 Наиболее авторитетная организация мира в очередной раз обозначает Россию страной-агрессором, - Порошенко о резолюции ООН

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Порошенко отметил: "Замечательная новость из Нью-Йорка, где на уровне третьего комитета одобрен проект новой резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".
Мы это делали все предыдущие годы, начиная с резолюции Генеральной Ассамблеи в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины еще от 2014 года. Приятно видеть как четко сработал в ООН обеспеченный "запас прочности" противодействия российской агрессии против Украины в этом году. Наиболее авторитетная организация мира в очередной раз обозначает Россию оккупационными властями и страной-агрессором, указывает на многочисленные нарушения международного права и прав человека, предостерегает против приумножение ее злодеяний, включая попытки изменить демографический состав населения украинского Крыма, что является военным преступлением.
Крайне важно, что такая позиция ООН укрепляет как международную единство и солидарность с нашим государством, так и позиции Украины в международных судах. Это наше оружие для переговоров с Россией с позиции национальных интересов и с позиции силы права, в рамках минского и нормандского треков. Надо им эффективно воспользоваться для мира в интересах Украины и всего свободного мира, а не России как агрессора.
Международная ответственность за ее грубую агрессию, украденные территории, уничтожены права человека под оккупацией неизбежна. Благодарен государствам-членам ООН за неизменную поддержку Украины".
13 11 19 Отмечается, что по пути в Бразилию Путину пришлось дозаправиться в Лиссабоне (Португалия).
Также на видео засняли, как российскую делегацию обыскивали по прилету. Охрана использовала собак, обученных на поиск наркотиков. "Как рейс из Душанде. Репутация", - сыронизировали в комментариях.(C)
Это, думаю, не было ошибкой
вот от беларусов неприятна ихняя вшивость...
Владелец российского сафари-парка решил отстреливать СИМВОЛ РОССИИ «лишних» медведей - (кошмар какой-то)
Владелец частного сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков решил избавиться примерно от 30 «лишних» бурых медведей в зоопарке. Его слова приводятся в Telegram-канале издания
«Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней, они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров», - сказал он, заверив издание, что ветеринарные службы в курсе его планов. Так, если никто не захочет забрать животных, то их отстрелят или усыпят.
Ранее Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны. «И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня…» - написал он. Его пост вызвал бурную реакцию в комментариях.
(C)
@InfoResist
https://inforesist.org/v-es-zasomnevalis-v-czelesoobraznosti-pomoshhi-ukraine-iz-za-kolomojskogo/
Нехай смокчуть.