 У жителя Черновицкой области изъяли партию сигарет стоимостью 2,7 млн грн, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Акциз-2019" и "Рубеж" был выявлен факт незаконной транспортировки по территории региона табачных изделий без марок акцизного налога Украины.
Сигареты, замаскированные под мешками с грецкими орехами, перевозил на личном автомобиле один из местных жителей с целью дальнейшего перемещения в Румынию вне таможенного контроля.
На основании постановления суда из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 60 тыс. пачек табачных изделий известных торговых марок без марок акцизного налога Украины общей ориентировочной стоимостью 2,7 млн грн.
По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.
Продолжается следствие.
Мож мама на спидах замутила?
Як тыко вова зупинив контрабанду на Закарпатті, так зразу контрабандисти перебрались у Чернівці.
Вова, зупини контрабанду на Буковині!
.Де купив ? За які кошти ? Хто продав і т.д ...?