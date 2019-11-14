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 Политика Украины
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 Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардеп Анна Скороход пытается замаскировать обычное уголовное дело по ее мужу под якобы политическое влияние на нее.

Об этом Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ.

"Было внутреннее расследование (по предложению взяток нардепом Скороход, - Ред.) Когда мы увидели, что она делает публично, то решили выносить сор из избы. Я хотел, чтобы мы проверили эти факты, передали в правоохранительные органы, то есть сделать это внутренним вопросом. Мы же уже имели громкий скандал извне. Но вы видите, что человек, как мне кажется, хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, для того чтобы усилить позицию защиты", - сказал Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Задержан гражданин РФ, который находится в международном розыске", - в ГПУ объяснили задержание мужа нардепа от "СН" Скороход

Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

В начале 2019 года Алексея Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.

Источник: https://censor.net.ua/n3159774
 
 
 Топ комментарии
 
Щось цей Ара заполонив весь Цензор.
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Дуромер надо устанавливать на входе в каждый избирательный участок . Хотя , о чём я .... Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход - Цензор.НЕТ 7753
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У мене так: не вірю обом, але Архамії не вірю абсолютно.
Хтось з нас оптиміст. Людина хоче замаскувати звичайну кримінальну справу в політичний вплив, - Арахамія про нардепку СН Скороход - Цензор.НЕТ 1702
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А ты знаешь что он ей не муж?
У него жена в другой стране живет...

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Щось цей Ара заполонив весь Цензор.
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Про взятку же нельзя раздувать и даже необходимо, чтобы забыли, чтобы перешло во "внутреннее дело" ((c) Арахамия)...
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Позбавлятись від таких депутатів потрібно фракції.. І чим скоріш - тим краще.. Користь такі ані - можуть приносити тільки собі..
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Дуромер надо устанавливать на входе в каждый избирательный участок . Хотя , о чём я .... Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход - Цензор.НЕТ 7753
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Может оно и так.. уголовное дело.
Но одно но.. росс фимиды..
А каков он.. бассманский суд.. или любой другой рф.. думаю понятно.
Так мы признаём уголовные дела рф.. или нет.. или выборочно..?
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кто в курсе , почему Картофель ( второй Хлеб) так "дорог" нынче...- вернулся, не поверил )))
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обычный неурожай. ты бы не в польше бетон месил а картоху выращивал)))
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мне так нравится когда онные дЭбилы ( зЭбилы) все меряют - свои возможности и способности , по - себе ))))
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то есть на картошку ты неспособен ? значит не удивляйся и верь))
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ну, на что я способен - это не онным ( читать выше) ...- и это, я уже давно многому не удивляюсь- особенно дЭбилизму многих Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход - Цензор.НЕТ 296
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1. Я проти закону про ринку землі. Не час. 2. Клоуна і ЗеКо зневажаю. Тому що Блазень і Бовдури що за нього проголосували - нікчемні понтовики.
Але... якщо ти цука пішла від цієї партії в ВР то або клади мандат, або дій в лінії партії.
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Ти маєш, хоча б якесь відношення до землі, чи так, збоку?
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Зачем тогда депутатов содержать, если достаточно набрать проценты голосов и платить одному, который от имени процентов будет нажимать кнопку?
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Таким образом она точно не спасет своего мужа
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зачем пластера шланга и дибильного парубея выдавать русне?
чтобы пластера там на мордовии наградили удмуртской мядалькой за мыролюбную сдачу крыма русне?
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Додик, не волнуйся. Даже кисельсми знают, что это "случайное совпадение" Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход - Цензор.НЕТ 6871
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...уголовщина в чем?...что кацапам карманы слегка облегчил?...так вы здесь тоже нехило по карманам сирых и убогих прошлись, мама любит скорость..., это чмо библейное, цынизмом брызжущее, почему до сих пор не выпи*ежено из Рады?..да и сам громкозаявитель к этому тоже немало приложился...где декларации о доходах-расходах, марсианин млн.долларовый?, откуда "доровишки" то такие, нобель может, или Маска клон? ...уже бл*ди и распять готовы, на расправу фсб -шникам отдаючи... Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход - Цензор.НЕТ 4424...стыдобень, ф-фу..,
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Как клоуны для рашки стараються... А рашка уже отдала все бандитов?
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вот тут я согласен с чуркой,у нас мода, как только поймали за жопу то сразу репрессии))
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Никого не беспокоило из слуг, что её муж был под арестом, кроме того, неизвестно - по политическим мотивам в какой стране её муж будет преследоваться.
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обменять алякина на яныка делов то
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а может это ты странные совпадения маскируешь под "обычное уголовное дело"??
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"уголовное дело в политическое влияние" - нікчеми....
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