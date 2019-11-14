 Киевским коммунальщикам разрешили убирать с улиц брошенные авто

Соответствующее решение принял Киевский городской совет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. "За" проголосовали 85 депутатов из 89.
"Разрешить исполнительному органу Киевсовета (КГГА) перемещать бесхозные транспортные средства для временного хранения и передачи соответствующим подразделениям Нацполиции в соответствии с порядком (который будет утвержден позже. – Ред.)", - говорится в решении.
Депутат Киевсовета Александр Пабат, который докладывал по этому вопросу, отметил, что сейчас у КГГА нет полномочий вывозить брошенные или бесхозные транспортные средства. В то же время Национальная полиция из-за отсутствия материально-технической базы не способна решить проблему с такими автомобилями.
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"Поэтому имеем в Киеве ситуацию, когда одно ведомство, отвечающее за порядок и благоустройство, не имеет полномочий относительно действий по отношению к брошенным авто, второе - имеет полномочия, но средства, в случае прохождения всех этапов и проведения аукциона, идут на третье", - сказал Пабат.
При обсуждении вопроса упоминалась ситуация, когда 14 июня 2018 года в Святошинском районе Киева произошел взрыв в брошенном во дворе возле жилых домов авто. Тогда в результате инцидента пострадали четверо детей. То есть, проблема бесхозного транспорта заключается не только в нарушении норм благоустройства, но и касается безопасности киевлян.
Согласно статистическим данным, на улицах столицы сейчас стоит более 600 брошенных авто.
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Принятым сегодня решением предусмотрено, что КГГА в течение трех месяцев должна разработать и представить на утверждение Киевсовета порядок перемещения, временного хранения и передачи бесхозных транспортных средств соответствующим подразделениям Национальной полиции Украины.
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Так же ніззя...