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 Общество
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Все про:Гонгадзе (742) Шеремет (292) Рябошапка Руслан (199)

 "Мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну, или мы можем расследовать еще 20 лет", - Рябошапка о деле Гонгадзе

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что через 20 лет после совершения преступления будет очень сложно выйти на заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом он заявил в интервью изданию "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Это, пожалуй, одно из тех дел, где обществу можно или нужно давать ответ, и я не думаю, что обществу этот ответ понравится. Я считаю, что очень сложно будет здесь достичь процессуального результата и выйти на заказчиков практически через 20 лет после совершения преступления", - сказал он.

По словам Рябошапки, за 20 лет расследования "многое было потеряно, многое было сделано так, чтобы потом ничего нельзя доказать".

"Конечно, мы будем стараться финализировать расследование относительно заказчиков. Но, честно говоря, это будет невероятно сложно. Маловероятно. Расследование дела о заказчиках продолжается", - пояснил генпрокурор.

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"Иногда нужно говорить обществу, что здесь, к сожалению, мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну или мы можем расследовать еще 20 лет. И кормить общество обещаниями", - добавил он.

При этом, по словам Рябошапки, у резонансного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета гораздо больше шансов быть раскрытым.

"Здесь мое восприятие прямо противоположное. Я думаю, что мы его раскроем", - сказал Рябошапка. А на вопрос журналистки о том, произойдет ли это в ближайшее время, ответил: "Думаю, да".

Также на Цензор.НЕТ: Убийство Шеремета - образцовое преступление, но в его расследовании однозначно будет результат, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Источник: https://censor.net.ua/n3159803
 
 
 Топ комментарии
 
Организм обещал взять под свой контроль и расследовать - врал,как обычно? "Мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну, или мы можем расследовать еще 20 лет", - Рябошапка о деле Гонгадзе - Цензор.НЕТ 7072
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Это он так развёрнуто объяснил, что Чучму отмазалил. Маланский зять добазарился с соплеменниками.
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Зеленский сказал, что Пинчук на встречах с ним ни о чем не просил
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бизнесмен Виктор Пинчук ничего не просил у него в обмен на то, чтобы убедить экс-президента Леонида Кучму возглавить трехстороннюю контактную группу в Минске.
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"Следствие закончено. Забудьте" (есть такой фильм про мафию)
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Но 19 лет и 200 дней назад это можно было сделать, если зрада не врала...
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Какая 😳 правда ? Это плата🤡шуто-шоблы 💰 убийце Кучмо ,за сдачу Украины ,террористам -«просто перестать стрелять «в ответ
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Англичанка недоделанная. Респект у нее. Человеку голоау отрубили а ей респект.
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попробуйте Кучме придавить пальцы в двери...узнаете много нового
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Да ему яйца уже не нужны! Ему водки (и другого алкоголя) просто не давать неделю - он расскажет все шо знает! "Мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну, или мы можем расследовать еще 20 лет", - Рябошапка о деле Гонгадзе - Цензор.НЕТ 319
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Эти и все предыдущие ,-половые продажные тряпки ,хапающие в свою пасть безмерные 💰💰💰💰💰💰украденные чучмой и его зятьком у государства
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Организм обещал взять под свой контроль и расследовать - врал,как обычно? "Мы не сможем продвинуться дальше, чем остановилось следствие. Ну, или мы можем расследовать еще 20 лет", - Рябошапка о деле Гонгадзе - Цензор.НЕТ 7072
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Это он так развёрнуто объяснил, что Чучму отмазалил. Маланский зять добазарился с соплеменниками.
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Пообещали замять расследование убийства Гонгадзе если Кучма подпишет "формулу Штанмаера". Кучма подписал...
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Если они не могут посадить заказчиков убийства Кучму и Литвина, значит эта власть всего лишь клоуны и марионетки в чужих руках
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Ну то, что они шуты и марионетки знали все. Другое дело, что как можно было мозги растворить свои в сериале, выбирая это недоразумение. "Ми не зможемо просунутися далі, ніж зупинилося слідство. Ну, або ми можемо розслідувати ще 20 років", - Рябошапка про справу Гонгадзе - Цензор.НЕТ 9049 Что касается Рябошапки, то ничего кроме жалости он не вызывает. Его сейчас используют по полной как резиновое изделие и выкинут на помойку. А посадить без улик, только потому что об этом все знают - нельзя. Если конечно мы все-таки претендуем на роль правового государства. Все знают только то, о чем нам упорно рассказывают годами ТВ-помойки, а на поверку все так называемые чемоданы компромата оказываются очередным фуфлом.
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Зеленский сказал, что Пинчук на встречах с ним ни о чем не просил
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бизнесмен Виктор Пинчук ничего не просил у него в обмен на то, чтобы убедить экс-президента Леонида Кучму возглавить трехстороннюю контактную группу в Минске.
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Зачем лепить отмазки, скажите правду что просто не хотите расследовать это дело потому что оно слишком громкое.
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attifattener (25%)‏ @hatifnatowie 7 ч.7 часов назад

Ми ж Вас попереджали!
Привіт порохофобу Аласанії, який виписував по 100к премій, борзів та волав про недофінансування та вимагав у Пороха відкатів за мінімальну об'єктивність. Ну і майклу пацюку за компанію

СУСПІЛЬНОМУ МОВНИКУ УРІЗАЛИ БЮДЖЕТ У НАСТУПНОМУ РОЦІ НА 300 МЛН ГРН

https://newsua.one/news/suspilnomu-movniku-urizali-byudzhet-u-nastupnomu-roci-na-300-mln-grn.html
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И вот так, спустя несколько годков, будет сказано про "справу майдану".
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Это да. Был бы он Биберхам или Циперман, а так - Гонгадзе..
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Якщо так все замилили, то там замішаний крембль.
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Так чого ж тоді мучитись на тій посаді, якщо нічого не можеш?
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Не мутный ,а на 100% чувак нелоха .которому 42 года
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Пі..ц вся Україна знає що кучма з литвином замовили Гонгадзе... Тільки не цей ген прокурор...
Цю країну вже нічого не врятує.
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Дело Гонгадзе - это открытая рана на теле Украины из которого сочится кровь, она не иссякает потому что подпитывается сотнями убитых и покалеченных коррупционно-политической мафией. Непокаране зло наздоганяє щоб і далі вбивати нашу справжню еліту. Украина из поколения в поколение теряет элиту и конца этому нет. Настоящая элита стране не нужна, мешает. У каждой бумажки даже если ее уничтожили , есть имя-отчество-фамилия чиновника и прекрасно можно проследить у кого и что пропало. В деле Гонгадзе беспрецедентное количество потраченных на следствие денег, свидетелей, документов. Категорически нет политической воли , мерзость договорняка и круговой поруки
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Усе понятно.
Кучку с Пиней не тронут.
Шеремета повесят на Патриотов.
Все очень по-зебильному...
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Этого и следовало ожидать от 🤡🤢🐸💩КалоЗе-манды
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всі знають шо Кучма заказав. Пукача трошки прижміть - він все розкаже
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В мене завжди було питання: чого при Ющенко по гарячим стежкам ця справа не була розкрита?
Які "договорняки" заважали?
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Не могу понять, куда делись все эти телки-"за европейское будущее", "за европейское счастье" "за мир во всем мире", проститутки типа нацжЁны, найемы, леЩенки, шашлычники, костя грищинко, толя дрищинко, львовский мусорщик..........Але, ЧМОШНИКИ, вы где лапу сосете, в берлоге? Хочу вас увидеть 21 ноября на Майдане в день начала Революции. Или сцикотно падлы?
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А Вы у Литвина или Кучмы спросите , они Вам помогут в следствии , а ещё лучше у Пукача ! А если серьёзно , то с Вами ********** всё понятно , от предыдущей власти вы ни чем не отличаетесь .
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