.

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Медалью "За военную службу Украине" награждены 7 военнослужащих, медалью "Защитнику Отечества" - 44 воина.

Источник: https://censor.net.ua/n3159804
 
 
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Как бы нашего Зелю этой функцией и ограничить? Зеленский наградил орденами и медалями 60 военнослужащих - Цензор.НЕТ 1564
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четверо посмертно. ужас.
Зеля срочно виляет хвостом перед военными.
никакой даты пока нет. в начале декабря День украинской армии.
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