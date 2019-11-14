 Отмена моратория на продажу земли - это возможность каждого украинца распоряжаться своим имуществом, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Министр отметил: "37 млн га земель сельскохозяйственного назначения под мораторием. Около 7 млн человек получили земельные паи, из которых 1,5 млн умерли, так и не дождавшись права распорядиться своим имуществом.
460 тыс га земель в аренде на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Это фактическая продажа земли, но по "серой" схеме и более низкой цене, чем при открытом рынке земли.
Площадь государственных и коммунальных с / х земель за неполные 4 года сократилась на 10%. 2016 г. - 10500000 га*, 2019 г. - 9400000 га **
* По данным Госгеокадастра по состоянию на 01.01.2016 и на 1.10.2019
Всего лишь 6 стран мира не имеют свободного рынка земли: Северная Корея, Таджикистан, Конго, Венесуэла, Куба и Украина. Там живут самые бедные крестьяне и, к сожалению, наши среди них.
Уникальные украинские черноземы сейчас сдаются в аренду в 6 раз дешевле, чем в Германии, а в Дании - в 19 раз.
Отмена моратория - это открытая возможность каждому украинцу распоряжаться собственным имуществом, продать или купить землю".
Далі цю галімат'ю не зміг примусити себе читати.
Але ж відповідь дам :
ТІЛЬКИ ГРИЦЕНКО ЗАХИСТИТЬ НАРІД
хехех... олигахеры и прочие "бедные " люди скупят всё за бесценок...не ?
не продавай за бесценок.
Сказав вже всім українцям, подивимось.
А что, у КАЖДОГО украинца есть своя земля??? И КАЖДЫЙ теперь будет ее продавать?
Для работы рынка земли надо онулировать все прихватизации,долгосрочные аренды и паи,Выделить буквально всем Гражданам Украины землю,хоть и получится по 1 кв,м.А уж затем производить торги.Ведь наши деды или родственники окропили каджый дециметр своей кровью и не за деньги.
А вот ваучеры - приватизации и до сих пор лежат.
Все помним сказки перед ваучеризацией! как всем расказывали про то что токо всем раздадут ваучеры сразу все станут миллионерами! НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ В СКАЗКАХ ПРО РЫНОК ЗЕМЛИ?!!
То что там кто то мечтал что будет сам решать что делать с землёй - тот жёстко обломался. Решение просто элементарное: или получай зерно с пая. Или продай по фиксированной цене фиксированному покупателю.
И механизм похож...