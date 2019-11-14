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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (358) контрабанда (1865) налоговая милиция (1789) правоохранительные органы (551) сигареты (672)

 У жителя Черновицкой области изъяли партию сигарет стоимостью 2,7 млн грн, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области изъяли из незаконного оборота крупную партию табачных изделий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

У жителя Черновицкой области изъяли партию сигарет стоимостью 2,7 млн грн, предназначенных для контрабанды в Румынию 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019" и "Рубеж" был выявлен факт незаконной транспортировки по территории региона табачных изделий без марок акцизного налога Украины.

Сигареты, замаскированные под мешками с грецкими орехами, перевозил на личном автомобиле один из местных жителей с целью дальнейшего перемещения в Румынию вне таможенного контроля.

У жителя Черновицкой области изъяли партию сигарет стоимостью 2,7 млн грн, предназначенных для контрабанды в Румынию 02

Также смотрите: На Одесчине налоговая милиция изъяла партию контрабандных сигарет стоимостью 774 тыс. грн. ФОТОрепортаж

У жителя Черновицкой области изъяли партию сигарет стоимостью 2,7 млн грн, предназначенных для контрабанды в Румынию 03

На основании постановления суда из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 60 тыс. пачек табачных изделий известных торговых марок без марок акцизного налога Украины общей ориентировочной стоимостью 2,7 млн грн.

У жителя Черновицкой области изъяли партию сигарет стоимостью 2,7 млн грн, предназначенных для контрабанды в Румынию 04

Также смотрите: В Черновицкой области изъято 20 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

У жителя Черновицкой области изъяли партию сигарет стоимостью 2,7 млн грн, предназначенных для контрабанды в Румынию 05

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3159785
 
 
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А может, пусть Румыния беспокоится? Это ведь урон ее бюджету. Почему Украина должна беспокоится? У жителя Черновицкой области изъяли партию сигарет стоимостью 2,7 млн грн, предназначенных для контрабанды в Румынию - Цензор.НЕТ 8748
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"У депутата от партии Зеленского нашли тайный сигаретный бизнес и особняк на Кипре. ВИДЕО"
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Та ладно? Та не может быть?

Мож мама на спидах замутила?
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эта "тема" жуется уже лет надцать ...- за это время - ВСЕ, включая от рядовых " верблюдов" местного пошиба..., и до всех - кто конролирует, силовиков - и ОПГ ( работают как партнеры) , обагатились не по -детски.... так в чем новость ))))
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Плохо ищут. У этого типа был андронный коллайдер для переправки сигарет через границу.
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Не вірте у цю юйню вони сплять і чекають коли розженуть показник .надіються що не розженуть .це інфо до сраки там сбу прокуратура прикордоники множте все на чотири ..нічього не змінилося гончарук приїхав треба просратися а так болото корумповане як у всіх областях
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Бач...те?!

Як тыко вова зупинив контрабанду на Закарпатті, так зразу контрабандисти перебрались у Чернівці.

Вова, зупини контрабанду на Буковині!
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А прослідкувати весь *ланцюжок * ..
.Де купив ? За які кошти ? Хто продав і т.д ...?
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І ще одно для громадян це кодло дфс міліція показуха вилучили на суму фігня надходження до бюджету не буде вони прошмаркають або сігарети знигють тому що дєбільна держава
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