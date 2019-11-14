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 Политика Украины
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Все про:пранкеры (22) Рябошапка Руслан (193)

 "Я - Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке", - Рябошапка рассказал, как ему написал пранкер. ФОТО

Руководитель Генпрокуратуры Руслан Рябошапка показал журналистам сообщение, которое ему прислал пранкер Джокер.

Текст сообщения Рябошапка продемонстрировал журналистке "Настоящего времени", информирует Цензор.НЕТ.

"Добрый день! Вас беспокоит Джокер. Хотим извиниться, что использовали ваше фото для общения с депутатами и министрами. Надеемся, это было не зря", - сказано в сообщении.

Я - Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке, - Рябошапка рассказал, как ему написал пранкер 01

Рябошапка говорит, что не знает, кто скрывается за псевдонимом Джокер.

"Сам хотел бы знать. Возможно, этот человек выдаст телефонные аппараты, с которых он переписывался, и мы узнаем больше правды", - сказал он.

По словам генпрокурора, отвечать на сообщение Джокера он не стал.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Какой кум, такой и Джокер: Кива в обнимку с Медведчуком в Раде. ФОТО ДНЯ

Ранее ряд украинских политиков – народных депутатов и министров – вступили в переписку с абонентом, представившимся Русланом Рябошапкой. Вскоре стало известно, что имя Рябошапки использует пранкер, позднее назвавшийся Джокером.

Позднее нардеп от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске Джокера и сфотографировался в таком виде с коллегами.

Источник: https://censor.net.ua/n3159801
 
 
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"Добрый день! Вас беспокоит Джокер. Хотим извиниться, что использовали ваше фото для общения с депутатами и министрами. Надеемся, это было не зря" - написал Кива и положил свой писюн набок.
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вообще-то Кива не пишет пальцами, а сами догадайтесь чем..
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може то фуйло зелених за ніс водить ?
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А може соєвих? Як і водило цих п'ять років...
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а правду кажуть, що на зелені рахунки перекочувало 13 млрд державних коштів ?
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Неправда. Перекочувало вже 100500 мільярдів.
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не знаю як 100500, а от 13 цілком йомовірно..
якось в місцевих бюджетах коштів поменшало..
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Для стецьків будь-яка зрада не те що "йомовірна", а обов'язкова, беззаперечна і аксіоматична.
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А вони хіба пропали? Соєва ботоферма закрилась на переоблік?
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Ну це хто зна. Балачки. А ось те що на рахунок Пепи та його дружини 1,7 млрд. державних коштів перекочувало є офіційний документ - бюджет 2019 року.
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де документ ?
покажіть рядок, який би підтвердив ваші слова.
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Цікавий у теб "нік" та "прапорець" - ну прям все таке "українське", ага "Я - Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке", - Рябошапка рассказал, как ему написал пранкер - Цензор.НЕТ 9037
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Никто не знает, где живет Марина,Она живет в тропическом лесу.Ее ……огромная горилла.И маленький зеленый какаду./Рябошапка говорит, что не знает, кто скрывается за псевдонимом Джокер. Не знает волкодав- скорохват Баканов.И Аваков тоже не знает.
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Похоже что Рябошляпка под дурачка решил закосить - типа это не он писал
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Это кагэбээээээ так шалит, балуется с зелёными малышами-глупышами.
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