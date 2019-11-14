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 Политика Украины
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 На содержание Верховной Рады в 2020 году потратят 2 млрд грн, нардепы утвердили смету

Верховная Рада утвердила свою смету на 2020 год в размере 2,007 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

За постановление "О смете Верховной Рады Украины на 2020 год" проголосовали 272 народных депутата. Не голосовали в полном составе фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Поддержали постановление 226 депутатов от "Слуги народа", один - из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 14 - из группы "За будущее", 16 - из фракции "Голос" и 15 внефракционных.

На осуществление законотворческой деятельности Рады предусмотрено выделить 1,043 млрд грн, в т.ч. на оплату труда депутатов - 642 млн грн, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности ВР предусмотрено 907,5 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если мы хотим, чтобы здесь стояли олигархи даже не с мешками, а с мешочками долларов, то можно и уменьшить", - Потураев о зарплате нардепов в смете Рады на 2020 год

Также сметой предусмотрены  96,7 млн грн на функционирование автобазы парламента и расходы на управление административными зданиями - 144,5 млн грн.

Для освещение деятельности Верховной Рады телеканалом "Рада" потратят 30,9 млн грн, на газету "Голос Украины" - 15,6 млн грн.

Также смотрите: Беседа Дубинского и Деркача, смеющийся Балога, "Восстание ходячих мертвецов" в ОПЗЖ и указания по голосованию нардепу от СН Люботе. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3159781
 
 
 Топ комментарии
 
на оплату труда депутатов - 642 млн грн

642/450/12= 118К в месяц?? Эти бандюки опять подняли себе зарплаты не понял? разве было по 118к в месяц на одну народную гниду??
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начнем с того что гонять лысого и заказывать проституток в раде - это не труд )
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может их в 2 раза сократить нужно...от них толку-как с козла молока...
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Верховная Рада утвердила свою смету на 2020 год в размере 2,007 млрд грн.
Если сжечь эту Раду вместе с депутатами, это же сколько можно сэкономить.
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інтірєсно узнать зарубєжную практіку - ну, у поляков, к прімєру
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а пенсионерам "на шишечку" подняли пенсию.. а инвалидам вообще в следующем году отменят пенсию.. Спасибо, родные!
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Так им и надо . Большинство головало за зелю .
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ЗЕбилы должны страдать - это правда. Жаль только что и люди тоже пострадают.
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"За нашими піжрахунками, загалом на витрати Верховної Ради в 2018 році виділено 1 млрд 729,6 млн грн, а на компенсацію витрат народних депутатів - 343,5 тис. грн." https://www.slovoidilo.ua/2017/12/13/infografika/polityka/skilky-vytratyat-utrymannya-verxovnoyi-rady-2018-roczi

Щось я не зрозумів... Це що ж, ВР мародерів і бориг витрачала таку ж саму суму, як і ВР чесних нових облич?
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Это феномен у ЗЕбилов называеца "новые лица незапятнаные карупцией"
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А ще тут ось спало на думку... Враховуючи, що курс гривні до долара знизився проти 2018-го майже на 4 гривні, то "новые лица незапятнаные карупцией" витратять на себе навіть більше, ніж бориги-коррупціонери? На содержание Верховной Рады в 2020 году потратят 2 млрд грн, нардепы утвердили смету - Цензор.НЕТ 8433
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лица может и не запятнаны, а вот рученки за спиной...
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... і на 24 квартири з 17-ма машинами теж. Прийдеться "мамє_разлюбіть_скорость". На утримання Верховної Ради в 2020 році витратять 2 млрд грн, нардепи затвердили кошторис - Цензор.НЕТ 500
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на оплату труда депутатов - 642 млн грн

642/450/12= 118К в месяц?? Эти бандюки опять подняли себе зарплаты не понял? разве было по 118к в месяц на одну народную гниду??
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начнем с того что гонять лысого и заказывать проституток в раде - это не труд )
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Все є працею після реєстрації у ВР. На утримання Верховної Ради в 2020 році витратять 2 млрд грн, нардепи затвердили кошторис - Цензор.НЕТ 4654
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Ну, вообще-то, там еще обслуги разной дохерища. Но мысль верная - доходы у них, мягко говоря, выше среднего.
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Ну так а вот эти баки куда тогда?? Это разве не отдельно на всю обслугу?? Как раз 642 ляма это именно зарплаты депутатам, а обслуга отдельная статья.

На осуществление законотворческой деятельности Рады предусмотрено выделить 1,043 млрд грн
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тяжела судьба слуги народного, да и сам он немало весит для народа
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ну теперь я буду спать спокойно. мои слуги обеспечены.
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Ну пару месяцев только сидят, ща чутка обживуца и в следующем году ещё тыщь 30-50 накинут на пропитание..
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Слава ЗЕ! достойне життя Слугам народу!
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Что значит "законотворческая деятельнось", и почему на нее выделяется больше млрд, что в ней такого особенного.
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Сказано же законоТВОРЧЕСКАЯ! Творчество не измеряеца деньгами..почему картины Давинчи, Ван Гога, Рембранта стоят десятки миллионов?? Они же ТВОРЯТ!! Искусство никакими деньгами не измерить!!!
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Тихо, Славік бо з адекВатних і з Витиранів попруть.
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це виходить десь по 12000 грн на календарну добу на кожного
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Сейчас кто то будет смеятся, а я все равно за Зеленского. .

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Молодчинка! А ти кого більше любиш- маму рідну, чи батюшку Сталі... Ой, Зеленського?
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2014 рік.

На утримання Верховної Ради в 2020 році витратять 2 млрд грн, нардепи затвердили кошторис - Цензор.НЕТ 5775
Для тебе це не пляма? Мо тобі ще відосік Зеленського з Москви, Єлажєв?
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Не начинай снова, я тебя не трогаю своими комментариями.
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как по мне нормальный, чисто еврейский юмор
кстати х... по роялю это немецкий юмор

А вот отцу с сыном как пять лет жилось при порохе и луцике
и нам всем
вот это юмор.
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На каждого из 450 депутатов около 180 тыс. $ в год, на всё про всё...
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Вспомнился старый анегдот как один ушлый еврей устраивался на работу на продуктовый склад ...Поводили его по складу, показали что да как. И он такой -- хорошо, говорит, я согласен - буду работать! А ему говорят - но подождите вы же даже не спросили какая тут зарплата!
А еврей так удивлённо - а что здесь ещё и деньги платят??
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Наверное проголосовали 100% все депутаты "ЗА".
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Значит арифметика по зарплате такая
423 депутата х 32000грн х 12 месяцев = 162 432 000‬грн.

это мелочь
а 2 млрд грн это уже что то
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Я за 100 тыс в месяц готов один: писать Законы, обсуждать с народом Украины и голосовать за Законы!
Остальное - на медицину и образование!!!
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