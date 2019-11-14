 КС признал соответствующим Конституции президентский законопроект о законодательной инициативе народа

Обэтом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Этим заключением Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в ст.93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа) соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
Так, Конституционный суд считает, что юридических оснований для признания законопроекта таким, которое не отвечает требованиям части первой ст. 157 Конституции Украины, нет.
При этом КС отмечает, что внесение предложенных законопроектом изменений в Основной закон Украины может при определенных условиях привести к ограничению прав и свобод.
"Конституционный суд Украины как предостережение констатирует, что предложенное законопроектом положение "право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит народу" нуждается в конкретизации исходя из того, что в Конституции Украины понятие "народ" применено в значении "Украинский народ - граждане Украины всех национальностей", - сказано в сообщении.
Так, согласно ч.2 ст.5 Конституции Украины народ является носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине, поэтому он не может быть определен субъектом законодательной инициативы без установки в Конституции количества граждан Украины, имеющих право голоса, для осуществления законодательной инициативы.
КС считает, что законопроект соответствует требованиям ч.2 ст. 157 Конституции Украины.
"Верховная Рада в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не меняла положения ст. 93 Конституции Украины, следовательно, законопроект отвечает требованиям ст. 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 3 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект №1015 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно законодательной инициативы народа.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что цель предложенных изменений – обеспечение эффективного механизма законодательной инициативы в Украине путем расширения перечня ее субъектов. Необходимость принятия законопроекта обосновывают тем, что определенный Конституцией перечень субъектов права законодательной инициативы "является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти".
В Украине пока нет законодательного механизма реализации предложения по наделению народа правом законодательной инициативы.
Согласно процедуре рассмотрения конституционных изменений, Верховная Рада должна направить соответствующий законопроект в Конституционный суд для получения заключения о соответствии инициативы ст.157 и ст.158 Основного закона.
После получения вывода КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, Рада может рассматривать его для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев.
то это будет вина Пупкина Захара Петровича,
а не Зеленского Владимира Александровича.
и там тебе, зебилу, повторят то, что говорили в школе
Список "имеющихправо голоса" прилагается?
Источник: https://censor.net.ua/n3159796
пример: человек смотри "Сватов" и "Голобородьку" четыре года, а потом человек превращается в чИлавека и голосует за "Слугу Урода"...
то есть, фактически, чИлавек отказывается от любых прав и свобод, в угоду телевизионного персонажа, который красиво обещает, а после прихода к власти начинает врать, и говорить: "Это все была шутка!"..
Этот нарИд заслуживает ГУЛАГа и беспощадной %%%
порки!
Этот нарИд не заслуживает прав и свобод!
ЗЫ. и ты сейчас снова скажещь про динамический IP..
********** ты!.. то у тебя бутылка динамическая!
что вам еще не так?!. .Вас не интересует, что Зеленское существо свой бизнес не продавало?!
Зато лайномёты из всяких СМИ ограничаться только фразой " КС Украины поддержал президентский законопроект о законодательной инициативе народа" . И всё! И 73% будут намазывать, кормить друг друга и купаться в брызгах.
Источник: https://censor.net.ua/n3159796
Интересное совпадение