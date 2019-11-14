EN|RU|UK
Темы дня: Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  683  69
Материалы по теме:
Все про:земля (1591) Милованов Тимофей (75)

 Отмена моратория на продажу земли - это возможность каждого украинца распоряжаться своим имуществом, - Милованов

Министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов заявил о том, что отмена моратория на продажу земли дала возможность каждому украинцу распоряжаться своим имуществом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "37 млн ​​га земель сельскохозяйственного назначения под мораторием. Около 7 млн ​​человек получили земельные паи, из которых 1,5 млн умерли, так и не дождавшись права распорядиться своим имуществом.

460 тыс га земель в аренде на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Это фактическая продажа земли, но по "серой" схеме и более низкой цене, чем при открытом рынке земли.

Площадь государственных и коммунальных с / х земель за неполные 4 года сократилась на 10%. 2016 г. - 10500000 га*, 2019 г. - 9400000 га **

* По данным Госгеокадастра по состоянию на 01.01.2016 и на 1.10.2019

Всего лишь 6 стран мира не имеют свободного рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина. Там живут самые бедные крестьяне и, к сожалению, наши среди них.

Уникальные украинские черноземы сейчас сдаются в аренду в 6 раз дешевле, чем в Германии, а в Дании - в 19 раз.

Отмена моратория - это открытая возможность каждому украинцу распоряжаться собственным имуществом, продать или купить землю".

Источник: https://censor.net.ua/n3159779
 
   
 Топ комментарии
 
ДЛБ феерические!!!!!...в стране война, разруха, законы не работают, все сверху-донизу коррумпировано, а они последнее что осталось, землю, по 200 тыс. га на рыло( а это примерно 15-20 колхозов или сел)...ну есть хоть немного масла в голове?..кто эти "люди", что за такое клешни свои загребущие к кнопкам зеленым потянули?...и какого народу эти слуги?.. Скасування мораторію на продаж землі - це можливість кожного українця розпоряджатися своїм майном, - Милованов - Цензор.НЕТ 3543..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а многие хотят распоряжаться чужим
 показать весь комментарий
 
 
Як держава може захистити власників землі від крадіжки землі чорними реєстраторами, по підробним договорам куплі-продажу? В країні де немає чесного судочинства та правоохоронної системи продаж землі призведе до масових збройних сутичок та сілянських збройних повстань, бо селяни не будуть миритись з тим що якийсь олігарх переоформив на себе їхню землю! Це ящик Пандори, ми відкриваємо собі пекло! Жодна країна світу не віддає в приватну власність 70% с/г земель, як це вже зроблено в Україні, скрізь в державній власності лишається біля 50% придатної землі! Мілованов не розуміє що робить Президент та уряд, інакше вже подав би у відставку! Депутати, Президент та уряд не увійшли в історію, а знову вляпались!
 показать весь комментарий
 
 
Як держава може захистити власників землі від крадіжки.....


Далі цю галімат'ю не зміг примусити себе читати.

Але ж відповідь дам :

ТІЛЬКИ ГРИЦЕНКО ЗАХИСТИТЬ НАРІД
 показать весь комментарий
 
 
Гриценко даже не явился под парламент, когда зесаранча продавала страну.
 показать весь комментарий
 
Это ж сейчас сколько кинется продавать ...И какая будет цена ? переизбыток предложения означает наименьшую цену за товар...
хехех... олигахеры и прочие "бедные " люди скупят всё за бесценок...не ?
 показать весь комментарий
 
у тебя скупят ?

не продавай за бесценок.
 показать весь комментарий
 
Зараз олігархи кинуться переоформлювати орендовану землю по фіктивним договорам купівлі-продажу, а потім самі собі перепродадуть 10 разів і через пару років скажуть своїм арендодавцям - вибачте, Ви нам Вашу землю продали 2 роки тому, тому більше ми Вам нічого не винні!
 показать весь комментарий
 
Тобто всім дадуть землю?
Сказав вже всім українцям, подивимось.
 показать весь комментарий
 
 
Отмена моратория на продажу земли - это возможность каждого украинца распоряжаться своим имуществом, - Милованов - что за бред ? Что бы распоряжаться имуществом, его надо имеет. А тут такое дело , что евреи все к рукам приберут
 показать весь комментарий
 
 
То есть в украинцев заберут землю, которой у них и так нет?
 показать весь комментарий
 
С розпаеваными землями понятно, вопрос в землях государственных и коммунальных. Их то можно и не продавать, а сдавать в аренду по рыночным ценам. А свободная продажа розпаеваных земель эту самую рыночную цену и определит.
 показать весь комментарий
 
отмена моратория на продажу земли дала возможность каждому украинцу распоряжаться своим имуществом....

А что, у КАЖДОГО украинца есть своя земля??? И КАЖДЫЙ теперь будет ее продавать?
 показать весь комментарий
 
 
А ты может в колхозе от батрачил лет 30, чтобы пай получить?
 показать весь комментарий
 
Задача на засыпку: в Украине по сей день земля не продается. Как в собственности некоторых появились такие объемы земли?

 показать весь комментарий
 
 
...беспредел еще впереди, успеешь посмотреть что это...Шевченку почитай, Колиивщина детским садом покажется...
 показать весь комментарий
 
скулять. завезуть для обробки власну робочу силу. тобі полегшало?
 показать весь комментарий
 
Ого у пети огород...У меня только 10 соток
 показать весь комментарий
 
А интересное имущество у граждан Украины, от 6 до 25 соток вместе из домом и к примеру 300 га только охотничьих угодий у Януковича право на владение которыми по сей день так никто и неотобрал.А что уже говорить о тех кто живет на этажах?
Для работы рынка земли надо онулировать все прихватизации,долгосрочные аренды и паи,Выделить буквально всем Гражданам Украины землю,хоть и получится по 1 кв,м.А уж затем производить торги.Ведь наши деды или родственники окропили каджый дециметр своей кровью и не за деньги.
 показать весь комментарий
 
 
А какое отношение имеют охотничьи угодья к земле?
 показать весь комментарий
 
Да очень простое,если сделать ,,санитарную,,чистку то получится орная земля,и на оборот,если на орных землях вырастают деревя диаметром высше 8см то они автоматически переходят к лесникам.
 показать весь комментарий
 
Так я тебе открою секрет, лесники тоже не имеют к охотничьим угодьям ни какого отношения. А вот сами охот.угодья находятся и на территориях лесхозов, и на фермерских и коммунальных землях. Вот только охот.хозяйства не имеют к этим землям, ну или лесам, ни какого отношения. Ну то есть они могут там охотится, и заниматься разведением и охраной зверья, но собственности на землю или леса они не имеют.
 показать весь комментарий
 
Лсники,лессовхозы,охот.хозяйства и духом не ведают чьи эти земли.Максимально знают нанятого гендиректора и та же ситуация из предприятиями.
 показать весь комментарий
 
Не заморачивайся. Мозги закипят. Ты в принципе не понимаешь сути вопроса.
 показать весь комментарий
 
ДЛБ феерические!!!!!...в стране война, разруха, законы не работают, все сверху-донизу коррумпировано, а они последнее что осталось, землю, по 200 тыс. га на рыло( а это примерно 15-20 колхозов или сел)...ну есть хоть немного масла в голове?..кто эти "люди", что за такое клешни свои загребущие к кнопкам зеленым потянули?...и какого народу эти слуги?.. Скасування мораторію на продаж землі - це можливість кожного українця розпоряджатися своїм майном, - Милованов - Цензор.НЕТ 3543..
 показать весь комментарий
 
 
ясен пень каково...народу израэлеваго
 показать весь комментарий
 
Вы правы,на востоке за каждую пядь украинской земли проливают кровь и кладут свои головы те чью землю дома в тылу продают те и тем кто эту войну разжигают.
 показать весь комментарий
 
Добрий вечір, латифундисти? Як ся маєте?
 показать весь комментарий
 
 
Брехня. Земля есть не у всех. Жители городов не имеют.
А вот ваучеры - приватизации и до сих пор лежат.
 показать весь комментарий
 
 
так ціна як на розпродажі - 1 тис євро за га в Черкаській обл Скасування мораторію на продаж землі - це можливість кожного українця розпоряджатися своїм майном, - Милованов - Цензор.НЕТ 1248. за земельний пай в аренді 2.82 га дають 10500 грн в рік. і куплять ваш пай своїж фермери ви тільки скажіть шо хочите продати.
 показать весь комментарий
 
по 200 000 га куплять? При банківському відсотку 20%? Ти мариш.
 показать весь комментарий
 
Отмена моратория отменит договора аренды, заключенные на 49 лет???
 показать весь комментарий
 
 
ДА ДА ДА
Все помним сказки перед ваучеризацией! как всем расказывали про то что токо всем раздадут ваучеры сразу все станут миллионерами! НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ В СКАЗКАХ ПРО РЫНОК ЗЕМЛИ?!!
 показать весь комментарий
 
 
Так само, як вавчеризація промисловості. Скасування мораторію на продаж землі - це можливість кожного українця розпоряджатися своїм майном, - Милованов - Цензор.НЕТ 675
 показать весь комментарий
 
Честно говоря даже интересно наскоко мног ЛОХОВ поведется на эти сказки, про то как все сразу разбогатеют на земле! Уверен что некоторые разбогатеют даже можно приблизительно назвать имена этих некоторых!!
 показать весь комментарий
 
Ну в России разрешили продавать землю, и что? Вся земля у больших корпораций в пользовании. Дают за неё зерно и т п. Даже нельзя выбрать что там растят. Чтоб самому начать ею распоряжаться - надо пройти 9 кругов ада. Мало кому это по силам. Можно её продать, но опять же корпорации. Кому то другому - почти нереально. Цена - фиксированная.

То что там кто то мечтал что будет сам решать что делать с землёй - тот жёстко обломался. Решение просто элементарное: или получай зерно с пая. Или продай по фиксированной цене фиксированному покупателю. Скасування мораторію на продаж землі - це можливість кожного українця розпоряджатися своїм майном, - Милованов - Цензор.НЕТ 411
 показать весь комментарий
 
 
Люди думают, что дорого продадут пай. Мозги то уже не работают, что сейчас у них земля в аренде и за них платятся налоги, а если сам захочешь обрабатывать, то для большинства это недостижимо. И тут вдруг разрешили продавать и владелец пая если не захочет продать по низкой цене, то опять или в аренду или самому налоги платить.
 показать весь комментарий
 
А что, каждый украинский гражданин уже получил положенные ему 2 га земли???
 показать весь комментарий
 
 
Ну если учесть, что свободных земель сельскохозяйственного назначения осталось около 10 млн га, то по 2га хоть бы на семью. Но для этого нужно запретить продавать земли запаса, а раздать гражданам Украины.
 показать весь комментарий
 
Да бог с ним ОСГ 2га получить это фантастика, а как быть с участками под садоводство 12 соток, которые также относятся к землям сельскохозяйственного назначения и ранее приватизировали безоплатно. Теперь к папику который скупит всё идти придётся селянину и покупать у наглой хари,
 показать весь комментарий
 
Але головне і найстрапніше - це можливість олігархів і іноземців скупити всі землі, що є зараз в державній власності. Саме для цього цей мораторій і скасовується.
 показать весь комментарий
 
Противники которые против Закона о продаже земли - приехали на новеньких тракторах, А простые граждане которые пришли за поддержку продажи распоряжаться своей землёй пришли своим ходом!?. В настоящее время в сельской местности люди передали свои паи в аренду крупным фермерам, и в большей части они не чего с этого не имеют, ну разве, что фермер даёт им зерно отходы, которое потом!? не все, но многие продают за копейки.
 показать весь комментарий
 
Разрешили продавать? Замечательно! Вот и выплатите сразу стоимость положенных 2 га земли тем, кому её не выделили!
 показать весь комментарий
 
 
Напоминает приватизацию и ваучеры. Условия (неграмотность и бедность населения, коррупция и правовой произвол) - те же!
И механизм похож...
 показать весь комментарий
 
это и есть продолжение проивтизации. Горожанм дали ваучры, а селянам земельные паи, которые только сегодня можно будет продвать.
 показать весь комментарий
 
Селяне тоже получали ваучеры. А горожанам не дали даже бумажек.
 показать весь комментарий
 
нет, колхозники получили паи на землю вместо ваучеров на заводы
 показать весь комментарий
 
дебіл ...лядь порівняв ЗЕМЛЮ яка не виробляється з цеглою яку можна зліпити коли це потрібно ...
 показать весь комментарий
 
Наконец продам свои 4 га, куплю квартирру с Болгарии и буду сдавать туристам и сам отдыхать.
 показать весь комментарий
 
20 миллионов могли бы стать собственниками своей земли, но уже никогда не станут. Внутренняя оккупация иудоглобализаторской мафией хуже татаро-монгольского нашествия.
 показать весь комментарий
 
 
посмотри на себя в зеркало. Ты кроме как лупить по калве ничего не умеешь. Какая тебе земля?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх