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Все про:ООН (2873) ранение (2248) смерть (6223) Донбасс (19916)

 С начала 2019 года на Донбассе погибло минимальное количество гражданских - 25 человек, - ООН

25 гражданских жителей погибли и 130 получили ранения на Донбассе с начала 2019 года. Это – наименьшее количество погибших и раненых гражданских с начала конфликта.

Об это Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило в ответ на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"В период с 1 января по 31 октября 2019 года УВКПЧ ООН зафиксировало 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 25 погибших и 130 раненых, на 40,4% меньше, чем за тот же период 2018 года (51 погибший и 209 раненых), что также является самым низким количеством потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта", - заявили в УВКПЧ ООН.

По данным Управления, больше всего людей (17 человек) погибли, подорвавшись на минах. Еще семь человек лишились жизни в результате артиллерийских обстрелов, один - в результате ДТП с участием военных.

Также на Цензор.НЕТ: Процесс разминирования в районе Петровского и Богдановки будет завершен 20 ноября, - пресс-центр штаба ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3159776
 
 
 Топ комментарии
 
А похищенных и замученных в подвалах ордло кто то считает?
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А військові ЗСУ, то не люди?
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Для зебилов, защитники Украины это помеха в достижении "мира любой ценой", т.е. капитуляции Украины в угоду интересам Бени и его шестерки Зелебени. хуйло радостно потирает руки - впарили таки хохлам кремлевских холуев
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Ну, кто там гнал на Зеленского? А ведь многие сомневались.
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"В период с 1 января по 31 октября 2019 года ..."
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Сомневались в чем? То что он шут и враг Украины? Нисколько.
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А похищенных и замученных в подвалах ордло кто то считает?
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Від початку 2019 року на Донбасі загинула мінімальна кількість цивільних - 25 осіб, - ООН - Цензор.НЕТ 6034About this websiteANTIKOR.COM.UAТеррористы опубликовали документы убитых украинских военных. ФОТОВ Сети появились фотографии документов убитых ополченцами на востоке Украины украинских военнослужащих.
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Для зебилов, защитники Украины это помеха в достижении "мира любой ценой", т.е. капитуляции Украины в угоду интересам Бени и его шестерки Зелебени. ***** радостно потирает руки - впарили таки хохлам кремлевских холуев
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боятся твари, помнят их. Если бы было пофиг, то забыли и не вспоминали. Но мы тоже помним о них, и придет время напомним так, что вспомните каждую букву, каждую цифру в дате, в отличие от ваших ихтамнетов закопаных в ближайших канавах.
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когда же весь этот п***ец кончится? раша----здохни!!! куча республик (татары, мордва, якуты и т.д.)----в говне, не смотря на свой потенциал. Гебье, одним словом. Подавитесь УКРАИНОЙ, похоже, что уже подавились. Никто вам по спине не постучит, это вам не 90-е. Здохните, ленинцы-дзержинцы, на вашей совести не один миллион душ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ. Стреляйте мрази-вы стреляете в свое будущее и в будущее своих детей.
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- ээээ а что если тут развертеть вот этом винт, молотком то?
бджхлплплоорзщуру
- алло, ето прокуратура, да мне фошисты оторвали ногу, и съели, вы понимаете, ну давай, а то тут морфин у нас законсил-сяяяяя, аааа, быстрей, тут Гитлерр и Мусолини нас накрыли рокетенварфером..... ааааа(жует шаурму)
- доставляй морфина если не фошист, ну пожалуйста..... бл., Бобик не лижи наш закусонн то ... - эээ как приняли окропы
у нас тут свадба...озупфоп(слышно звуки свадьбы русской)7
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а военные как погибвли так и погибают из за гражданского населения.
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У военных профессия такая. Присягу не зря принимают.
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жаль что нет такого закона, кто будет на ВСУ бочку катить, того расстреливать.
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боятся твари, помнят их. Если бы было пофиг, то забыли и не вспоминали. Но мы тоже помним о них, и придет время напомним так, что вспомните каждую букву, каждую цифру в дате, в отличие от ваших ихтамнетов закопаных в ближайших канавах.
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