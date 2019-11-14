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 Экономика
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Все про:приватизация (911) Гончарук_Алексей (275)

 500 госпредприятий должны передать на приватизацию до конца года, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам и другим центральным органам власти уже в этом году передать не менее 500 объектов в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".

"Приватизация - это очень важный антикоррупционный фактор, потому что на государственных предприятиях прибыли "приватизировали" уже давно, а убытки регулярно оставляли государству. Чем больше объектов удастся реализовать, тем меньше будет занимать государство. Итак, приватизация - это скорость и доверие, поэтому все должно проходить прозрачно", - заявил премьер-министр Украины.

Алексей Гончарук подчеркнул, что приватизация является важным общественным процессом, поэтому все процедуры подготовки и продажи имущества должны происходить по открытым конкурсным процедурам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Давайте честно: еще 5-7 лет - и нечего будет приватизировать, олигархи загнали большие предприятия в долги, - Милованов

"До 31 декабря 500 предприятий надо передать в Фонд госимущества так, чтобы общество видело прозрачные конкурсные процедуры. Нужно найти независимых профессиональных советников, очистить имеющееся имущество от всех коррупционных интересов, уголовных дел, искусственных долгов. Так, чтобы эти объекты стали интересными для инвесторов", - отметил глава правительства.

"Если есть люди, которые специально доводят предприятие до состояния банкротства, то нужно принимать кадровые решения. Нет никаких ограничений ни на уровне правительства, ни на других уровнях. Если есть министерства, которые вам мешают, не передают предприятия на приватизацию, то давайте нам знать - мы будем их ускорять", - добавил Гончарук.

Также на Цензор.НЕТ: Приватизация, рынок земли, анбандлинг Нафтогаза, концессия дорог, - Зеленский поставил задачи министрам

Источник: https://censor.net.ua/n3159778
 
 
 Топ комментарии
 
Землю продать, предприятия приватизировать.. Идёт к тому, что у Бени будет своё собственное государство.
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Так Украину еще ни кто не разбазаривал.
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Барыги проклятые. Цель у зелёных барыг - всё распродать. Хуже Параши.
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Землю продать, предприятия приватизировать.. Идёт к тому, что у Бени будет своё собственное государство.
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Бєняланд буде державою нового типу, яка буде мати дипломатичні відносини лише з однією країною. Замість Конституції у цій державі будуть "понятія", які напишуть слуги народу.
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Буде створена нова нація та нова державна мова.
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як би і стара і мова і нація не жме - навіщо нова?
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Потрібна нова, яку бєня добре знає.
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мрачний юмор, Алі - в мене вже нема... - скінчився...
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Нам скоро не буде чого втрачати, окрім зебілів. 🐸
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та ті зелені? - тільки з плеч вага і менше нести....
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Їх не треба нести, бо їх 73%. Треба всії їх вмістити у смартфон, тобто новий лозунг - зебіли в смартфоні🐸
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Ви вгадали, бо я стидався це говорити🤢
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Кожен нарід заслуговує на ту владу, яка його має.
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Только её не заслуживают те, кто это понимает...
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шановний, я вам там запрошення натицав - як буде у вас бажання чі підтвердіть чі відверніть....
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А хто буде виконувати ті функції які виконували державні підприємства? Приватним власникам будуть до жопи всі зобов'язання, вони не будуть продовжувати збиткову діяльність і піднімуть ціни на критично важливі для держави сервіси та функції а відмовитись від цих сервісів та функції ми не зможемо, бо це підприємства-монополісти! Про це Гончарук думає своєю дурною головою? Держав почне за той самий набір сервісів та товарів сплачувати в тисячі разів більше грошей! Навіщо це потрібно? Немає куди гроші дівати! Так, державні підприємства збиткові, але вони виконують важливу функцію, яку приватники за ці гроші виконувати не будуть, це прото нікому не потрібно! Після приватизації нові власники все розпилять на металобрухт і знищать і ми лишимось без нічого як дебіли! Державні підприємства-монополісти, які було заборонено продавати раніше, отримували від держави ексклюзивні земельні ділянки та ресурси, виключні права та повноваження для виконання важливої для держави роботи! Нові власники все це продадуть і пошлють Гончарука накуй і що він буде робити! Він буде змушений все відновлювати з нуля, але вже без тих земельних ділянок, будівель, обладнання та ресурсів які були у цих підприємств з часів СРСР! Гончарук не розуміє цього або не робить вигляд що не розуміє! Однозначно продавати ці 500 підприємств не можна, якщо ця влада не знає що з ними робити, почекаємо наступну владу, яка знайде можливість розібратись з роботою держпідприємств!
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Візьмемо як приклад державне збиткове підприємство Укрдорзв'язок! Ця державна компанія була заснована 1975 року для організації мережі проводового та радіозв'язку для підприємств автодорожної галузі, організації термінового виклику допомоги для водіїв на трасах, та звичайно для військових на випадок війни! Укрдорзв'язок мав право прокладати кабелі зв'язку прямо в дорозі і мав обов'язок ставити телефонні переговорні пристрої для зв'язку з диспетчером облавтодору на трасах державного значення через кожні 2км, отримав завдання забезпечувати роботу освітлення трас, і дорожної сигналізації! Укрдорзв'язок отримав від держави земельні ділянки, антенно-мачтові споруди і приміщення в обласних центрах і в райцентрах і вздовж доріг! Була вже спроба приватизувати цю компанію за часів Яценюка! Знайшлись іноземні інвестори, які хотіли викупити цю компанію з боргами і майном за копійки, щоб отримати право далі прокладати кабелі в тілі дороги, не сплачуючи потрави виробникам с/г продукції! Але нові власники не будуть надавати послуги державі по старим дешевим цінам, вон піднімуть ціни в тисячі разів, бо сьогодні діяльність підприємства нерентабельна! Якщо ціна виросте в результаті приватизації, то чому сьогодні уряд не може прийняти рішення про збільшення цін на товари та послуги цих 500 збиткових державних підприємств, щоб зробити їх прибутковими і позбавитись заборгованості по зарплатам за десятки років? Для чого спочатку продавати державну монополію а потім страждати від того що ціна буде просто нічим не обмежена? Чи не краще піднімати ціни на товари та послуги держмонополій контрольовано під наглядом уряду, щоб зекономити гроші держави? Чи стоїть завдання вивести з бюджету додаткові 200-300 млрд грн?
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Ніхто не буде, але для вас це вже не має значення.
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яка приватизація. Зараз їх і кинуть на банкрутство 500 держпідприємств мають передати на приватизацію до кінця року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2432 і всьо......................
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Барыги проклятые. Цель у зелёных барыг - всё распродать. Хуже Параши.
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Так Украину еще ни кто не разбазаривал.
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500 госпредприятий должны передать на приватизацию до конца года, - а потім вкрасти гроші та тікати.
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А вони ще є? Які прихватизували, вже обанкротили і успішно знищили. ЗАлК вам в приклад.
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и что самое интересное. все предприятия выкупленные кацапами в Украине обанкротились и были просто уничтожены
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Давай список предприятий, придурок!!!
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"Всех уволим , всё продадим , отступим и будем жить . " зеля.
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Ну шо накинулись?
У Бени дела плохи,
от хорошей жизни ***** зад не лижут
а 500 предприятий как-то его утешат
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Бєня уже заслужив місце в кооперативі ;Озєро:.
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и земля до купы. А не легче ли укок*шить беню, чем ублажать его аппетиты??
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Усе аллигаторы патриоты своего кармана...
😁
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Забув свій вибір? Вся твоя пенсія 13 баксів?
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Шолом! Вчи державну мову, прихильник Зе.
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Ти Дніпро річка чи місто? А може ти нп Дніпро, а просто зебільна істота? 🐸
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Не трогайте святого Беню, а то зебы разорвут...
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Приватизаторы, а по сути казнокрады это враги народа Украины! Время во власти пролетит быстро и отвечать за разграбление Украины придётся очень скоро.
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я смотрю что аппетит у этой Зеленой Нечести мама не горюй !!! ... они нам оставят после себя - пустыню !!! надо как-то их останавливать иначе капец Нам.......
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Чому пустелю? Можна ще продавати тих, хто за них голосував🐸
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у них пустота вместо мозга. Их никто и даром не возьмет.
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если не считать мозг, то остальное вариант 500 держпідприємств мають передати на приватизацію до кінця року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8855
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Мозок можна додавати до дешевих сардельок.
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краз приватизированный приватизируйте, он банкрот, а жеваго в бегах.Пример приватизации
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До НР потрібно все продати, як і казав Богдан, а тоді вже пенсіонери жертимуть чорну ікру відрами!
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А якщо хтось буде відмовлятися їсти чорну ікру, то таких будуть примусово годувати цією ікрою🐸
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я вообще в шоке, компашка пришла. Землю продать, последние гос. предприятия продать. Грабануть последнее.

Я теперь понимаю, почему зеленский сказал что идет на 1 срок. После него останется выжженная земля! нищая страна и все продано!

Ребята, у вас там с головой все в порядке? так и дядю васю можно было президентом поставить, продать всю гос. собственность ума много не надо!

где реформы????
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Так, продавайте на*уй ці годівнички для корупційних пацюків і виганяйте злодійських чинуш на мороз. Серед державних підприємств лише одиниці працюють ефективно, всі інші або вже розкрадені чинушами, або в процесі розкрадання.
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возвращаемся в 90-е.Только с войной и постаревшими на 25 лет.
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Я не понимаю, почему всех так пугает слово " государственный" ? Дело совсем не в форме собственности, а в менеджменте компаний. Предприятия умышленно доводят до банкротства, чтобы за 1 копейку приватизировать.
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Бо тридцять років уже спостерігаємо за цим державним лайном і треба бути останнім ідіотом, щоб не зрозуміти просту річ. Все, що державне - деградує, стагнує, розвалюється на очах. Все, що приватне, або нормально працює, або міняє неефективного власника і нормально працює.
Можна назвати злодійкуватих чинуш "ефективними менеджерами", але суть їх від того не поміняється. Так і будуть злодійкуватими чинушами.
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Все державне не стогнує, а його стогнують навмисно. Приватникам працювати на тій самій землі і з тими самими людьми вигідно, а державі не вигідно...хіба це залежить від того , кому належать акціі чи частка в бізнесі? Як на мене, то в кожній області повинен бути аграрний холдинг, який буде належати обласній адміністрації і через який кожна область буде мати можливість створювати резерви та регулювати ціни на продукти, принаймні для неймущих. Чому не передали обленерго обласним адміністраціям ? загнали в борги і продали Ахметову
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Та ні, просто у приватного власника і державного керівника абсолютно протилежна мотивація.
Приватний власник зацікавлений у процвітанні СВОГО підприємства, тому працює на совість і підбирає собі працівників, які теж працюють на совість. Приватний власник не буде терпіти на СВОЄМУ підприємстві корупції, кумівства та непрофесійності. Бо це все одно, що стріляти собі в ногу.
Державний керівник розуміє, що керує ЧУЖИМ підприємством тимчасово. Через пару років зміниться влада і його замінять на іншого. Тому у державного керівника інший стимул - максимально збагатитися за час свого керівництва.
Тут і починаються всі ці розпили-відкати, куми-свати на ключових посадах, підтримка тих працівників, що крадуть та діляться з босом. І навпаки травля порядних працівників, які не хочуть брати участі у корупційних схемах.
Крім того державний керівник отримує свою посаду не просто так. Його призначають зверху. І за призначення теж потрібно заплатити політикам або вищестоящим чиновникам. А де взяти гроші? Ну не з мізерної ж офіційної зарплати? Лише за рахунок корупції. Тому корупція є фактично обов'язковою для того, хто робить кар'єру державного керівника.
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Одно из тех предприятий, которым может гордиться г.Харьков.
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Забувай, бо харків'яни проголосували за Зе.
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В Харькове все ахнулось благодаря "попередникам", Барабан еле-еле, Лоск тоже и ряд других предприятий влачат существование.
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Еврей Коломойский и еврейка Моника Зеленски деребанят Украину !
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Це було ясно з моменту коли клоун висунувся на роль президента. Спочатку буде "вікно можливостей" для Бені та його абордажної команди. Потім - вікно можливостей для ху*ла.
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Тим часом порадіємо за нашого презедента!
Дуже скоро Зеленський після прав на показ ;Слуга народа; Яндексу продав росіянам і свою франшизу ;Ліга смєха;.
До сюжетів російського шовіністичного телебачення прибуло. Продукт Зеленського "Ліга Сміху" буде тепер і на Росії на телеканалі "ТНТ". Посміємось над Україною разом із старшим братом, зебіли?
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це ж не липецька фабрика... І на ґ+ґ про це не розповідають...
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Державні підприємства справді болото корупції... Але вся справа в тому - ЯК приватизувати й кому... Що станеться з людьми??? Якщо при приватизації не забов'язують зберегти робітників та соціалку, то нахрєн потрібна така приватизація??? Уявіть підприємство де є 6000 робітників, а залишиться 600... Слуги колоМойши готові голосувати за будь який папірець, а з одиницями, які щось почали розуміти, вони швидко розправляються, як з тою Скорохід...
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Огласите пАжАлуйста весь список , какие именно предприятия вы хотите заграбастать себе ?! 500 держпідприємств мають передати на приватизацію до кінця року, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6525
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Це станеться після того, як їх заграбастають.
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А если всё продают, то зачем нам правительство ,ВР и ОП?
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Зачем агрардной сверхдержаве промышленность?
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Точно для того же, для чего промышлености и стране Бензоколонке. Зачем Парашке промышленность если газ с нефтью можно тупо как сырьё продать?
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Обещали экономику поднимать, а в итоге просто дерибан того что ещё не подеребанили. Это распродажа последних трусов, а не развитие экономики..терзают меня смутные сомнения что как бы ещё не пришлось времена "при Порошенко" вспоминать как благополучные и сытные. Чувствую ЗЕбобики со своей бородатой бабушкой обдерут до последнего..По крайне мере пока каких реальных действий на развитие экономики я лично не вижу, как и оснований для дальнейшего роста тоже не вижу ..Предупреждаю что возможно я слепой и просто не замечаю конца эпохи бедности, такое тоже может быть. По Г+Г говорят что мы уже процветаем.
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