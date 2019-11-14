 Человек хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, - Арахамия о нардепе СН Скороход

Об этом Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ.

"Было внутреннее расследование (по предложению взяток нардепом Скороход, - Ред.) Когда мы увидели, что она делает публично, то решили выносить сор из избы. Я хотел, чтобы мы проверили эти факты, передали в правоохранительные органы, то есть сделать это внутренним вопросом. Мы же уже имели громкий скандал извне. Но вы видите, что человек, как мне кажется, хочет замаскировать обычное уголовное дело в политическое влияние, для того чтобы усилить позицию защиты", - сказал Арахамия.

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Напоминаем, ранее нардеп от СН Анна Скороход заявила о задержании мужа. По ее мнению, причиной этого является ее вчерашнее голосование против законопроекта о рынке земли: "По поручению АП мой муж был задержан. Нас ломают через колено". Также она сообщила о давлении на нее руководства "Слуги народа" и ОП: "Мне говорили не ходить на телеканалы, не высказываться по тем или иным законопроектам".

Вместе с тем, глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Скороход не единожды предлагала народным депутатам денежную помощь. В ответ Скороход заявила: "Я никогда никому ничего не предлагала".

В начале 2019 года Алексея Алякина лишили украинского гражданства. При этом, в 2013 году, когда предприниматель получал украинский паспорт, он отказался от российского. По словам адвоката, на данный момент Алякин является лицом без гражданства.

В августе 2018 года Служба безопасности Украины задерживала Алякина по запросу России, которая подозревает предпринимателя в мошенничестве. Он был арестован, однако в сентябре этого года срок ареста истек.