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Все про:Госпогранслужба (3527) Крым (22072) КПВВ (73)

 КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" возобновляют работу с 15 ноября, - Госпогранслужба

Пункты въезда-выезда открываются после ремонта завтра в 12:00.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Информируем, что контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак " возобновляет пропуск лиц и транспортных средств с 12.00 15 ноября 2019", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в КПВВ "Чонгар" тоже с 12.00 15 ноября контрольные операции уже будут проводиться непосредственно в реконструированном пункте.

А КПВВ "Чаплинка" продолжает работать в штатном режиме.

Госпогранслужба просит учесть эту информацию при планировании путешествий.

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Напомним, ранее глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, Президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ.

Источник: https://censor.net.ua/n3159780
 
 
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