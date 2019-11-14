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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Под Офисом Президента прошла акция "Майдан. Забвению не подлежит" с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве возле Офиса Президента состоялась акция "Майдан. Забвению не подлежит". Активисты требовали не допустить замораживания расследования из-за передачи дел Майдана из ГПУ в ГБР.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Семьи, пострадавшие, их адвокаты, представители правозащитных организаций и гражданского общества требуют:

  • Безотлагательно создать в структуре ГБР управление по расследованию дел Майдана , для чего соответственно увеличить количество работников ГБР
  • Безотлагательно внести изменения в закон о ГБР, которые обеспечат перевод и назначения в ГБР без конкурса следователей и прокуроров, которые входили в группы по уголовным производствам, которые передаются по подследственности в ГБР путем принятия во второй редакции законопроекта №2116 с вышеуказанной правкой, или принять указанную норму отдельным законопроектом
  • Обеспечить независимое и объективное расследование дел Майдана в ГБР путем назначения на должность руководителя вновь созданного подразделения Сергея Горбатюка
  • Обеспечить до 20.11.2019 г. перевод (назначение) следователей (национальной полиции и прокуратуры) и прокуроров в т.ч. териториальних прокуратур, которые входили в соответствующие группы следователей и прокуроров в производствах по делам Майдана во вновь созданные подразделения по делам Майдана в ГБР.
  • Гарантировать отсутствие давления и вмешательства в расследование дел Майдана со стороны Андрея Портнова и других лиц
  • Обеспечить работу следователей и прокуроров, которые не прошли аттестацию до завершения передачи дел и формирования новых групп прокуроров в пределах сроков для увольнения, предусмотренных законодательством
  • Обеспечить быстрое и полноценное формирование Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах следователями и прокурорами, которые уже были задействованы в расследовании и процессуальном руководстве, но без участия лиц, препятствовавших расследованием в прошлом

Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 01
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 02
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу"

Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 04
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 05
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 06
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 07
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 08
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 09
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 10
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 11
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 12

Участники мероприятия стояли с фотографиями погибших на Майдане и плакатами "Убийцы Небесной сотни должны быть наказаны", "Если убийц не наказывать, все повторится", "Делам Майдана - труба?", "Где обещанная справедливость?", "20.11.2019 дедлайн".

Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 13

Также читайте: Если не внести изменения в закон о ГБР, дела Майдана передадут в пустоту, - Закревская

Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 14
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 15
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 16
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 17
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 18
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 19
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 20
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 21

Читайте: Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции Достоинства

Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 22
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 23
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 24
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 25
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 26

В конце митинга активисты свечами выложили надпись "Майдан забвению не подлежит!".

Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 27
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 28
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 29
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 30

Читайте также: Заявления Трубы о временном приостановлении расследования дел Майдана не имеет ничего общего с требованиями потерпевших, - Закревская

Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 31

Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 32
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 33
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 34
Под Офисом Президента прошла акция Майдан. Забвению не подлежит с требованием не допустить остановку расследований дел Майдана 35

Организаторами мероприятия выступили ОО "Общество будущего", "Движение ветеранов Украины", ОО "Семья Героев Небесной сотни".

Читайте: Мысяк - правая рука Кизя, уже занимался делами Майдана и полноценно участвовал в их саботаже, - адвокаты семей Небесной сотни

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3159800
 
 
 Топ комментарии
 
А що заважало "папереднікам" , з НФ-БПП , впродовж 5 років розслідувати справи Майдану ?
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как за что?!. Портнов готовил для кацапов юридические документы по захвату и аннексии Крыма.. За Портновым десятки рейдерских захватов по всей стране и сотни свидетелей..
Этого что мало?!
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ст. 190, ст 191, ст 111, ст 358, ст 364, ст. 366 УК Украины это только так, на вскидку..
а подельником Портнова в 2000х годах был такой себе Андрей Богдан..
вот и вся завязка..
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А що заважало "папереднікам" , з НФ-БПП , впродовж 5 років розслідувати справи Майдану ?
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ось зараз зелені продемонструють як потрібно.
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Це не відповідь на питання а навпаки як завжди ухилення від відповіді.
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чому ж не відповідь ? просто вам нічим заперечити.
ваша зеленогвардія взагалі збирається майданівців пресувати, все по заповідях портнова.
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питання було - ЧОМУ твоя влада , за 5 років нічого не зробила по справах Майдану ?
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може тому, що багатьом вдалось втікти ?
ну, зараз портнов повернувсь, тож нова влада, твоя, має всі шанси його арештувати.
я чекаю.
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І про "гвинтівку Пашинського" також забувати не можна ...
П.С - поросенківський 5-й кАнал , в листопаді 2013 , був проти Майдану - про це також не можна забувати !
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а зараз г+г теж за рогатих пре... так шо усе змінюється, як пори року, головне свідомість людей у їх діях...
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багато хлопців свідомих з беркута перейшли на бік протистувальників, деякі загибли на війні, хоча дуже багато було лайна у їх лавах...
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не надоело а почему порох? а вот при порохе, так при порохе такое было, и тд это у вас нет ответа на действующую 100% власть Рябошапка Баканов и ко? почему не раследуете, вы ,новая власть, то что прошлая власть должна, но не делала и никто не спорит, так вы, докажите прошлой власти, как надо-но при чем тут эта тупая отмазка, которую вы вставляете на каждый вопрос что сделать успела новая власть ответом -попередников
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NNN, мешало отсутствие такого желания. Действительно, зачем им это? Цель НФ-БПП - ограбить страну. Расследование дел Майдана в грабеже страны им никак не поможет, тогда зачем этим заниматься?
Точно так же и в случае с пожарами на военных складах: зачем Порошенко заботиться об эффективности охраны этих складов, если они не приносят ему никакой прибыли?
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опять папередники)))) вы зебилы комедные такие, а зачем вы власть меняли? наверно с надеждой что новая лучше? тогда вам вопрос, а в чем она лучше?
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у меня простой вопрос к Рябошапке: Портнов будет посажен на 15 лет в буцыгарню?!
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да просто так!.. вон боевого генерала Марченко посадили в СИЗО за липовым обвинением, и ничего?.. И вообще, мне Портнов не нравится.. чего б не посадить?!
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да я не против, нужно придумать за шо, вот и спрашиваю.
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как за что?!. Портнов готовил для кацапов юридические документы по захвату и аннексии Крыма.. За Портновым десятки рейдерских захватов по всей стране и сотни свидетелей..
Этого что мало?!
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ст. 190, ст 191, ст 111, ст 358, ст 364, ст. 366 УК Украины это только так, на вскидку..
а подельником Портнова в 2000х годах был такой себе Андрей Богдан..
вот и вся завязка..
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нит!.. я на содержании рептилоидов марсиан.. я питаюсь космической энергией и такими дураками как ты.. Иди, я тебя съем!
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А ты у б/у плокулола спроси.5 лет было на это
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гаркавий полукупол , з жінкою , передбачливо втекли до Лондона - питати вже ні в кого .. Під Офісом президента відбулась акція "Майдан. Забуттю не підлягає" з вимогою не допустити зупинку розслідувань справ Майдану - Цензор.НЕТ 9915
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чомусь Луценку ти таких "простих запитань" соромився ставити ..))
Чому , за попередні 5 років , проти портнова так і не було заведено жодної кримінальної справи ?
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В якій країні жив останні п'ять років твій кумир, ННН?
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Бакланов сказал что к ним претензий нет одна банда
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забудемо Гідність - зникнемо як особистість.
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Одне просте запитання. Ярош був на акціі? Злодіїв, зазвичай, тягне на місце злочину.
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ні, звичайне запитання, Ярош по Вашему злодій?
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Ви хочете прямої відповіді? ТАК. Це як ясно як Божий день. І на цьому розмову закінчено.
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він не злодій - його просто використали , як олігархат завжди використовує своїх пішаків ...
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Ні. Він чудово знав, ЩО відбувається на Майдані. Один з тих. Він- найманець. Він використовува свій авторитет і дурив людей, він скористався ДОВІРОЮ, а не найбільший злочин. Він літає на приватному літаку, а ще є ті, які цього не розуміють. От це- найстрашніша зрада. Я цю істоту ненавиджу більше за януковича і іншої гидоти
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Ярош як і всі політики які є зараз, пройшли через це, набрали в команду всіх непопадя, цим скористалось багато биоматериалу не бажанного, але, Ярош може літати хочь спейсХ, він вже е, і не він це все що трапилось видумав. Головне, щоб йому цей літак хтось сплачував.
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просто без коментарів ...
Наливайченко - старий КДБшник , а Ярош - кум Наливайченка ...
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Так я про що? Бабця, яка продається за пакет гречки- це пАгано, а найманець, який продався за хату, літак- це герой. Чи що?
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який божий день? про що мова в загалі? ти часом нє Мурка?
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навіть більше..
як каже ця панянка, всі активісти, родичі загиблих, небайдужі то все злодії..
вкрали а неї януковища.
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Лєна, Ви вже отримали російський паспорт?
Ромни не сплять.
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Такое впечатление ,что не какого расследования не будет.
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а чмошный горбатюк из гентиальной прокуратории присутствовал на акции?
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Портнова на гілляку!
Такі акції необхідні, нормальні люди не дадуть забути Героїв Майдану. Ну, а зебобіки нехай тявкають: а пачіму їх Петя на сажал. Вони ж не знають, що президент не має таких повноважень.
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А правительство, которое было не в оппозиции к президенту, а являлось частью его команды, тоже не имело таких полномочий?
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Эти все акции пустое для моники , сперва чтобы он насцал в баночку, против капитуляции , недопустить остановку расследований дел Майдана и т.д Он на это вообще никак не реагирует.Наверняка каломойный пиндюк успокаивает зелупу мол покричат и успокоятся, а ведь их обоих уже давно пора выносить вперёд ногами.
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А они и не допустят остановки. Наоборот, продолжат, только против майдановцев, как сказал Портнов.
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Сподіваюсь, вбивць борців за свободу буде покаранно!!!!
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А чего они к петру не ходили, к пашинскому, кулявлобу ? На протяжении 5 лет ничего не нарасследовали, сейчас только новая команда зашла. Уже дедлайн выставляют, типа за неделю должны расследовать то что 5 лет не могли ?
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что пять лет хоронили, а свидетелей и убийц отпускали.
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Да,действующие лица ясны,Парубий,Турчинов и иже с ними. Только,почему то под них копать не хотят,оберегают.
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Да! Надо вести и продолжать следствие по Майдану. Кто устроил эту провокацию, кто убивал беркутовцев и милиционеров, так же как и Небесную сотню. Людей с той и этой стороны. Почему Майдан привел к тяжелым последствиячм для Украины и кто виноват: -Порошенко, Парубий, Яценюк, Кличко и др. в первую очередь
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Люди були із однієї сторони, з іншої були мусара, кацапи і злодії.
Кто устроил эту провокацию? У ***** запитай.
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Овцы просят не трогать волков. От создателей: Пэтро президент мира; циничный бандер; ахметов попутчик сепаров революции; и без вас бы смогли. Купите этим дегам мозг
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так Зє!льона плєсєнь і не забуває Майдан - он портноф заявив шо будуть расслєдовать
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У меня вопрос по физике...
Куду ви прийшли, до кого? До цього покидька який насилля над вами у жарти перетворював?
https://www.youtube.com/watch?v=DTvzhUyAJK0
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НАРОДНАЯ ПРИМЕТА: чем больше фотографий - тем меньше людей.
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