EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  6185  128
Материалы по теме:
Все про:агрессия (1456) Крым (22072) ООН (2873)

 "Беларусь, КНДР, Сербия, Сирия", - миссия Украины в ООН опубликовала список стран, голосовавших против резолюции по Крыму

Представительство Украины в ООН опубликовало список стран, которые голосовали против резолюции по оккупированному Крыму, подготовленную Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере представительства Украины в ООН,

В сообщении отмечается: "Страны, которые голосовали против украинской резолюции в Третьем комитете ГА ООН.

Список: Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, КотД'Ивуар, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, РФ, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет ООН одобрил проект резолюции по оккупированному Крыму, в которой впервые зафиксировано понятие "агрессия"

Источник: https://censor.net.ua/n3159793
 
 
 Топ комментарии
 
Лукашенко говорите ваш кумир
 показать весь комментарий
 
Все страны, кот. против на подсосе у козломордых дикарей.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Кажете Білорусь не підтримала? А шо то за шкет ручкається з Лукою?
"Білорусь, КНДР, Сербія, Сирія", - місія України в ООН опублікувала список країн, які голосували проти резолюції щодо Криму - Цензор.НЕТ 347
 показать весь комментарий
 
 
Хороший у нас президент - маленький (166 см), да удаленький!
 показать весь комментарий
 
удмуртъ. это ты о педофильном карликовом плешивом пигмее - ********?
 показать весь комментарий
 
 
Да нет..... Рост Зеленского - 1 м 66 см.... Вы не знали?
 показать весь комментарий
 
а чего ты решил что штейн наш "президент"?
 показать весь комментарий
 
 
Не ври здесь, у вашего ***** рост метр пятьдесят без каблуков
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то здесь мне ещё рассказывал энное время назад, шо Армения стала свободной страной.
Список друзей рашки - это полный звиздец.
 показать весь комментарий
 
 
Друзей? А с чего вы взяли, что это "друзья" РФ?
 показать весь комментарий
 
А кто ваши друзья? Британия, где вы новичком людей травили? Или Штаты? Или где вас уважают, убогие? Вас просто держат за поцев для баланса добра и зла в мире. Вы, конечно, никак не добро)
 показать весь комментарий
 
 
Вы знаете, сударыня, межгосударственные отношения очень трудно описывать понятиями межличностными - дружба, преданность и т.д. Это хорошо раскрыл Палместрон - "У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их - наш долг."
Интересы - вот что является ключевым для суверенных стран..... К сожалению, Украина, к ним не относится....
 показать весь комментарий
 
 
Ваня, иди постирай свои партянки. И лапти почини. Зима то уже в нарасею пришла.
 показать весь комментарий
 
 
Я для вас пани , но никак не 'сударыня' и не 'товарищ'. Какие 'интересы' ? Вас держат в качестве сырьевого придатка , пинают вас , прогоняются из приличных организаций, на вас санкции будут вечно. В цивилизованном мире вас открыто посылают на три буквы, ваших послов высылают, вас все считают лживыми чмошниками , лгунами и оккупантами.
 показать весь комментарий
 
 
Армении нужна Россия, так как EC не нужна Армения, от слова вообще, а Иран не потянет, да и не захочет.
 показать весь комментарий
 
А чё наш зебильный МИД молчит до сих пор?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пусть лучше молчит.... Так он выглядит более солидно....
 показать весь комментарий
 
 
Так же солидно, как та лахудра с немытыми волосами из кацапского МИДа? Чы не дотягивает по солидности к ней?
 показать весь комментарий
 
 
/// уточнююча інформація!
Під час обговорення проєкту документа представник Росії Геннадій Кузьмін назвав "маячнею" озвучену інформацію про порушення прав людини в окупованому Криму і заявив, звертаючись до присутніх: "Натискаючи на зелену кнопку (тобто голосуючи "за" - ред.), ви голосуєте проти Російської Федерації".
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко на це зауважив, що представник РФ назвав "маячнею" доповідь Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша щодо ситуації з правами людини в Криму, представлену у вересні 2019 року. Те, що представник РФ образив Генсека і всю Організацію, а також вдався до відвертих погроз представникам комітету, "не повинно залишитися без реакції", підкреслив український дипломат.
У свою чергу заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який представляв проєкт резолюції в Третьому комітеті ГА ООН, у коментарі Укрінформу зазначив: "Таке я бачу вперше - щоб із трибуни Організації Об'єднаних Націй лунала пряма погроза представникам, котрі висловлюють позицію шляхом голосування".
Як повідомляв Укрінформ, Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН 14 листопада схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", у якому щодо АРК вперше застосовано визначення "агресія".
Загалом, "за" проголосували 67, проти 23, утрималися 82.
 показать весь комментарий
 
утримались 82 - это очень много - сколько трусов, все боятся расею
 показать весь комментарий
 
Удивил Китай. Он всегда вроде как принципиально воздерживался в подобных голосованиях во всех конфликтах.
 показать весь комментарий
 
 
Ему еще исконнокитайскую Сайберию присоединять, восстанавливать историческую справедливость...
 показать весь комментарий
 
 
и шо даже после этого лука и назарбай наши друзья?
 показать весь комментарий
 
Яка ще Сирія? Такої країни вже фактично немає.
 показать весь комментарий
 
 
Вот и вся хваленая белорусская независимость.
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх