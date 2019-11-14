 Кризис в Николаевском порту усугубляется: на подъездных путях застряли 2500 вагонов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.
8 ноября в СМИ появилась информация о том, что в Николаевском морском порту приостановила свою деятельность компания "Сисайд Терминал", оказывающая услуги по подаче-уборке вагонов в порт.
По утверждению компании, данный шаг был вызван действиями руководства УЗ , направленными на блокирование работы частного железнодорожного оператора.
Текущая ситуация в порту тщательно замалчивается. Информация о происходящем транспортном коллапсе скрывается. Ни Министерство Инфраструктуры, ни АМПУ, ни УЗ не рассказывают о реальном положении дел. УЗ, при поддержке Министерства, добилась остановки работы частного оператора, но самостоятельно обеспечить работу по подаче вагонов в порт оказалась неспособна.
"Несмотря на то, что информация о потенциальной проблеме была известна еще с пятницы, все, на что оказалась способна наша доблестная УЗ – это два стареньких локомотива, которые забрали со станции "Николаев-Грузовой", других тепловозов нет, машинистов нет. УЗ в очередной раз продемонстрировала свою неэффективность и недееспособность" - говорит представитель одного из стивидоров.
Как следствие, УЗ не справляется с доставкой грузов непосредственно в порт. На подъездных путях к Николаеву скопилось более 2,5 тыс. вагонов с грузами. Количество таких вагонов только будет увеличиваться, что уже в ближайшее время может привести к железнодорожному коллапсу в масштабах страны. Вагоны уже накапливаются не только в Николаевской области, но и в других регионах страны: рекордный урожай и стремительно растущий экспорт украинских аграриев в данном случае только усугубляет ситуацию.
На рейде и на подходе более 15 судов под загрузку. Некоторые суда стоят на рейде уже несколько дней, и ждать загрузки им придётся еще долго. Все штрафы за простой судов, срыв контрактов и простой вагонов лягут на стивидоров. Суммы эти будут исчисляться миллионами.
Стивидоры Николаева подтверждают, что какого-либо внятного решения УЗ не предлагает. Нет ответов на простые вопросы, такие как стоимость услуги, ответственность за содержание инфраструктуры, диспетчеризация, безопасность и т.д. Монополист действует по принципу "жарьте, рыба будет". "Подписывайте с нами договор, а дальше разберемся".
Версий, кому это может быть выгодно, может быть множество. Некомпетентность чиновников из Министерства инфраструктуры, которые даже не пытаются вникнуть в масштабы проблем? Сговор профильного министерства с руководством УЗ для поглощения успешного частного бизнеса? А может быть, порты-лидеры прошлых лет пытаются вернуть себе прежние позиции, забрав объемы грузов из Николаева, например, в Одессу?
Версий много, и рождаются они в результате молчания, которым власти окружили проблемы Николаевского морского порта и их возможное влияние на экономику страны.
Вопрос и в том, кто ответит за этот беспредел и самоуправство УЗ, которое создает проблемы стивидорам и частным операторам, не предлагая эффективного их дальнейшего разрешения. Кто будет компенсировать убытки стивидорам и за чей счет?
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Порох! Астанавись! Что же ты делаешь!
Закон от 2015 года о налоговых нормах существенно сократил разницу между таможенными и рыночным ценами
Из Украины экспортировали сельхозпродукцию через территории, где действуют низкие налоги. Это позволило вывести из страны $1,5 млрд прибыли. Об этом говорится в исследовании, которое представил в Европейском парламенте немецкий евродепутат от фракции Левых Гельмут Шольц, сообщает DW.
Авторы исследования сравнили таможенные цены, по которым зерно экспортировали из Украины, с рыночными ценами за тот же период на соответствующие марки зерна и разница составила $1,5 млрд. Поскольку налоги в Швейцарии, Великобритании и на Кипре ниже, чем в Украине и многих странах назначения, то экспорт через них позволял выводить прибыль.
«Наши оценки потенциального вывода прибыли демонстрируют, что по итогам экспорта пшеницы и кукурузы, который составляет примерно 40 процентов украинского агроэкспорта, около 1,5 миллиарда долларов США были потенциально выведены с 2015 по 2017 год», - говорится в исследовании.
Авторы исследования также отметили, что это "еще не означает, что налоги не заплатили, но это означает высокий риск уклонения от уплаты налогов". Для того, чтобы убедиться в поступлении средств в госказну от экспорта агропродукции, необходимо проверить декларации крупных холдингов.
Также в исследовании говорится, что принятие в 2015 году о новых налоговых норм о трансфертном ценообразовании существенно сократило разницу между таможенными и рыночным ценами. Авторы исследования предполагают, что схема вывода все еще работает.
?????? междугороднего и пригородного следования???? - людонкі це в якій кліниці лікують???
Як по мені, так виходить що УЗ вже під повним контролем саботажників від пу@ла. https://panorama.pub/26213-ukraina-zakroet.html
Украина на день закроет железнодорожное движение в знак протеста против пуска поездов по Крымскому мосту Представитель президента Украины в АРК Крым Антон Кориневич.
Такое даже обкурившийся не придумает "....Я искренне надеюсь, что нас поддержат и работодатели, которые предоставят выходной своим сотрудникам, регулярно добирающимся на работу в Киев на электричках...."
Мне реально было интересно почитать мнение адекватных форумчан, но тут, мля, набежало стадо бешенных порохоботов и все начали орать - Зеленский редиска!
Порохоботы, вы будете меняться?
...мнение адекватных форумчан...