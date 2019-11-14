 Прокурор Кулик, который ведет дело Burisma, не пришел на тестирование и будет уволен, - Рябошапка

Об этом руководитель ГПУ Руслан Рябошапка заявил в интервью изданию "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Он болеет. Он сначала не пришел на тесты (переаттестация сотрудников Генеральной прокуратуры. – Ред.), а потом заболел. И мы ждем, пока он наберется сил и здоровья, и придет к нам", - сказал Рябошапка о Кулике.

По словам генпрокурора, Кулик не сможет работать с начала нового года.

"Мы планируем, что новый Офис начнет функционировать с 1 января (согласно реформе, Генеральная прокуратура Украины трансформируется в Офис генерального прокурора Украины. – Ред). Соответственно, 1 января в новом Офисе могут быть только переаттестованные прокуроры. А Константин Кулик таковым не является", - подчеркнул Рябошапка.

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Генпрокурор пояснил, что Кулик является прокурором в уголовном производстве, в котором фигурирует компания Burisma. Членом Совета директоров в этой компании был Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Есть 13 или 14 производств, где фигурирует Злочевский (Николай Злочевский, собственник компании Burisma, при президенте Викторе Януковиче был министром экологии. – Ред.). По Burisma мне известно, что есть одно большое производство, из которого выделяют разные эпизоды", - сказал он.

Аудит этого производства провести пока не удалось.

"В производстве насчитывается несколько тысяч томов. Не сотен, а тысяч. То есть, это дело ни одного дня и ни одного месяца", - добавил Рябошапка.

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Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

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В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.