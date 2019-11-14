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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2250) Зеленский (3644) КС (1388)

 КС признал соответствующим Конституции президентский законопроект о законодательной инициативе народа

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект №1015 о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно законодательной инициативы народа).

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Этим заключением Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в ст.93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Так, Конституционный суд считает, что юридических оснований для признания законопроекта таким, которое не отвечает требованиям части первой ст. 157 Конституции Украины, нет.

При этом КС отмечает, что внесение предложенных законопроектом изменений в Основной закон Украины может при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод.

"Конституционный суд Украины как предостережение констатирует, что предложенное законопроектом положение "право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит народу" нуждается в конкретизации исходя из того, что в Конституции Украины понятие "народ" применено в значении "Украинский народ - граждане Украины всех национальностей", - сказано в сообщении.

Так, согласно ч.2 ст.5 Конституции Украины народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без установки в Конституции количества граждан Украины, имеющих право голоса, для осуществления законодательной инициативы.

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КС считает, что законопроект соответствует требованиям ч.2 ст. 157 Конституции Украины.

"Верховная Рада в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положения ст. 93 Конституции Украины, следовательно, законопроект отвечает требованиям ст. 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект №1015 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно законодательной инициативы народа.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что цель предложенных изменений – обеспечение эффективного механизма законодательной инициативы в Украине путем расширения перечня ее субъектов. Необходимость принятия законопроекта обосновывают тем, что определенный Конституцией перечень субъектов права законодательной инициативы "является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".

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В Украине пока нет законодательного механизма реализации предложения по наделению народа правом законодательной инициативы.

Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.

После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3159796
 
 
 Топ комментарии
 
С этим судом давно всё ясно, после того как он одобрил полностью противоречащий Конституции роспуск Верховной Рады.
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Нормальный ход. Можно будет лепить, что угодно "от имени народа". И, если шо, ответственность потом тоже по всем размазать.
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Оно уже дано через институт выборов
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Если будет подан закон о капитуляции от имени Пупкина Захара Петровича и Рада его проголосует,

то это будет вина Пупкина Захара Петровича,

а не Зеленского Владимира Александровича.
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Конечно, нельзя народу давать право законодательной инициативы... Правильно?
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Оно уже дано через институт выборов
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Что ты несешь? Или тебе что законодательное, что избирательное право? Зебилы вообще тупеют на глазах КС признал соответствующим Конституции президентский законопроект о законодательной инициативе народа - Цензор.НЕТ 2711
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Молодой человек, когда-нибудь Вы покинете этот призрачный мир форумов, поёдёте работать, накопите на первый курс обучения на каком-нибудь юридическом или экономическом факультете какого-нибудь самого задрыпанного института

и там тебе, зебилу, повторят то, что говорили в школе
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Тобто народ має писати законопроекти - чувакам робити нічого: депутати зряплату отримують, а голожопі чуваки закони пишуть. Клоунський законопроект.
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Тебя же никто не заставляет, не обязывает этому... не хочешь, - твоё право; хочешь, - тоже твоё право. С другой стороны, этот закон выглядит как косметический ремонт, там где нужен капитальный и особо ни на что не влияет. Просто Зе будет приятно, проснётся завтра (условно говоря) посмотрит в зеркало и скажет себе: "какой я молодец! пишу историю!". А по большому счёту, - подавляющему большинству пох. на этот законопроект.
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Так, согласно ч.2 ст.5 Конституции Украины народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без установки в Конституции количества граждан Украины, имеющих право голоса, для осуществления законодательной инициативы.




Список "имеющихправо голоса" прилагается?
Источник: https://censor.net.ua/n3159796
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какая нафиг свобода и защита "прав и свобод "чИлавека", если за чИлавека все решает пропаганда?!..
пример: человек смотри "Сватов" и "Голобородьку" четыре года, а потом человек превращается в чИлавека и голосует за "Слугу Урода"...
то есть, фактически, чИлавек отказывается от любых прав и свобод, в угоду телевизионного персонажа, который красиво обещает, а после прихода к власти начинает врать, и говорить: "Это все была шутка!"..
Этот нарИд заслуживает ГУЛАГа и беспощадной %%%порки!
Этот нарИд не заслуживает прав и свобод!
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ты дебил лахтинский со встроенным "яндекс-переводчиком!.. будеш гавкать, по нечетным дням, а сегодня четный!
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Так о чому ти собі не зробиш такий самий перекладач, шокоЛахта кацапська?)
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придурок!.. у тебя снова "прокси" отклеился!.. у тебя уже шведский флажок..
ЗЫ. и ты сейчас снова скажещь про динамический IP..
********** ты!.. то у тебя бутылка динамическая!
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а если человек смотрит на олигарха Порошенко, который обещает продать бизнес, то это что?))
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а что не так?!.. Порох продал "Лен Кузню" Тигипко, а сейчас продает часть "Рошена"..
что вам еще не так?!. .Вас не интересует, что Зеленское существо свой бизнес не продавало?!
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Нормальный ход. Можно будет лепить, что угодно "от имени народа". И, если шо, ответственность потом тоже по всем размазать.
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В Украине пока нет законодательного механизма реализации предложения по наделению народа правом законодательной инициативы.




Зато лайномёты из всяких СМИ ограничаться только фразой " КС Украины поддержал президентский законопроект о законодательной инициативе народа" . И всё! И 73% будут намазывать, кормить друг друга и купаться в брызгах.
Источник: https://censor.net.ua/n3159796
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С этим судом давно всё ясно, после того как он одобрил полностью противоречащий Конституции роспуск Верховной Рады.
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как то читал шо ты вчёный IT наукам, но блть гониш, не может программист такую дичь гнать как ты КС признал соответствующим Конституции президентский законопроект о законодательной инициативе народа - Цензор.НЕТ 3014
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Єто єтим судиям квартир купили на 65 миллионов.
Интересное совпадение КС признал соответствующим Конституции президентский законопроект о законодательной инициативе народа - Цензор.НЕТ 795
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С учетом наличия в стране 73% безмозглых телепузиков,можно только представить результаты этих опросов-референдумов.ЗЕбилы и в Африке зебилы!
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Лугандон з кримськими зрадниками теж наголосують.
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І де й як вони будуть голосувати? На виборах президента та у ВР вони сильно наголосували, дурню?)
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Пропоную провести референдум про приєднання до США.
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ЗЕкловуны занимаюца очковтирательством. Тут понимаешь всё ЗЕбилы ждут когда Порошенко посадят, а эти судьи какой то откровенный абсурд рассматривают. Законодательная инициатива народа!! О как. Звучит же. Правда никто понятия не имеет шо это такое, и как его реализовать на практике, и главное нахера это нужно если народ выбирает 450 депутатов работа которых как раз и принимать законы на благо этого самого народа, так никто толком и не знает..аауууу ЗЕкловун квартальный тут твои зебики на гуано исходят ждут когда Порошенко в тюрьму сядет, а ты шо делаешь ..очередное Шапито устроил..
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...але щось "підсказує" що ці зеленожопі ублюдки встигнуть зпродати ЗЕМЛЮ раніше ніж пройде по їй "референдум" ...звісно якщо люди самі раніше не повідбивають їм "граблі" за спробу торгувати чужою територією ...у Ізраїль ******** ...там вас навчать "родину любить"
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Спешат. Им нужно через референдум волею народа впихнуть Лугандон с особыми правами
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Ціх тварей потрібно переловити як в болівії, тікати будуть як таракани.
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Там собрался у ворот, этот, как его, народ. (С)
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Вношу от имени народа законодательную инициативу: Беню за озвученную им же попытку продажи Украины Ху*лу за 100 млрд. $ лишить украинского гражданства и депортировать в Израиль. Кто "ЗА"?
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