 Кризис в Николаевском порту усугубляется: на подъездных путях застряли 2500 вагонов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

8 ноября в СМИ появилась информация о том, что в Николаевском морском порту приостановила свою деятельность компания "Сисайд Терминал", оказывающая услуги по подаче-уборке вагонов в порт.

По утверждению компании, данный шаг был вызван действиями руководства УЗ , направленными на блокирование работы частного железнодорожного оператора.

Текущая ситуация в порту тщательно замалчивается. Информация о происходящем транспортном коллапсе скрывается. Ни Министерство Инфраструктуры, ни АМПУ, ни УЗ не рассказывают о реальном положении дел. УЗ, при поддержке Министерства, добилась остановки работы частного оператора, но самостоятельно обеспечить работу по подаче вагонов в порт оказалась неспособна.

"Несмотря на то, что информация о потенциальной проблеме была известна еще с пятницы, все, на что оказалась способна наша доблестная УЗ – это два стареньких локомотива, которые забрали со станции "Николаев-Грузовой", других тепловозов нет, машинистов нет. УЗ в очередной раз продемонстрировала свою неэффективность и недееспособность" - говорит представитель одного из стивидоров.

Как следствие, УЗ не справляется с доставкой грузов непосредственно в порт. На подъездных путях к Николаеву скопилось более 2,5 тыс. вагонов с грузами. Количество таких вагонов только будет увеличиваться, что уже в ближайшее время может привести к железнодорожному коллапсу в масштабах страны. Вагоны уже накапливаются не только в Николаевской области, но и в других регионах страны: рекордный урожай и стремительно растущий экспорт украинских аграриев в данном случае только усугубляет ситуацию.

На рейде и на подходе более 15 судов под загрузку. Некоторые суда стоят на рейде уже несколько дней, и ждать загрузки им придётся еще долго. Все штрафы за простой судов, срыв контрактов и простой вагонов лягут на стивидоров. Суммы эти будут исчисляться миллионами.

Стивидоры Николаева подтверждают, что какого-либо внятного решения УЗ не предлагает. Нет ответов на простые вопросы, такие как стоимость услуги, ответственность за содержание инфраструктуры, диспетчеризация, безопасность и т.д. Монополист действует по принципу "жарьте, рыба будет". "Подписывайте с нами договор, а дальше разберемся".

Версий, кому это может быть выгодно, может быть множество. Некомпетентность чиновников из Министерства инфраструктуры, которые даже не пытаются вникнуть в масштабы проблем? Сговор профильного министерства с руководством УЗ для поглощения успешного частного бизнеса? А может быть, порты-лидеры прошлых лет пытаются вернуть себе прежние позиции, забрав объемы грузов из Николаева, например, в Одессу?

Версий много, и рождаются они в результате молчания, которым власти окружили проблемы Николаевского морского порта и их возможное влияние на экономику страны.

Вопрос и в том, кто ответит за этот беспредел и самоуправство УЗ, которое создает проблемы стивидорам и частным операторам, не предлагая эффективного их дальнейшего разрешения. Кто будет компенсировать убытки стивидорам и за чей счет?



