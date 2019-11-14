 500 госпредприятий должны передать на приватизацию до конца года, - Гончарук

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Правительственный портал".
"Приватизация - это очень важный антикоррупционный фактор, потому что на государственных предприятиях прибыли "приватизировали" уже давно, а убытки регулярно оставляли государству. Чем больше объектов удастся реализовать, тем меньше будет занимать государство. Итак, приватизация - это скорость и доверие, поэтому все должно проходить прозрачно", - заявил премьер-министр Украины.
Алексей Гончарук подчеркнул, что приватизация является важным общественным процессом, поэтому все процедуры подготовки и продажи имущества должны происходить по открытым конкурсным процедурам.
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"До 31 декабря 500 предприятий надо передать в Фонд госимущества так, чтобы общество видело прозрачные конкурсные процедуры. Нужно найти независимых профессиональных советников, очистить имеющееся имущество от всех коррупционных интересов, уголовных дел, искусственных долгов. Так, чтобы эти объекты стали интересными для инвесторов", - отметил глава правительства.
"Если есть люди, которые специально доводят предприятие до состояния банкротства, то нужно принимать кадровые решения. Нет никаких ограничений ни на уровне правительства, ни на других уровнях. Если есть министерства, которые вам мешают, не передают предприятия на приватизацию, то давайте нам знать - мы будем их ускорять", - добавил Гончарук.
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У Бени дела плохи,
от хорошей жизни ***** зад не лижут
а 500 предприятий как-то его утешат
А перевыполнение??
🤗
https://youtube.com/watch?v=toqPRwQid2w
😁
😁
🤣
Я теперь понимаю, почему зеленский сказал что идет на 1 срок. После него останется выжженная земля! нищая страна и все продано!
Ребята, у вас там с головой все в порядке? так и дядю васю можно было президентом поставить, продать всю гос. собственность ума много не надо!
где реформы????
Можна назвати злодійкуватих чинуш "ефективними менеджерами", але суть їх від того не поміняється. Так і будуть злодійкуватими чинушами.
Приватний власник зацікавлений у процвітанні СВОГО підприємства, тому працює на совість і підбирає собі працівників, які теж працюють на совість. Приватний власник не буде терпіти на СВОЄМУ підприємстві корупції, кумівства та непрофесійності. Бо це все одно, що стріляти собі в ногу.
Державний керівник розуміє, що керує ЧУЖИМ підприємством тимчасово. Через пару років зміниться влада і його замінять на іншого. Тому у державного керівника інший стимул - максимально збагатитися за час свого керівництва.
Тут і починаються всі ці розпили-відкати, куми-свати на ключових посадах, підтримка тих працівників, що крадуть та діляться з босом. І навпаки травля порядних працівників, які не хочуть брати участі у корупційних схемах.
Крім того державний керівник отримує свою посаду не просто так. Його призначають зверху. І за призначення теж потрібно заплатити політикам або вищестоящим чиновникам. А де взяти гроші? Ну не з мізерної ж офіційної зарплати? Лише за рахунок корупції. Тому корупція є фактично обов'язковою для того, хто робить кар'єру державного керівника.
https://youtu.be/hgSN8eXHuDg?fbclid=IwAR3YaqkSFKj_jZ3Wj4EOZEL8y_CP9Hlv46rJXkFbGZuJnm0mm1q6JpJQ_yg
Дуже скоро Зеленський після прав на показ ;Слуга народа; Яндексу продав росіянам і свою франшизу ;Ліга смєха;.
До сюжетів російського шовіністичного телебачення прибуло. Продукт Зеленського "Ліга Сміху" буде тепер і на Росії на телеканалі "ТНТ". Посміємось над Україною разом із старшим братом, зебіли?