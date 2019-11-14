 С начала 2019 года на Донбассе погибло минимальное количество гражданских - 25 человек, - ООН

Об это Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило в ответ на запрос "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"В период с 1 января по 31 октября 2019 года УВКПЧ ООН зафиксировало 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 25 погибших и 130 раненых, на 40,4% меньше, чем за тот же период 2018 года (51 погибший и 209 раненых), что также является самым низким количеством потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта", - заявили в УВКПЧ ООН.

По данным Управления, больше всего людей (17 человек) погибли, подорвавшись на минах. Еще семь человек лишились жизни в результате артиллерийских обстрелов, один - в результате ДТП с участием военных.

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