 ГПУ завершила расследование против экс-главы Окружного админсуда Киева Вовка, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Михаил Ильяшев.
"У прокуратуры было два варианта: завершить расследование или закрыть дело. Они завершили следствие", - сказал он.
По словам адвоката, на данный момент стороны ознакамливаются с материалами дела, после чего оно будет передано в суд.
Как известно, Генпрокуратура в ноябре остановила расследование дела против главы Окружного админсуда Киева. Прокурор Генпрокуратуры Юлия Малашич заявила, что в конце октября группа прокуроров по делу "пленок Вовка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия, однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.
Он оказался просто классным парнем.
Часть дебильного населения никак не поймёт: ворон ворону глаз не клюёт.
Не даст денег - закроют Вовка!
Неужто Наш Народный Президент не мог вместо одной лишней покатушки и разговора с "Тесла" потратить то время, чтобы уничтожить коррупцию в судейском корпусе, как он уничтожил контрабанду на Закарпатье и незаконную добычу янтаря в Полесье?
Но в противостоянии По' и Зе', я на стороне последнего... Как минимум ещё год...
А воины АТО, где вчера и сегодня проходят судилища над ними, оказываются преступниками?!
Ну- ну!