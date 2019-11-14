 "Я - Джокер. Я извиняюсь за то, что мы использовали ваше имя в переписке", - Рябошапка рассказал, как ему написал пранкер. ФОТО

Текст сообщения Рябошапка продемонстрировал журналистке "Настоящего времени", информирует Цензор.НЕТ.

"Добрый день! Вас беспокоит Джокер. Хотим извиниться, что использовали ваше фото для общения с депутатами и министрами. Надеемся, это было не зря", - сказано в сообщении.

Рябошапка говорит, что не знает, кто скрывается за псевдонимом Джокер.

"Сам хотел бы знать. Возможно, этот человек выдаст телефонные аппараты, с которых он переписывался, и мы узнаем больше правды", - сказал он.

По словам генпрокурора, отвечать на сообщение Джокера он не стал.

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Ранее ряд украинских политиков – народных депутатов и министров – вступили в переписку с абонентом, представившимся Русланом Рябошапкой. Вскоре стало известно, что имя Рябошапки использует пранкер, позднее назвавшийся Джокером.

Позднее нардеп от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришел в Верховную Раду в маске Джокера и сфотографировался в таком виде с коллегами.