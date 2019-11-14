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 Политика Украины
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 Наиболее авторитетная организация мира в очередной раз обозначает Россию страной-агрессором, - Порошенко о резолюции ООН

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал принятие новую резолюцию ГА ООН по оккупации Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Порошенко отметил: "Замечательная новость из Нью-Йорка, где на уровне третьего комитета одобрен проект новой резолюции ГА ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ООН одобрил проект резолюции по оккупированному Крыму, в которой впервые зафиксировано понятие "агрессия"

Мы это делали все предыдущие годы, начиная с резолюции Генеральной Ассамблеи в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины еще от 2014 года. Приятно видеть как четко сработал в ООН обеспеченный  "запас прочности" противодействия российской агрессии против Украины в этом году. Наиболее авторитетная организация мира в очередной раз обозначает Россию оккупационными властями и страной-агрессором, указывает на многочисленные нарушения международного права и прав человека, предостерегает против приумножение ее злодеяний, включая попытки изменить демографический состав населения украинского Крыма, что является военным преступлением.

Крайне важно, что такая позиция ООН укрепляет как международную единство и солидарность с нашим государством, так и позиции Украины в международных судах. Это наше оружие для переговоров с Россией с позиции национальных интересов и с позиции силы права, в рамках минского и нормандского треков. Надо им эффективно воспользоваться для мира в интересах Украины и всего свободного мира, а не России как агрессора.

Международная ответственность за ее грубую агрессию, украденные территории, уничтожены права человека под оккупацией неизбежна. Благодарен государствам-членам ООН за неизменную поддержку Украины".

Также читайте: "Беларусь, КНДР, Сербия, Сирия", - миссия Украины в ООН опубликовала список стран, голосовавших против резолюции по Крыму

Источник: https://censor.net.ua/n3159799
 
   
 Топ комментарии
 
Да-да, Пётр Алексеевич, ты вообще победил Рашку многократно. Жаль чернь этого не оценила.
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Петя ми тут миритися зібралмся а ти лізиш знову сюди зі своєю агресією!!!!!
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Всех невозможно купить, а имидж влияет на принятие решений и никуда от этого не денешься...
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Да-да, Пётр Алексеевич, ты вообще победил Рашку многократно. Жаль чернь этого не оценила.
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лаптеногое, як на мене то Порох ледь не єдиний, хто зараз все ще бориться за Україну! За це ви всі 5 років на нього і скиглили і будете далі скиглити
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Да Петя, Россия агрессор, и что дальше, что будем делать? Поговорили, поскулили и все? Все знают что Россия агрессор,только воевать за Украину никто не будет. Вот и вся политика.
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Михаил 9b8cd9a5

13 11 19 Отмечается, что по пути в Бразилию Путину пришлось дозаправиться в Лиссабоне (Португалия).

Также на видео засняли, как российскую делегацию обыскивали по прилету. Охрана использовала собак, обученных на поиск наркотиков. "Как рейс из Душанде. Репутация", - сыронизировали в комментариях.(C) Найавторитетніша організація світу вкотре позначає Росію країною-агресором, - Порошенко про резолюцію ООН - Цензор.НЕТ 6826
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Петя ми тут миритися зібралмся а ти лізиш знову сюди зі своєю агресією!!!!!
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если б кто-то еще объяснил, что нам это дает, коме моральной поддержки.
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Всех невозможно купить, а имидж влияет на принятие решений и никуда от этого не денешься...
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Кома моральной поддержки.
Это, думаю, не было ошибкой Наиболее авторитетная организация мира в очередной раз обозначает Россию страной-агрессором, - Порошенко о резолюции ООН - Цензор.НЕТ 2830
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Список против: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, КотД'Ивуар, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве".

Наиболее авторитетная организация мира в очередной раз обозначает Россию страной-агрессором, - Порошенко о резолюции ООН - Цензор.НЕТ 1096
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хер с ними - то срань.
вот от беларусов неприятна ихняя вшивость...
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Роисся и все регрессивное человечество голосовали против!
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майже всі ці країни мали великі борги перед москвою ще з радянського спадку...
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хто це такий, цей Порошенко? Часто появляється останнім часом
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Бывший открыватель,а ныне примазыватель
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Правильно, в прошлых годах это все "мы, мы, мы делали", а в этом году "сработал запас прочности", все по методичкам.
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Зеб, по сведениям зрады, Порошенко всё разворовал, никакой армии не создал. Тогда выходит, что и Порошенко работал на запасе прочности, как теперь ты утверждаешь?
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А как ПеПа мог что-то создать? Если и было что-то создано, то руками украинцев и на их налоги. А ПеПа со своими свынарчуками тут не при чем.
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Коммуняка, расскажи про твой в клад в переустановление экономических связей, разрушенных агрессией паРаши. Расскажи про вклад твоих украинских рук в то, что США приняло решение поставлять Украине летальное оружие. Расскажи про твой вклад в переориентации экспорта и увеличение его в страны Европы.
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Президент за экономику не отвечает. Чы ты не в курсе? Ты зебил чы шо?
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Не по теме:
Владелец российского сафари-парка решил отстреливать СИМВОЛ РОССИИ «лишних» медведей - (кошмар какой-то)



Владелец частного сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков решил избавиться примерно от 30 «лишних» бурых медведей в зоопарке. Его слова приводятся в Telegram-канале издания

«Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней, они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров», - сказал он, заверив издание, что ветеринарные службы в курсе его планов. Так, если никто не захочет забрать животных, то их отстрелят или усыпят.
Ранее Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны. «И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления, как сегодня…» - написал он. Его пост вызвал бурную реакцию в комментариях.
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А насчёт Украину немцам отдать Зубков не говорил?
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Не-а. Говорил отдать Карелию финнам, Курилы японцам, а водку кацапам.
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Тогда нормально. А то я засомневался в этом крысчанине.
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пеця, как ти вжэ задовбав, мудазвон соевый
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ЕС засомневались в целесообразности помощи Украине из-за Коломойского В ЕС не видят смысла оказывать помощь Украине, раз власти не спешат заводить дела на олигарха

(C)
@InfoResist
https://inforesist.org/v-es-zasomnevalis-v-czelesoobraznosti-pomoshhi-ukraine-iz-za-kolomojskogo/


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Вероятно, дядя Петя забыл, что наиболее авторитетной организацией Земшара является Совбез ООН, а не ассамблея.... Которая сотни раз называла Израиль оккупантом, но ее призывы лишь отдавались эхом в пустыни Негев..... Найавторитетніша організація світу вкотре позначає Росію країною-агресором, - Порошенко про резолюцію ООН - Цензор.НЕТ 4280
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А що ж Петро і Гройсман з тим агресором збільшили торгівлю на 40% ? Чи гроші кров`ю вбитих Путіним українців не пахнуть !? Так же як для пана Зе, який разом з Герусом наразі допомагає Путіну фінансувати вбивства українців на Донбасі, закуповуючи у країни -агресора електроенергію !!! То що, Порошенко і Зеленський обидва є помічниками Путіна у його війні проти України ? Схоже , що так !
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Досить, гетьмане. Українців мало, а хохли хочуть смоктати русскій стрижінь.

Нехай смокчуть.
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ні всі хочуть льодяники "рошен" смоктати, але на всіх не вистачає. )
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