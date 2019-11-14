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 В "делах Майдана" расследовалось все, что угодно, кроме, собственно, событий на Майдане, - Рябошапка

Около 40 уголовных производств из числа "дел Майдана" передают в Национальное антикоррупционное бюро – они были связаны с "интересами космоса, Луны и Солнца", а не убийствами во время протестов.

Об этом генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил в интервью изданию "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Дела, связанные с уклонением от уплаты налогов кругом людей, приближенных к бывшему президенту (Виктору Януковичу. - Ред.). Или, например, незаконное получение каких-то земельных участков, или создание преступных групп с целью захвата власти, свержения конституционного строя и еще чего-то. Интересы космоса, Луны и Солнца", - перечислил генпрокурор дела, который будут переданы в НАБУ.

По словам главы Рябошапки, ранее "там расследовалось все, что угодно, кроме того, что, собственно, имело место на Майдане".

Также на Цензор.НЕТ: Если не внести изменения в закон о ГБР, дела Майдана передадут в пустоту, - Закревская

"Я думаю, что передача дел точно не повлияет в худшую сторону на качество расследования. По крайней мере, те люди, которые расследовали дела Майдана, смогут сосредоточиться на делах именно Майдана, а не на еще сотнях других эпизодов, которые очень слабо связаны с событиями, которые происходили в конце 2013-го - начале 2014-го годов", - сказал он.

При этом руководитель Генпрокуратуры не смог ответить на вопрос о том, что именно произошло на Майдане и кто виновен в убийствах протестующих.

"У меня пока ответа нет. Ответ 5 лет искала огромная группа следователей. И специальных прокуроров. И пока это расследование продолжается", - сказал Рябошапка.

Читайте на Цензор.НЕТ: Портнов призвал амнистировать беркутовцев и начать следствие против участников Революции Достоинства

Источник: https://censor.net.ua/n3159798
 
   
 Топ комментарии
 
и теперь новые люди смогут сосредоточиться именно на расследованиях, кто нападал на беркут. Интересы портного и слуги народа.
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Ты же не лох ? И потому веришь ?
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Этот чувак прав, как бы не относится к этому генпрокурору Рябошапке...
Ибо факт есть фактом, 5 лет воровская палаль Рошен вместе со своими карманными генпрокурорами Шокиным и Луценко занималась очковтирательством и не расследовала расстрелы мирных жителей бандой Януковича, потому что Порошенко сам причастен к убийству майдановцев ибо служил преступной власти януковича и был против Майдана.
В "делах Майдана" расследовалось все, что угодно, кроме, собственно, событий на Майдане, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5072
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И приватбанк вернут. И портнов Героев Майдана в тюрьму посадит. Остановите Землю, я сойду!
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ооо! .. вот тут Парасюку нужно напрячься и намотать ленточку на жопулоб..
ну, Тягнывбок может отдыхать (он сотрудничал с рыгами и СБУ того времени), а вот Яценюку и Кличко нужно будет договариваться..
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Терміново все знищити, особливо про овоча, бо портянка все вже оплатив.
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Это все к тому , что бы обвинить самих майдановцев
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и теперь новые люди смогут сосредоточиться именно на расследованиях, кто нападал на беркут. Интересы портного и слуги народа.
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Этот чувак прав, как бы не относится к этому генпрокурору Рябошапке...
Ибо факт есть фактом, 5 лет воровская палаль Рошен вместе со своими карманными генпрокурорами Шокиным и Луценко занималась очковтирательством и не расследовала расстрелы мирных жителей бандой Януковича, потому что Порошенко сам причастен к убийству майдановцев ибо служил преступной власти януковича и был против Майдана.
В "делах Майдана" расследовалось все, что угодно, кроме, собственно, событий на Майдане, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5072
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не скігліть. аби в порошенка була політична воля, то ця справа була би вже розглянута.
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Тролятина, а вам что за украинский язык и украинские ники доплачивают? Или это такая тупая попытка представить ваши высеры за мнение украинцев? Кстати, а почему под шведским прокси? Совсем тупой?
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Че? В акаунтах запуталось? Бывает, издержки производства. Да и туповатое ты создание, согласись.
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Кацапе, чому 90% пороxoxydobu - свинособачомовні істоти?)
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Повторяешься. Фантазия слабовата? Уровень интеллекта мусорный.
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Кацапе, я вам, шльондри лахтинські, буду ставити це питання до тих пір, поки не отримаю хоч одну обгрунтовану відповідь)
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Знакомтесь тролятина Валентина Дяченко, сменщица не безизвестного Игоря Д!
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Справжні кацапи за правило не вміють не тільки українську, а й у свій рідний "узкій ізиг".
Імбецил, в тебе 4 помилки в одному реченні на 8 слів.
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