 Отмена моратория на продажу земли - это возможность каждого украинца распоряжаться своим имуществом, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "37 млн ​​га земель сельскохозяйственного назначения под мораторием. Около 7 млн ​​человек получили земельные паи, из которых 1,5 млн умерли, так и не дождавшись права распорядиться своим имуществом.

460 тыс га земель в аренде на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Это фактическая продажа земли, но по "серой" схеме и более низкой цене, чем при открытом рынке земли.

Площадь государственных и коммунальных с / х земель за неполные 4 года сократилась на 10%. 2016 г. - 10500000 га*, 2019 г. - 9400000 га **

* По данным Госгеокадастра по состоянию на 01.01.2016 и на 1.10.2019

Всего лишь 6 стран мира не имеют свободного рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина. Там живут самые бедные крестьяне и, к сожалению, наши среди них.

Уникальные украинские черноземы сейчас сдаются в аренду в 6 раз дешевле, чем в Германии, а в Дании - в 19 раз.

Отмена моратория - это открытая возможность каждому украинцу распоряжаться собственным имуществом, продать или купить землю".