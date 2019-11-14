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Все про:Гримчак (327) Кулик Константин (91) Рябошапка Руслан (193)

 Прокурора Кулика, который расследовал дело Burisma, увролят из ГПУ, - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что прокурора Константина Кулика, который в частности вел дело в отношении компании Burisma, уволят из Генпрокуратуры

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Рябошапка сообщил в интервью "Настоящему времени".

"Мы проводим аудит многих дел, в том числе одного большого производства, которое в частности может касаться деятельности компании Burisma и других лиц, причастных к этой компании. В производстве есть тысячи томов, не сотни, тысячи. То есть это дело не одного дня и одного месяца", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что есть 13 или 14 томов, в которых фигурирует владелец Burisma Николай Злочевский, министр экологии при Януковиче.

"Собственно, от Злочевского проводят связи с Burisma. Но по Burisma мне известно одно большое производство, из которого выделяют различные эпизоды", - отметил Рябошапка.

Он отказался ответить, фигурирует в каком-то из производств Хантер Байден, сын демократа Джо Байдена, который вероятно будет главным конкурентом президента США Дональда Трампа на следующих выборах.

Генпрокурор отметил, что включение в дело Байдена зависело он Кулика, который в ближайшее время будет уволен, потому что не прошел аттестацию - он не явился на нее, потому что "находится на больничном".

"Закон нам не оставляет иного пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", - сказал Рябошапка, добавив, что у нового прокурора может быть другая позиция по этому делу.

Он также отметил, что к нему по поводу Burisma из США никто не обращался, как официально, так и неофициально. Генпрокурор заверил, что не чувствует давления через производство, касающихся Burisma.

Также читайте: Подозреваемый в незаконном обогащении прокурор Кулик провалил аттестацию в Офис генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/n3159770
 
   
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Та вас всех там надо уволить и не только уволить а и пересажать ...
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Ну що тут будеш робити, а так лизав, повістки по всьому світу розносив.
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дадагого Рябошапку не интересует, на какие "шиши" Кулик построил себе дворец в центре Киева, и еще и без согласия госархитектуры.. (последний и предпоследний этажи, пренадлежат Кулику)
Прокурора Кулика, который расследовал дело Burisma, увролят из ГПУ, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7437
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через месяц восстановится через окружной суд))) идиоты, и уволить не могут по-человечески...
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