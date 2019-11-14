 "Мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну, или мы можем расследовать еще 20 лет", - Рябошапка о деле Гонгадзе

Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Это, пожалуй, одно из тех дел, где обществу можно или нужно давать ответ, и я не думаю, что обществу этот ответ понравится. Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления", - сказал он.

По словам Рябошапки, за 20 лет расследования "многое было потеряно, многое было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать".

"Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается", - пояснил генпрокурор.

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"Иногда нужно говорить обществу, что здесь, к сожалению, мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну или мы можем расследовать еще 20 лет. И кормить общество обещаниями", - добавил он.

При этом, по словам Рябошапки, у резонансного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета гораздо больше шансов быть раскрытым.

"Здесь мое восприятие прямо противоположное. Я думаю, что мы его раскроем", - сказал Рябошапка. А на вопрос журналистки о том, произойдет ли это в ближайшее время, ответил: "Думаю, да".

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