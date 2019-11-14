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 Экономика, Происшествия
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Все про:Николаев (1214) порт (384) Укрзализныця (1741)

 Кризис в Николаевском порту усугубляется: на подъездных путях застряли 2500 вагонов

УЗ при поддержке Министерства добилась остановки работы частного оператора, но самостоятельно обеспечить работу по подаче вагонов в порт оказалась неспособна.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН.

8 ноября в  СМИ появилась информация о том, что в Николаевском морском порту приостановила свою деятельность компания "Сисайд Терминал", оказывающая услуги по подаче-уборке вагонов в порт.

По утверждению компании, данный шаг был вызван действиями руководства УЗ , направленными на блокирование работы частного железнодорожного оператора.

Текущая ситуация в порту тщательно замалчивается. Информация о происходящем транспортном коллапсе скрывается. Ни Министерство Инфраструктуры, ни АМПУ, ни УЗ не рассказывают о реальном положении дел. УЗ, при поддержке Министерства, добилась остановки работы частного оператора, но самостоятельно обеспечить работу по подаче вагонов в порт оказалась неспособна.

"Несмотря на то, что информация о потенциальной проблеме была известна еще с пятницы, все, на что оказалась способна наша доблестная УЗ – это два стареньких локомотива, которые забрали со станции "Николаев-Грузовой", других тепловозов нет, машинистов нет. УЗ в очередной раз продемонстрировала свою неэффективность и недееспособность" - говорит представитель одного из стивидоров.

Как следствие, УЗ не справляется с доставкой грузов непосредственно в порт. На подъездных путях к Николаеву скопилось более 2,5 тыс. вагонов с грузами. Количество таких вагонов только будет увеличиваться, что уже в ближайшее время может привести к железнодорожному коллапсу в масштабах страны. Вагоны уже накапливаются не только в Николаевской области, но и в других регионах страны: рекордный урожай и стремительно растущий экспорт украинских аграриев в данном случае только усугубляет ситуацию.

На рейде и на подходе более 15 судов под загрузку. Некоторые суда стоят на рейде уже несколько дней, и ждать загрузки им придётся еще долго. Все штрафы за простой судов, срыв контрактов и простой вагонов лягут на стивидоров. Суммы эти будут исчисляться миллионами.

Стивидоры Николаева подтверждают, что какого-либо внятного решения УЗ не предлагает. Нет ответов на простые вопросы, такие как стоимость услуги, ответственность за содержание инфраструктуры, диспетчеризация, безопасность и т.д. Монополист действует по принципу "жарьте, рыба будет". "Подписывайте с нами договор, а дальше разберемся". 

Версий, кому это может быть выгодно, может быть множество. Некомпетентность чиновников из Министерства инфраструктуры, которые даже не пытаются вникнуть в масштабы проблем? Сговор профильного министерства с руководством УЗ для поглощения успешного частного бизнеса? А может быть, порты-лидеры прошлых лет пытаются вернуть себе прежние позиции, забрав объемы грузов из Николаева, например, в Одессу?

Версий много, и рождаются они в результате молчания, которым власти окружили проблемы Николаевского морского порта и их возможное влияние на экономику страны.

Вопрос и в том, кто ответит за этот беспредел и самоуправство УЗ, которое создает проблемы стивидорам и частным операторам, не предлагая эффективного их дальнейшего разрешения. Кто будет компенсировать убытки стивидорам и за чей счет?

Источник: https://censor.net.ua/n3159775
 
 
 Топ комментарии
 
31.10.19 Команда Зеленого дебила уволила все руководство Кризис в Николаевском порту усугубляется: на подъездных путях застряли 2500 вагонов - Цензор.НЕТ 9619 Николаевского морского порта. Получите ответку, бараны!!! Кризис в Николаевском порту усугубляется: на подъездных путях застряли 2500 вагонов - Цензор.НЕТ 3330
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Будем жить честно , но бедно . Ничего не напоминает ?
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Ніяких приватних операторів на залізниці бути не може! Це державна монополія! І навіть якщо Зеленьский дозволить приватні локомотивні компанії, наступна влада все це анулює! Не будуть жити на Укрзалізниці приватні оператори і цей випадок показує що це факт! Укрзалізниця це окрема каста людей, кілька каст, кожна займається своєю справою і пускати в цей організм приватний вірус це погана ідея - Укрзалізниця почне працювати проти приватників, вплоть до влаштування катастроф! Нам потрібні катастрофи на залізниці? Ні! Тому тяга має бути державною!
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Уже хуже. Простой т\х от 5 тыс $ в сутки. А порт это гос.предприятие. Кто платить будет? Глав. зебил со своего кармана?
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Кризис в Николаевском порту усугубляется: на подъездных путях застряли 2500 вагонов

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Порох! Астанавись! Что же ты делаешь! Криза в Миколаївському порту посилюється: на під'їзних шляхах застрягли 2500 вагонів - Цензор.НЕТ 2519
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Из Украины вывели $1,5 млрд прибыли от экспорта сельхозпродукции - исследование

Закон от 2015 года о налоговых нормах существенно сократил разницу между таможенными и рыночным ценами

Из Украины экспортировали сельхозпродукцию через территории, где действуют низкие налоги. Это позволило вывести из страны $1,5 млрд прибыли. Об этом говорится в исследовании, которое представил в Европейском парламенте немецкий евродепутат от фракции Левых Гельмут Шольц, сообщает DW.

Авторы исследования сравнили таможенные цены, по которым зерно экспортировали из Украины, с рыночными ценами за тот же период на соответствующие марки зерна и разница составила $1,5 млрд. Поскольку налоги в Швейцарии, Великобритании и на Кипре ниже, чем в Украине и многих странах назначения, то экспорт через них позволял выводить прибыль.
«Наши оценки потенциального вывода прибыли демонстрируют, что по итогам экспорта пшеницы и кукурузы, который составляет примерно 40 процентов украинского агроэкспорта, около 1,5 миллиарда долларов США были потенциально выведены с 2015 по 2017 год», - говорится в исследовании.
Авторы исследования также отметили, что это "еще не означает, что налоги не заплатили, но это означает высокий риск уклонения от уплаты налогов". Для того, чтобы убедиться в поступлении средств в госказну от экспорта агропродукции, необходимо проверить декларации крупных холдингов.
Также в исследовании говорится, что принятие в 2015 году о новых налоговых норм о трансфертном ценообразовании существенно сократило разницу между таможенными и рыночным ценами. Авторы исследования предполагают, что схема вывода все еще работает.
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рекордний врожай не привід знизити ціни на хліб
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31.10.19 Команда Зеленого дебила уволила все руководство Кризис в Николаевском порту усугубляется: на подъездных путях застряли 2500 вагонов - Цензор.НЕТ 9619 Николаевского морского порта. Получите ответку, бараны!!! Кризис в Николаевском порту усугубляется: на подъездных путях застряли 2500 вагонов - Цензор.НЕТ 3330
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"....По словам чиновника, подтверждённым руководством «Укразализныци», остановке подлежат поезда междугороднего и пригородного следования, международные и товарные поезда. ..."

?????? междугороднего и пригородного следования???? - людонкі це в якій кліниці лікують???

Як по мені, так виходить що УЗ вже під повним контролем саботажників від пу@ла. https://panorama.pub/26213-ukraina-zakroet.html

Украина на день закроет железнодорожное движение в знак протеста против пуска поездов по Крымскому мосту Представитель президента Украины в АРК Крым Антон Кориневич.

Такое даже обкурившийся не придумает "....Я искренне надеюсь, что нас поддержат и работодатели, которые предоставят выходной своим сотрудникам, регулярно добирающимся на работу в Киев на электричках...."


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Тут наверно не обошлось без Темного рыцаря. Криза в Миколаївському порту посилюється: на під'їзних шляхах застрягли 2500 вагонів - Цензор.НЕТ 9442
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Какая реклама для иностраных инвесторов, наплыв которых обещала команда зели. Можно предположить, что под "иностранными" он подразумевал рашистов - тогда да...
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Эта ветка очень показательная в том плане, что то, что мы называем форумом, оказалось обычной помойкой!!!
Мне реально было интересно почитать мнение адекватных форумчан, но тут, мля, набежало стадо бешенных порохоботов и все начали орать - Зеленский редиска!
Порохоботы, вы будете меняться?
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Типа профессиональный логистик найдёт время сидеть и болтать на форуме... У него время - денег стоит... Криза в Миколаївському порту посилюється: на під'їзних шляхах застрягли 2500 вагонів - Цензор.НЕТ 4844
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Ещё раз!
...мнение адекватных форумчан...
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Гадаю - готують порт під приватизацію... Не буде ж бєня купляти за повну вартість - бєня любить дефолти...
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