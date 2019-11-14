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 Экономика
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Все про:Антимонопольный комитет (349) курятина (17)

 В "Союзе птицеводов" заявили, что не согласны с выводами Антимонопольного комитета по поводу ситуации на рынке курятины

На рынке курятины в Украине существует жесткая конкуренция

Как передает Цензор.НЕТ, так  считают в ассоциации "Союз птицеводов", сообщает УНН со ссылкой на заявление членов организации.

Так в "Союзе птицеводов" отреагировали на выводы Антимонопольного комитета Украины, который заявил, что обнаружил на рынке признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

"По информации ассоциации, на рынке мяса птицы сегодня работают около 100 субъектов хозяйственной деятельности, которые жестко конкурируют между собой. Внешним проявлением конкуренции на внутреннем рынке является стабильность, а в некоторые периоды даже снижение цен, что подтверждается данными Госстата Украины", – отметили в "Союзе птицеводов".

То, что на рынке есть крупные производители, еще не означает их монопольного положения, заявили авторы.

"Группа компаний МХП осуществляет деятельность на рынке курятины в условиях жесткой конкурентной борьбы. Успех в этой борьбе определяет только выбор потребителя. Ярким подтверждением признания потребителями высокого качества продукции "Мироновский хлебопродукт" является ее успешный выход на рынки ЕС и многие другие страны мира", – считают в ассоциации.

Повышение цен на продукцию в июле – августе 2017 года, о котором сообщили в АМКУ, было связано с экономической ситуацией в стране, подчеркнули птицеводы.

"Объективно анализируя ситуацию, нужно учесть несколько факторов, которые повлияли в этот период на ценовую ситуацию на рынке. Это в первую очередь увеличение цен на корма на 17%, на коммунальные услуги на 10%, на горюче-смазочные материалы на 30%, повышение зарплат в секторе более, чем на 25%, обесценивание национальной валюты по отношению к евро более чем на 20%, а это прямое влияние на стоимость ветеринарных препаратов, витаминов, кормовых добавок, оборудования, которое преимущественно закупается у европейских производителей. Подорожание курятины в пределах роста на составляющие было в тот период объективным и обоснованным", – сообщили в организации.

12 ноября АМКУ утвердил отчет о результатах исследования рынка курятины в 2016–2018 годах и посчитал, что крупнейший производитель, МХП, занимает долю на рынке в 45%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МХП Косюка готовится начать экспорт курятины в Японию

Источник: https://censor.net.ua/n3159786
 
 
 Топ комментарии
 
Вопрос один и до безобразия простой. Почем при такой жесточайшей конкуренции, как заявляет "Союз птицеводов", курятина в Украине дороже чем к примеру в той-же Польше ?
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Сколько Косюк выделил "помощи" союзу?
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Це все, що ви хотіли нам розповісти?
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ну я как потребитель, покупатель могу сказать, что курица реально доступна нет не в смысле у меня много денег или у моей семьи с пенсии то не шибкожирвоать в 3000 грн но если сарвнивать что вязть курицу колбасу то предпочтение курятине и реально етсь конкуренция и качества и цен и производителей... вот длля меня через чур дорогая НАША Ряба что да что да а иные мелкие попадает дажеи цыплята и курица весьма доступные цены и акици +++ вторым по достпуности как ни странно свинина тут вообще конкуренция валом и наша и польская... и опять же скидки и акции... АМКУ анализировали на потолку вотрыве от реальности жития побумажкам статистике и цифирям а это поверьте вовсе не реальность жизни.. а не говорю что нет злоупотреблений лоббирования или сговора но вот хзерно в этом году упало и в разу по логике немного должна упасть и куррятина и яйца...
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походу Цензор лютуе, на зaбурных - комменты не проявляються...,,
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спасибо - проявился...
до етого два в ноль ушли - проблем нет.
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Вопрос один и до безобразия простой. Почем при такой жесточайшей конкуренции, как заявляет "Союз птицеводов", курятина в Украине дороже чем к примеру в той-же Польше ?
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Тому, що у на сині кури, а нам треба лояльних зелених кур🐔🦕
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Корм, технологии устарелые... Плюс в Европе очень накачивают курей химией.
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Технологии у нас точно такие же, корма не дороже, химией накачивают также.
Просто у нас в стоимость курятины входят еще и покупки яхт Косюком, и то, что на работу его манагеры и он сам добираются исключительно на вертолетах.
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Наверное уже говорил, что ездил к руснявой родне на ЧМ-2018. Так там тоже очень большой выбор по курям. Купил крылышки с красивой этикеткой местного производителя - на меня посмотрели с сочувствием - сказали что именно "это" у них даже кошки не едят, а покупает только самая беднота. Так что правила везде одинаковые - покупать то, что покупают более-менее прилично одетые местные
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Сколько Косюк выделил "помощи" союзу?
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хз, но косюку почти два лярда только дотаций кудряшкапью официально отслюнявил
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союз птицеводов это тоже потужная и мыролюбная ассоциация?
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Звичайно, що зептицяводи потужна оргацізація, яку можна порівняти із масонською ложею.
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А когда смеяться? До того, что МХП не монополист, или после того, что МХП монополист, но ему доверяют потребители?
Или после того, как в 2017 МХП назвали не монополистом посмеяться?
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Офігєть ))
А що ще може сказати Союз Птіцеводов?
Можно подумати, що вони визнають чиюсь монополію? В "Союзе птицеводов" заявили, что не согласны с выводами Антимонопольного комитета по поводу ситуации на рынке курятины - Цензор.НЕТ 9217
Тоді це буде не союз, а клуб по інтєрєсам В "Союзе птицеводов" заявили, что не согласны с выводами Антимонопольного комитета по поводу ситуации на рынке курятины - Цензор.НЕТ 2281
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от и не особо хочется вас овижать, но вы же ето сделали - дергайтесь зеленки.....
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Ще й курячу галузь вирішили розвалити??? Цього вову точно, як німці леніна, до нас заслали, щоби розвалити країну...
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Союз кролєководов воздєржался,а вот Союз пчєловодов катєгорічєскі протів курятніков.
Загадили всі поля хімією,бджоли не встигають розмножуватись
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