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 Политика Украины
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 ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович стал депутатом от "Европейской солидарности" вместо Ирины Луценко, сложившей мандат по состоянию здоровья.

Соответствующие решение было принято на заседании ЦИК в четверг вечером, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Так, ЦИК сначала принял решение об исключении из избирательного списка "Европейской Солидарности" Натальи Бойко в связи с поданным им заявлением.

Следующими решениями Центризбирком признал избранным и зарегистрировал народным депутатом бывшего председателя Украинского института национальной памяти Владимир Вятровича, избранного в общегосударственном избирательном округе во время внеочередных парламентских выборов 21 июля от партии "Европейская солидарность".

Читайте на Цензор.НЕТ: Вятрович стал депутатом ВР от "Европейской солидарности" и получил угрозу "бить в #бало" якобы от Бужанского, Бужанский отрицает (обновлено)

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народным депутатом Ириной Луценко (фракция "Европейская Солидарность"). Она подала соответствующее заявление еще 4 ноября, объяснив свое решение состоянием здоровья.

Согласно избирательному списку "ЕС", ее место в парламенте должна была занять Наталья Бойко (№24 списка). Однако Бойко решила не брать мандат и подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться. Свой отказ от депутатского мандата она объяснила намерением продолжать реформы в энергетической сфере.

Также на Цензор.НЕТ: "Наталья решила не брать мандат", - Ирина Геращенко объяснила, почему вместо Ирины Луценко депутатом стал Вятрович, а не следующая в списке Бойко

Таким образом, новым депутатом от "евросолидарности" становится бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович (№25 в списке партии).

Источник: https://censor.net.ua/n3159772
 
   
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Давай Володя, гноби зе-кацапствующих ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом - Цензор.НЕТ 6560
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Вот и хорошо.
Можид хоть один депутат будет что-то читать из бумаг, а не с телефона.
И про законы, а не про "табу" ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом - Цензор.НЕТ 7961
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петіна міні фракція - буде бовтатись як лайно в ополонці до наступних парламентських виборів.. Потім зникне з українського політичного обрію.. Єдина там людина зараз - це Яна Зінкевич, за інвалідним візком якої - петя все таки прорвався до омріяної, хоч і тимчасової, недоторканості..
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Одной какашкой песиків більше...
🤗
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наш человек в Раде!.. и пусть у кацапов пердаки обуглятся!
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Ну хоть будет что кацапам показывать на Вата ТВ ЦИК зарегистрировал Вятровича народным депутатом - Цензор.НЕТ 939так что я ЗА ...
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Отличная новость! Теперь у кремлевского чучела - портнова, сгорит пердак
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