 На содержание Верховной Рады в 2020 году потратят 2 млрд грн, нардепы утвердили смету

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За постановление "О смете Верховной Рады Украины на 2020 год" проголосовали 272 народных депутата. Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Поддержали постановление 226 депутатов от "Слуги народа", один - из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 14 - из группы "За будущее", 16 - из фракции "Голос" и 15 внефракционных.

На осуществление законотворческой деятельности Рады предусмотрено выделить 1,043 млрд грн, в т.ч. на оплату труда депутатов - 642 млн грн, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности ВР предусмотрено 907,5 млн грн.

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Также сметой предусмотрены 96,7 млн грн на функционирование автобазы парламента и расходы на управление административными зданиями - 144,5 млн грн.

Для освещение деятельности Верховной Рады телеканалом "Рада" потратят 30,9 млн грн, на газету "Голос Украины" - 15,6 млн грн.

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