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 Политика Украины
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 Комитет ООН одобрил проект резолюции по оккупированному Крыму, в которой впервые зафиксировано понятие "агрессия"

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина", в котором по АРК впервые применено определение "агрессия".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ "за" проголосовали 67, против 23, воздержались 82 участника.

Инициатором резолюции выступила Украина, еще около 40 стран являются его соавторами. Это уже четвертый документ ООН о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Кроме частей, которые повторяют предыдущие тексты, проект резолюции содержит ряд новых положений. Позицию Украины в комитете представил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

В частности, для оценки ситуации в Крыму впервые предлагается применять термин "агрессия" - в соответствии с резолюцией с 1974 года "Определение агрессии". В этом документе, в частности, определено, что агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства. При этом ни одно приобретение территории или особая выгода, полученная в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму завтра, - представительство Украины

В проекте обновленной резолюции, как и в предыдущих документах, указано, "что захват Крыма силой является незаконным и нарушающим международное право" и "что эти территории должны быть немедленно возвращены".

Документ предусматривает, что генеральный секретарь ООН подготовит на следующую, 75-ю сессию Генассамблеи ООН доклад по ее выполнению.

Кроме осуждения пыток со стороны российских властей к политическим заключенным, применяемые с целью получения фальшивых признаний, в документе констатируется: "Оккупация продолжает влиять на реализацию социальных и экономических прав жителей, в том числе детей, пожилых людей и инвалидов".

Как и в предыдущих резолюциях, нынешний проект осуждает факты насилия в отношении жителей Крыма. В то же время в нем есть новые положения, в частности о том, что нынешняя "политика и практика Российской Федерации составляют постоянную угрозу и делают невозможным проживание в Крыму и заставляют население уезжать из полуострова".

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В документе содержится напоминание, что индивидуальные или массовые насильственные перемещения, а также депортация из оккупированных территорий на территорию оккупационной государства или в любую другую страну запрещены международным гуманитарным законодательством.

"... Российская Федерация проводит политику и практику, направленную на изменение демографической структуры в Крыму", - говорится в документе.

При этом уточняется, что "оккупационная власть не может депортировать или перемещать собственное гражданское население на оккупированную территорию".

В проект решительно осуждаются массовое задержание правозащитников под предлогом борьбы с терроризмом и другие формы репрессий в отношении них, в том числе в отношении активистов гражданской инициативы "Крымская солидарность", которая документирует нарушения на полуострове и предоставляет гуманитарную помощь семьям жертв политически мотивированных преследований.

Резолюция положительно оценивает освобождение Россией и Украиной удерживаемых лиц 7 сентября 2019 и "призывает Российскую Федерацию освободить всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются и обеспечить безопасное возвращение их в Украину".

В документе осуждаются все попытки России легализовать ее попытки аннексировать Крым, в том числе автоматическое навязывания российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и изменение демографической структуры населения.

Также читайте: Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по Крыму, - МИД

Среди требований к России добавилась новые: воздерживаться от ареста или уголовного преследования жителей Крыма за непреступные действия или мнения, высказанные в том числе в комментариях или сообщениях в социальных сетях к оккупации, и освободить всех жителей Крыма, которые были арестованы или заключенные за такие действия.

В проект резолюции также предусмотрено требование к России сотрудничать со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, которая должна иметь безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

В документе содержится призыв к странам-членам продолжать адвокацию Украины на двусторонних и многосторонних форумах ради соблюдения прав человека, в том числе путем осуждения нарушений и злоупотреблений в Крыму.

По процедуре текст резолюции, одобренный комитетом ГА ООН, должен быть вынесен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи в декабре.

Ранее Генассамблея ООН приняла три резолюции о нарушении прав человека в Крыму - в 2016, 2017 и 2018 годах, однако Россия проигнорировала их выполнения.

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассматривает социальные, гуманитарные и культурные вопросы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года в ООН рассмотрят две "крымские" резолюции

Источник: https://censor.net.ua/n3159784
 
   
 Топ комментарии
 
Ну и как всегда... Изучаем друзей и врагов. Вернее уточняем.
Комитет ООН одобрил проект резолюции по оккупированному Крыму, в которой впервые зафиксировано понятие "агрессия" - Цензор.НЕТ 3307
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Кто то нам все время рассказывает что Беларашка друг Украины и очень переживает за украинцев и Луку постоянно приглашают в Киев как нашего партнера. А на самом деле Беларашка ето союзник нашего врага Комитет ООН одобрил проект резолюции по оккупированному Крыму, в которой впервые зафиксировано понятие "агрессия" - Цензор.НЕТ 6740
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Совет форумчанПравила форума
 
Хотя в статье совершенно не раскрыто фразы, где было упомянуто то самое слово "агрессия". Просто пук в воду.
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Росія має багату історію гібридного захоплення інших країн. Якщо говорити метафорами з «36 китайських стратагем», то Кремль любить використовувати метод, який називається «Підмінити балку в чужому домі». Він полягає в тому, що країна-жертва наповнюється агентами, які контролюють силові відомства. Так була окупована Східна Європа після Другої Світової. Аналіз подій створює враження, що в Україні ворог діє через недоформовані суди, Портнова та ДБР.
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/98014/Poslabyty_Zelenskogo_i_zrobyty_Medvedchuka_premjerom_Jaka
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Ну и как всегда... Изучаем друзей и врагов. Вернее уточняем.
Комитет ООН одобрил проект резолюции по оккупированному Крыму, в которой впервые зафиксировано понятие "агрессия" - Цензор.НЕТ 3307
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Кто то нам все время рассказывает что Беларашка друг Украины и очень переживает за украинцев и Луку постоянно приглашают в Киев как нашего партнера. А на самом деле Беларашка ето союзник нашего врага Комитет ООН одобрил проект резолюции по оккупированному Крыму, в которой впервые зафиксировано понятие "агрессия" - Цензор.НЕТ 6740
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І знову Вірменія проти України? Чому?
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Просто реформатор Пашинян трохи не в ту сторону реформує знову.
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Спасибо что напомнили.
А как зелебобы нам рекламировали армянские протесты...
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а ша, у Бурунді та на Березі Слонової Кістки уже теж ерефія тирлує..?
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Гарна кумпашка підібралася друзів кацапії: Ерітрея, Котдівуар і т.п. - всі як один світочі демократії і прогреса.
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Русня наКивує на Китай та Індію. Мол, дивіться - нас з Китаєм та Індією майже половина шаріка.
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...это результаты работы Порошка, причем здесь зеленый.. ...
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Дело в том, что в ситуации с Крымом мы сталкиваемся с классическим случаем сецессии.... Как это ни прискорбно!
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Неповна новина. Треба не соромитися і не замовчувати "друзів", що проголосували проти української резолюції і про яких пишуть інші джерела:
"Усього проти проекту резолюції проголосували 23 країни - Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Кот-д'Івуар, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Мьянма, Нікараґуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела та Зімбабве..."

https://www.unn.com.ua/uk/news/1835836-proti-proektu-rezolyutsiyi-schodo-krimu-progolosuvali-23-*******-sered-yakikh-rosiya-i-bilorus

Зверніть увагу на Казахстан, який пропонував зєлємойші посереднитво у зістрічі з ******.
Про вусатого вже мовчу, він послідовний за кацапів на протязі всіх останніх років.
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и на Беларашку куда постоянно ездят наши на переговоры. Почему мы тогда удивляемся результату всех етих переговоров?
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Очередная важная дипломатическая победа нашей страны Украины над врагом (кацапстаном). Теперь нужно заставить русских тварей выполнять решения Международных организаций и судов. В любом случае верхушку моксельской банды во главе с карликом-педофилом путиным ждет Гаагский трибунал.
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это хорошо для будущий исков против кацапии! на сотни лярдов!
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Вперше? А п'ять років наша славна дирломатія про що там розповідала? Комітет ООН схвалив проєкт резолюції щодо окупованого Криму, в якій вперше зафіксовано поняття "агресія" - Цензор.НЕТ 1479
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