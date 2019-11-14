EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1119  11
Все про:адвокат (1204) Вовк_Павел (71)

 ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка, - адвокат

Генеральная прокуратура завершила расследование дела против бывшего главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, подозреваемого во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Михаил Ильяшев.

"У прокуратуры было два варианта: завершить расследование или закрыть дело. Они завершили следствие", - сказал он.

По словам адвоката, на данный момент стороны ознакамливаются с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.

Как известно, Генпрокуратура в ноябре  остановила расследование дела против главы Окружного админсуда Киева. Прокурор Генпрокуратуры Юлия Малашич заявила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Вовка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия, однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование по "пленкам Вовка" завершили и передадут в суд, - прокурор Малашич

Источник: https://censor.net.ua/n3159797
 
 
 Топ комментарии
 
ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка.

Он оказался просто классным парнем.
Часть дебильного населения никак не поймёт: ворон ворону глаз не клюёт.
 показать весь комментарий
 
Теперь-то его расстреляют, хоть? А то народ за!
 показать весь комментарий
 
Дикая страна, дикие нравы. А ведь этот типа судьи все еще вершит типа правосудие...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка.

Он оказался просто классным парнем.
Часть дебильного населения никак не поймёт: ворон ворону глаз не клюёт.
 показать весь комментарий
 
 
То есть, даст денег - закроют дело!
Не даст денег - закроют Вовка! ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка, - адвокат - Цензор.НЕТ 6837
 показать весь комментарий
 
 
Как жи ж так?

Неужто Наш Народный Президент не мог вместо одной лишней покатушки и разговора с "Тесла" потратить то время, чтобы уничтожить коррупцию в судейском корпусе, как он уничтожил контрабанду на Закарпатье и незаконную добычу янтаря в Полесье?
 показать весь комментарий
 
 
Саша, помнишь, я - сторонник Михо!
Но в противостоянии По' и Зе', я на стороне последнего... Как минимум ещё год...
 показать весь комментарий
 
 
А за что ему такие преференции? Ну интересно. Просто страна досталась с более наполненным ЗВР и казначейским счётом, и война ( есть конечно) но не та фаза, что в 2014-м. И какие-ни какие, а санкции на раиссю наложены и армия не в дубке и деревяных берцах, и парламент свой уже 4 месяца, а не только вот щас избрали ( как Пороху достался).И кругом практически всё схвачено. Но Пороха говнить уже начали к сентябрю-октябрю 2014-го, а Зеле ещё год даёшь к прошедшим уже полгода?
 показать весь комментарий
 
Теперь залог в кассу и на свободу. А через годик по решению суда назад на работу. Вони зробылы их разом!!! Прийшла весна пора саджа...землю продавати..
 показать весь комментарий
 
 
Теперь-то его расстреляют, хоть? А то народ за!
 показать весь комментарий
 
 
Дикая страна, дикие нравы. А ведь этот типа судьи все еще вершит типа правосудие...
 показать весь комментарий
 
 
Снова выпускник университета Соломона Рябошапка игнорирует денежную сторону вопроса: в декларации за 2014-й Вовк задекларировал 400 тыс. грн в графе "подарки, призы, выигрыши" и почти 1 млн грн в графе "доход от предпринимательской и независимой деятельности" . Вовк отказался объяснять, откуда взялись "подарки". В декларации за 2015 г. Вовк указал: коллекцию картин, иконы, коллекцию марок, трое элитных часов (двое из которых золотые), автомобиль "Акура МДХ" ,$30 тыс. США и 20 тыс. евро. В декларации за 2016-й он задекларировал $28 тыс. и 18 тыс. евро. Зарплата у Вовка - 23 тыс. грн в месяц. -Филателист и помощник Кивалова. Чем известен подозреваемый НАБУ судья Вовк 26 Мая 2017
 показать весь комментарий
 
 
И он конечно не вмешивался, да и вообще классный судья!
А воины АТО, где вчера и сегодня проходят судилища над ними, оказываются преступниками?!
Ну- ну!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх